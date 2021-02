Россия предложила США заявить о недопустимости ядерной войны В США рассказали, как учения НАТО чуть не привели к ядерной войне с СССР 24 февраля 2021, 14:44

Советский Союз из-за масштабных учений Североатлантического альянса Able Archer в 1983 году готовился к ядерной войне с США, пишет The Drive со ссылкой на рассекреченные материалы Госдепартамента США. Документ включает в себя множество подробностей возникшей в 1983 году нестабильной ситуации, а также почти полностью неотредактированный текст высокопоставленного чиновника американской разведки генерал-лейтенанта Леонарда Перрутса. Согласно этим данным, 2 ноября 1983 года находящаяся в ГДР 16-я воздушная Краснознаменная армия перевела самолеты в повышенную боеготовность. Оснащенные ядерным оружием самолеты должны были уничтожать цели противника на первой линии, передает РИА «Новости». Эксперты объяснили подготовку СССР к войне серьезным недопониманием, возникшим из-за учений НАТО Able Archer. Их целью была «проверка способности сил альянса в Европе и за ее пределами вести ядерные войны в реалистичной манере». Согласно отчету Президентского консультативного совета по внешней разведке (PFIAB), реакция СССР и ОВД на учения Able Archer была беспрецедентной. «В 1983 году мы могли непреднамеренно поставить наши отношения с Советским Союзом на волосок от ядерной войны», – заключили в PFIAB. Ранее автор портала Overt Defence, опираясь на данные американского Военно-морского аналитического центра, раскрыл сценарий превентивного удара Североатлантического альянса по Калининградской области, который включает уничтожение ракетных комплексов «Искандер» и систем С-400, блокаду Балтийска и ликвидацию войск. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему планы США по «разгрому» ПВО Калининграда лишены смысла.

Белый дом анонсировал новые санкции против России 23 февраля 2021, 20:51

США планируют в течение нескольких недель ответить на приписываемые России недружественные шаги, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Так Псаки отреагировала на публикацию Washington Post, согласно которой США готовят новые санкции против России в связи с кибератакой на Соединенные Штаты и ситуацией вокруг Алексея Навального, передает ТАСС. «Президент [США Джо Байден] говорил об этом в своей беседе с президентом [России Владимиром] Путиным лишь несколько недель назад. Мы попросили разведывательные ведомства проделать дальнейшую работу, уточнить, кто несет ответственность, установленную предыдущей [американской] администрацией, выяснить, как именно произошла хакерская атака, каковы масштабы ущерба и вторжения. Мы еще находимся в процессе определения этого. Но пройдут недели, а не месяцы, прежде чем мы ответим. Тем не менее опережать исход процесса я не стану», – сказала представитель американской администрации. Администрация президента США Джозефа Байдена намерена ввести новые санкции против России из-за приписываемой ей кибератаки Ранее газета Washington Post сообщила, что администрация Байдена намерена ввести новые санкции против России из-за приписываемой ей кибератаки и по ситуации с Навальным. Японцы поразились служащим в Арктике российским военным 23 февраля 2021, 19:26

В Японии удивились российским военнослужащим, несущим службу в холодных арктических условиях, пользователь портала Yahoo News Japan Тамаки Сакимура подчеркнул, что в этом регионе фиксируются запредельно низкие температуры. «Обеспечение в этих условиях устойчивости и безопасности службы боевых истребителей остается пока уравнением со многими неизвестными», – цитирует Сакимуру РИА «Новости». Он отметил, что Россия улучшает оборону в Арктике, потому в этот регион направлен экспериментальный отряд с тяжелыми истребителями-перехватчиками МиГ-31БМ. «Взлетно-посадочная полоса на военном аэродроме острова Южный, как и положено, бетонная. Но зимой она покрывается плотным слоем снега и льда, который постоянно утрамбовывается, превращаясь во второе покрытие ВПП. При температурах около минус 50 градусов Цельсия авиационное топливо густеет. Поэтому приходится постоянно уделять самое пристальное внимание вопросам его хранения, доставки к истребителям и их заправки», – пояснил японский пользователь. Ранее в Китае высоко оценили характеристики российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», назвав ее лучшей в мире. Немецкая фирма отказалась от участия в проекте «Северный поток – 2» из-за угрозы санкций 23 февраля 2021, 16:12

Дочерняя фирма немецкой перестраховочной компании Munich RE заявила, что прекращает оказание услуг по страхованию строительства «Северного потока – 2» из-за возможных санкций США, сообщили СМИ. «Munich Re Syndicate уведомила о прекращении [страхования] «Северного потока – 2», – сказала Reuters представитель компании, передает ТАСС. Напомним, Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа. До этого появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. Генштаб США заявил о нежелании воевать с Россией 24 февраля 2021, 03:30

