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Ракета «Союз» в новой раскраске стартовала с Байконура

22 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 10:00  |  vz.ru
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Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда

Размещенные в Калининградской области российские войска готовятся противостоять НАТО Виталий Невар/ТАСС
В западной прессе все чаще появляются заявления о «милитаризации Калининградской области» и об угрозе, якобы исходящей от этого российского региона. Однако в этот привычный информационный фон недавно добавилась новая и очень важная деталь: звучат прямые призывы «выполнить задачу по нейтрализации Калининграда». То есть его прямого захвата. Подробности...
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    Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда

    Размещенные в Калининградской области российские войска готовятся противостоять НАТО    22 марта 2021, 08:50
    Фото: Виталий Невар/ТАСС
    Текст: Валентин Жуков

    В западной прессе все чаще появляются заявления о «милитаризации Калининградской области» и об угрозе, якобы исходящей от этого российского региона. Однако в этот привычный информационный фон недавно добавилась новая и очень важная деталь: звучат прямые призывы «выполнить задачу по нейтрализации Калининграда». То есть его прямого захвата.

    На днях польское издание Gazeta Polska выступило с утверждением, что вооруженный конфликт с НАТО Россия якобы может начать именно с территории Калининградской области – в связи с ее удобным стратегическим положением. По мнению авторов статьи, Россия в ходе подобного конфликта «не исключает возможности применения самого смертоносного оружия» для уничтожения сил, размещенных на восточном фланге Североатлантического альянса.

    Нагнетание страха

    Авторы Gazeta Polska стращают: «Можно предположить, что атака... велась бы из Калининградской области. Стратегическое положение и разнообразие видов вооружений, которые там размещены, гарантировали бы России успех в первые часы гипотетической войны».

    Это не единственный подобный пример. В частности, обозреватель Марк Эпископос в своей статье в американском журнале National Interest пишет, что серия военных учений «Запад-2021», которые проведет Россия совместно с Белоруссией в сентябре, призвана имитировать эскалацию военного конфликта с условным государством. В числе основных задач этих маневров, как беспокоится Эпископос – уничтожение крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

    «Полный масштаб учений «Запад-2021», которые будут сосредоточены в Московском, Брянском, Смоленском и Курском округах на западном фланге России и в центральноевропейском анклаве РФ – Калининграде, еще предстоит определить», – указывает американский эксперт. Он добавляет, что там будет присутствовать значительный компонент противовоздушной и противоракетной обороны. Эпископос делает этот вывод, исходя из недавнего заявления Западного военного округа (ЗВО) России, в котором говорится, что учения «Запад-2021» будут сосредоточены на борьбе с крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами. В нем было отмечено также, что «учения будут сосредоточены на более нетрадиционных боевых средствах, включая радиоэлектронное противодействие и отработку действий по войсковой разведке».

    Американское издание отмечает: «По мнению Москвы и Минска, учения призваны имитировать эскалацию военного конфликта с условным государством». Интересно, что даже западные СМИ подчеркивают, что российские учения будут прежде всего оборонительными (значительный компонент противовоздушной и противоракетной обороны). 

    Польские мечты о «Крулевце»

    В это самое время в тех же западных СМИ со ссылкой на военные источники в НАТО открыто говорится о возможности военного нападения на Калининград. В якобы оборонительных, разумеется, целях.

    В частности, стоит обратить внимание на статью, размещенную на американском военно-аналитическом портале Overtdefense.com. Автор этой статьи, ссылаясь на американское НКО «Военно-морской аналитический центр», описал план «ликвидации российских войск в Калининградской области». Данный план включает в себя ракетные удары по месту дислокации оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» (с припиской: «чтобы не дать Москве возможность вести ограниченную ядерную войну»), а также зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». В наземной же операции по оккупации Калининградской области значительная роль отводится польской армии.