Вашингтон отслеживает «вложения» Москвы и Пекина в ракетные технологии для их сдерживания, потому что не хочет войны с Россией и Китаем, заявил замглавы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен. Он ценил «практическую проблему» соотношения «российских ядерных сил и имеющегося у них потенциала» с «возможностями» США для «эффективного реагирования». По его словам, если смотреть «на региональные потенциалы России и Китая, их вложения в ракеты средней дальности (крылатые, гиперзвуковые и баллистические), то это является вызовом». Хайтен заявил о необходимости «изучить данную обстановку, защитить себя, противодействовать этим угрозам, сдерживать». «Потому что последнее, что мы хотим, так это войны с Россией и Китаем», – приводит его слова ТАСС. Как заявил Хайтен, китайские ракеты средней дальности угрожают США в западной части Тихого океана. По его словам, Россия и Китай делают «значительные вложения в ракетные технологии», поэтому «абсолютно необходим усердный анализ того, как лучше этому противодействовать». Хайтен указал, что «потенциал» американской системы ПРО «в данный момент явно сосредоточен на Северной Корее, а не на Китае, России и Иране». США «начинают пристально следить за Ираном, потому что Иран значительными темпами продолжает строительство ракет». Хайтен заявил, что «противники США наблюдали» за Америкой «в течение 25 лет, разрабатывали стратегии противодействия сильным сторонам» США. ВС США «всегда по отдельности рассматривали свою ядерную доктрину, ПРО, космос». Генерал призвал «начать рассматривать стратегическое сдерживание так, чтобы принимать во внимание все в целом». Хайтен сказал, что Вашингтон, размещая ПРО, «удерживает противников от развертывания вооружений», так как «они не думают, что их оружие будет в полной мере эффективно». Однако «есть проблемы» на «стадии уничтожения», поскольку системы Patriot – это «ограниченный ресурс», их «всегда недостаточно», сказал генерал, добавив, что даже на продажу другим странам этих комплексов не хватает. Хайтен заявил: «Если посмотреть, как люди покупают системы ПВО и ПРО в мире, они хотели бы купить Patriot , но у нас по большей части нет Patriot для продажи, кроме того, что мы уже продали», – приводит его слова РИА «Новости». Генерал заявил, что коронавирус показал слабые стороны логистической системы в США: «Мы увидели огромные уязвимости в цепи поставок». Он не стал «вдаваться в засекреченные подробности», но заверил, что «цепь поставок слаба».По его словам, ситуация с поставками материалов для борьбы с пандемией напрямую отражает и ситуацию с поставками для оборонных нужд: «Это не только перчатки, маски и защитные костюмы, но это материалы, которые нужны для производства вакцины, а это напрямую перетекает в материалы, которые нужны нам для наших систем вооружений, для разработок. У нас просто нет прочной устойчивой цепи поставок». Напомним, Пентагон признал наличие проблем в системе ПРО США. В сентябре 2019 года американские системы ПВО не смогли защитить нефтяные объекты Саудовской Аравии от атаки беспилотников. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Захарова раскрыла подоплеку санкций США против «Северного потока – 2» 23 февраля 2021, 19:01

Соединенные Штаты признались в подрыве базовых принципов конкуренции и торговли, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова, говоря о заявлении госдепа о «Северном потоке – 2». «Официальный представитель госдепартамента заявил, что причиной неприятия Вашингтоном проекта «Северный поток – 2» является геополитика и усиление влияния России», – заявила Захарова в Facebook. Она привела цитату представителя госдепа, в которой говорится о беспокойстве Вашингтона из-за возможного влияния России на Европу благодаря «Северному потоку – 2». «Германия постоянно заявляет, что ей этот проект выгоден! А США постоянно заявляют, что экономику и энергетику нельзя политизировать! А теперь тот, кто не хочет политизировать экономику и энергетику, будет помогать тому, кому выгоден проект с экономической и энергетической точки зрения, его не реализовывать?» – прокомментировала дипломат. Захарова отметила, что Вашингтон таким образом признался в подрыве базовых принципов свободной торговли и конкуренции, а также подчинении законов рынка собственным геополитическим интересам. Во вторник СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». До этого Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа. В Госдуме ответили на заявление США о «милитаризации» Крыма 24 февраля 2021, 08:16

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал нонсенсом и вмешательством во внутренние дела России заявление и.о. постпреда США при ООН о «милитаризации» республики. «Подобные высказывания – нонсенс и грубое вмешательство во внутренние дела России. Удивляет, где США, а где Крым находится и почему он так не дает им покоя. Крым – это российская земля, и Россия сама разберктся, как защищать свои территории», – сказал Шеремет РИА «Новости». По его словам, США в самый раз стоит пояснить в ООН, с чем связаны участившиеся пролеты их разведывательных самолетов у границ России и заходы военных кораблей в Черное море. «Россия укрепляет свои границы и это не милитаризация, а вынужденная адекватная реакция на агрессивные действия НАТО во главе с США. Паритет будет всегда существовать, как бы не хотелось обратного нашим заокеанским партнерам, которые на практике никакие нам не партнеры. Рекомендую им не испытывать терпение России и лучше изучить историю, что случилось с теми государствами, которые перешли красную линию. С Россией лучше дружить и находить общий язык. Шутки закончились», – сказал депутат. Ранее и.о. постпреда США при ООН Ричард Миллс заявил, что милитаризация Россией Крыма представляет угрозу «общей безопасности». По его словам, США «не признают никогда попытку аннексии Крыма» и американские санкции против России останутся в силе, пока Россия не изменит свой курс в отношении Украины. Стало известно о новых готовящихся санкциях США против России 23 февраля 2021, 20:20 Текст: Алексей Дегтярев

Администрация президента США Джозефа Байдена намерена ввести новые санкции против России из-за приписываемой ей кибератаки, сообщают американские СМИ. США намерены таким образом отправить России «более широкий сигнал», поскольку Москва якобы «на протяжении многих лет использовала средства в киберпространстве для выполнения ряда действий, враждебных интересам США и их союзников», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post. Также, согласно данным газеты, США планируют принять меры, «направленные на привлечение Москвы к ответственности» за «использование запрещенного химического оружия против» блогера Алексея Навального. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в течение недели Брюссель введет новые санкции против России в связи с арестом Навального. Ранее министры иностранных дел ЕС согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции. Москва отреагировала на блокировку «связанных с Россией» аккаунтов в Twitter 23 февраля 2021, 20:56 Текст: Алексей Дегтярев

Российская сторона рассмотрит основания для блокировки сотни аккаунтов в Twitter, якобы «связанных с Россией», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Будем разбираться с основанием блокировки и дадим экспертное заключение», – сказала Захарова ТАСС. Ранее Twitter сообщил о блокировке более чем 100 аккаунтов, связанных с Россией, занимавшихся «ослаблением стабильности и надежности НАТО». Президент Владимир Путин заявлял о необходимости развивать свои интернет-платформы в ответ на ущемление российских СМИ за границей. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как цензура американцев создает успех изобретению русских, а также о том, как Россия остановит цифровой колониализм США. Microsoft заявила о «свидетельствах» причастности России к кибератаке на США 23 февраля 2021, 23:48

Президент американской корпорации Microsoft Брэд Смит утверждает, что за масштабной кибератакой на госведомства США, вероятно, стоит «российская разведка». Выступая на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената США, он заявил, что сейчас «есть солидные свидетельства, которые указывают на российскую разведку, и никаких признаков, которые бы привели к кому-то еще», передает ТАСС. Глава специализирующейся на компьютерной безопасности американской компании FireEye Кевин Мандиа утверждает, что инструменты, которые использовались хакерами, «не похожи» на те, которыми пользуются «Китай, КНДР или Иран». По его словам, «они больше всего похожи на то, что использует Россия». Мандиа заявил, что это была большая операция, в которой было задействовано много людей и на подготовку которой потребовалось много времени. Он сказал, что осуществить такую операцию можно было только на государственном уровне. При этом специалисты американской компании Crowdstrike, занимающейся вопросами кибербезопасности, не подтвердили утверждение властей США о том, что «данная угроза имела, скорее всего, российское происхождение». Глава Crowdstrike Джордж Курц заявил в Сенате, что соответствующие «выводы» Вашингтона компания «подтвердить не может», но и не обладает «информацией, которая бы их опровергала». Напомним, СМИ сообщали, что администрация президента США Джозефа Байдена намерена ввести новые санкции против России из-за приписываемой Москве кибератаки. Через подмену кода продукции компании SolarWind, установленной на 18 тысяч компьютеров, неизвестные киберпреступники еще с марта получили доступ к данным Госдепа, Пентагона, министерств торговли, юстиции, финансов, внутренней безопасности и ряда других. Всего, по данным компании Microsoft, атаке подверглось более 40 структур – 80% из них американские, а остальные канадские, израильские, британские и из других стран. В США обеспокоились возможностью закупки Египтом Су-35 у России 23 февраля 2021, 21:35 Текст: Алексей Дегтярев