    По мнению калининградского журналиста Андрея Выползова, описанный сценарий принадлежит Польше, которая хочет «генерал-губернаторствовать» в Калининградской области даже больше, чем немцы. «Военно-диванное панство вновь напомнило о себе, сочинив «сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области». Поскольку творение вышло на американском портале, то многие решили, что это дело рук Пентагона. Как бы не так. Осуществить «ликвидацию российских войск в Калининградской области» мечтают именно поляки (автор статьи на Оvertdefense.сom – президент Ассоциации студентов гуманитарного права Ягеллонского университета – прим. ВЗГЛЯД). Это видно прежде всего по началу статейки, где в скобках дано вдруг слово по-русски –«Королевец»! Ведь именно поляки, именуя Калининград Крулевцем (Królewiec), намекают, что это «исторически польские земли».

    Да и доклад, на который ссылается штатовский портал, сделан известным в Польше военным аналитиком Конрадом Музыкой, который учился в лондонском вузе славянских и восточноевропейских исследований, а теперь позиционирует себя консультантом по ВС России и Белоруссии», – отмечается на Telegram-канале «Партизан Выползов».

    В 2019 году в США уже был обнародован план захвата Калининградской области, при этом ключевая роль также отводилась Польше. Документ под названием How to defend the Baltic States («Как защитить государства Прибалтики») был подготовлен влиятельным американским НКО «Джеймстаунский фонд» (The Jamestown Foundation), с момента своего основания в 1984 году специализирующимся сначала на «советской», а затем и на «российской угрозе». В этом тексте указывается, что у Москвы, дескать, есть не только достаточный военный потенциал, но и намерения для захвата территории бывших советских республик – «в том числе для защиты русского меньшинства, особенно в Латвии и Эстонии». Эксперты США пишут, что это будет «быстрое вторжение», поскольку Прибалтика не способна защитить себя сама.

    Чтобы максимально испортить русским жизнь, Джеймстаунский фонд предлагает Польше, одновременно с «захватом Россией Прибалтики», выполнить задачу по «нейтрализации» Калининградской области. «Этот элемент имеет фундаментальное значение. Необходимо в первую очередь разобраться с Калининградом, поскольку захват этой области нейтрализует российские системы противодействия, развернутые в большом количестве, включая ракеты «Искандер», системы С-400 и «Бастион». Это необходимо для того, чтобы воздушные и военно-морские силы НАТО могли эффективно действовать в регионе и поддерживать оборону Литвы, Латвии и Эстонии», – указывалось в отчете американского фонда. Там же подчеркивается, что именно польские ударные силы, расположенные поблизости, вместе с войсками США являются очевидным инструментом для такой миссии.

    Самое интересное там – планы по поводу будущей судьбы Калининградской области, отобранной у России.

    В документе сказано, что раз уж Польшу попросят пожертвовать жизнями своих солдат ради нейтрализации российского эксклава, то «представляется разумным» передать Калининградскую область полякам в рамках «послевоенного урегулирования». В документе вскользь упоминается, что Россия в случае нападения на Калининград может угрожать применением тактического ядерного оружия, но это сочтено маловероятным. Более того, как рапортуют военные аналитики из США, уже через две недели ситуация в восточных районах Европы будет под контролем, а через месяц «русские должны быть изгнаны из Литвы, Латвии и Эстонии».

    А 30 января 2021 года на сайте американской организации Center for Naval Analyses также был размещен сценарий, описывающий ликвидацию войсками НАТО четырех основных целей в Калининградской области. Речь шла об уничтожении пусковых установок баллистических ракет малой дальности, способных нести ядерное оружие (в том числе и ракетных комплексов «Искандер»). Кроме того, целью такого удара американские эксперты назвали нанесение ущерба Балтийскому флоту России, ликвидацию находящихся в регионе зенитных ракетных систем С-400 и российских войск в Калининграде.

    Когда военная аналитика становится «джинсой»

    Само собой, Россия вынуждена реагировать на информационно-пропагандистскую возню НАТО вокруг Калининграда. И прежде всего – на реальное военное усиление войск НАТО рядом с российскими границами. Вновь сформированная в Калининградской области в декабре 2020 года 18-я гвардейская мотострелковая дивизия 2 марта получила историческое знамя (она впервые была создана в 1939 году и участвовала в разгроме гитлеровцев в Восточной Пруссии). Появление этого соединения (не менее 12 тысяч военнослужащих и около 200 танков) произошло вслед за развертыванием в соседней Польше 5-го армейского корпуса армии США.

    Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и воздушную угрозу. 3 марта над Вильнюсом пролетел стратегический бомбардировщик США B-1B в сопровождении двух итальянских истребителей Eurofighter Typhoon, которые выполняют миссию патрулирования воздушного пространства НАТО в Прибалтике. Аналогичная демонстрация стратегической мощи НАТО в этот же день состоялась в небе Латвии и Эстонии, с участием датских и шведских истребителей. За последние три года в небе Литвы проведено более 200 тренировок американских стратегических бомбардировщиков. Прямо говорилось о том, что таким образом НАТО тренирует войска с целью ядерной бомбардировки Калининградской области.

    Как пишет военный обозреватель Александр Хроленко, появление в самой западной области РФ новой мотострелковой дивизии – ожидаемый ответ Москвы на растущую военную активность США и НАТО в Балтийском регионе. «Войсковая группировка в Калининградской области планово обретает новую структуру, наращивает возможности. Ранее здесь сформирована 132-я смешанная авиадивизия, в которую вошли 689-й истребительный, 4-й морской штурмовой авиаполки и полк армейской авиации.

    Перевооружена на ОТРК «Искандер-М» 152-я ракетная бригада в Черняховске. Береговые войска Балтийского флота получили современные системы дальней ПВО С-400 «Триумф», противокорабельные ракетные комплексы «Бал» и «Бастион»,

    – отмечает Хроленко.

    Казалось бы, налицо та самая «милитаризация Калининграда», о которой постоянно заявляют на Западе. Но если взглянуть на ситуацию беспристрастно, становится понятно – вышеозначенных сил должно хватить исключительно на оборону самой Калининградской области. Их численность и состав свидетельствуют только лишь о желании защитить территорию области – от атак как с суши, так и с моря, и с воздуха.

    Однако, как считает калининградский политолог Александр Носович, удар по российскому эксклаву превращается в навязчивую идею военной политики США. Так, недавно аналитик американского Фонда защиты демократий Шейн Прейзуотер заявил, что для прорыва российской ПВО на этом направлении необходимо 225 бомбардировщиков. В настоящее время на балансе американской армии только 140 таких самолетов, и в планах Пентагона нарастить авиапарк до 175 бомбардировщиков к 2040 году, чего для разгрома Калининградской области явно недостаточно. Поэтому Пентагону, по мнению Прейзуотера, необходим более амбициозный военный заказ – нужно, дескать, наращивать темпы вооружения бомбардировщиками, причем отдавать приоритет моделям Rockwell B-1 Lancer и Boeing B-52 Stratofortress, так как «они могут нести больше оружия».

    Стоит отметить знаменательный факт. В российской прессе, в комментариях экспертов и заявлениях специалистов нигде ни разу не всплывало и тени намека на существование какого-то плана завоевания Россией Польши и Прибалтики.

    И это вполне объяснимо. Зачем России захватывать эти государства, брать на баланс данную территорию и содержать ее враждебно настроенных жителей? С какой целью? Ни в российской публичной политике, ни в военной доктрине и прочих государственных документах не озвучивается и не содержится никаких планов нападения на соседние государства.

    Однако на Западе пытаются придумать такие искусственные и нелепые объяснения, как иррациональная «агрессивность кремлевского режима», который, мол, готовится к внешним завоеваниям из чистой «любви к искусству». Тезис нелепый, но путем каждодневного упорного вдалбливания его удалось внедрить в мозги многих поляков, эстонцев, латышей, литовцев, да и других представителей населения стран, входящих в НАТО.

    И эта риторика в реальности таит в себе немалую опасность. Ведь мостик от тезиса об «иррационально агрессивной России, постоянно готовящейся к завоеваниям» до постулата о необходимости «упреждающего удара, чтобы заранее обезвредить агрессора», перекинуть не так сложно. И если в какой-то момент НАТО решит провести операцию по захвату Калининградской области, это будет преподнесено широкой общественности, как акт «вынужденной превентивной защиты»...


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