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонной беседы с главой МИД Египта Самехом Шукри выразил обеспокоенность возможной покупкой Каиром российских Су-35. «Госсекретарь выразил обеспокоенность по поводу прав человека, которые, как он подчеркнул, будут иметь ключевое значение в двусторонних отношениях между США и Египтом, и потенциальной закупки Египтом истребителей Су-35 у России», – цитирует заявление главы пресс-службы госдепа Неда Прайса ТАСС. В октябре 2019 года стало известно, что Египет предпочел российские танки Т-90МС, которые отлично зарекомендовали себя в Сирии и Ираке, американским Abrams для замены советских Т-55 и Т-62. Twitter заблокировал свыше ста связанных с Россией «ослаблявших НАТО и США» аккаунтов 23 февраля 2021, 20:38 Текст: Алексей Дегтярев

Twitter наложил блокировку на более чем 100 аккаунтов, связанных с Россией, занимавшихся «ослаблением стабильности и надежности НАТО», сообщили в компании. Компания заблокировала две группы аккаунтов, одна из них состоит из 69 профилей, якобы связанных с российскими властями, передает ТАСС. С помощью этих аккаунтов якобы проводилась активность, направленная на «ослабление стабильности и надежности НАТО». Во второй группе – 31 аккаунт, отмечается, что они могут быть связаны с российским «Агентством интернет-исследований». Эта группа осуществляла действия, «направленные против США и ЕС», считают в Twitter. Ранее сенаторы, депутаты Госдумы и Роскомнадзор выразили намерение разработать проект закона о введении «существенных штрафов» для IT-компаний за блокировку российских информационных ресурсов. До этого пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что необходимы механизмы противодействия цензуре, которую начали иностранные интернет-платформы, и они будут выработаны при обсуждении соответствующего законопроекта в Госдуме. Президент Владимир Путин заявлял о необходимости развивать свои интернет-платформы в ответ на ущемление российских СМИ за границей. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как цензура американцев создает успех изобретению русских, а также о том, как Россия остановит цифровой колониализм США. США заявили об «угрозе общей безопасности» из-за «милитаризации Крыма» 24 февраля 2021, 01:55 Текст: Антон Антонов

Санкции США против России останутся в силе, пока Москва не изменит политику в отношении Украины, заявил и.о. постпреда США при ООН Ричард Миллс. На заседании ГА ООН, посвященном «ситуации на временно оккупированных территориях Украины», Миллс заявил: «Растущая милитаризация Крыма Россией представляет серьезную и растущую угрозу нашей общей безопасности». Миллс заверил, что Вашингтон «никогда не признает попытку аннексии Крыма». Он обещал, что США будут «стоять рядом с партнерами в поддержании суверенитета и территориальной целостности Украины». США призвали страны ГА поддерживать резолюции, которые «привлекают внимание к ситуации с правами человека и милитаризацией Крыма», передает РИА «Новости». В декабре зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин «любезно напомнил» коллегам в зале ГА ООН, что дискуссии вокруг статуса полуострова закончились: Республика Крым и город Севастополь являются составными частями России. «Крымчане избежали кровавой участи, которую им готовил антиконституционный режим, пришедший к власти в Киеве в феврале 2014 года в результате государственного переворота. Посмотрите, что происходит сейчас в русскоязычных областях востока Украины», – сказал он. Модуль «Барнаул-Т» для сетецентрических войн впервые показали за рубежом 24 февраля 2021, 07:52 Текст: Дмитрий Зубарев

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» впервые представил на выставке IDEX 2021 экспортный вариант модуля «Барнаул-Т» из состава единой системы управления войсками в тактическом звене, сообщили в пресс-службе холдинга. «Модуль обеспечивает современными средствами автоматизации, связи и обмена данными батарейный командирский пункт тактических воинских формирований противовоздушной обороны. Оборудование позволяет повысить эффективность управления силами и оружием ПВО, координацию их действий, повышает мобильность и живучесть техники в боевой обстановке», – передает ТАСС сообщение «Росэлектроники». Как уточнили в пресс-службе, ранее модуль разведки и управления выполнялся на гусеничном шасси. Планируется, что использование колесной базы повысит экспортный потенциал изделия, так как подразделения, с которыми обычно взаимодействует модуль, в армиях потенциальных инозаказчиков не используют гусеничную технику. Модуль разведки и управления на колесном шасси из состава единой системы управления войсками в тактическом звене «Барнаул-Т» разработан и производится НПП «Рубин» (входит в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника»). Единая система управления тактического звена (ЕСУ ТЗ) разрабатывается для реализации концепции сетецентрической войны. ЕСУ ТЗ существенно повышает эффективность применения вооружений за счет обеспечения возможности решения огневых задач в режиме реального времени и организации взаимодействия при маневре огнем и подразделениями. Напомним, в субботу Росэлектроника анонсировала показ за рубежом системы автоматизации управления боем для ПВО. Китайский эксперт заявил об усилении влияния России на мировой арене 24 февраля 2021, 10:00 Текст: Алина Назарова

Москва во время пандемии нового коронавируса смогла усилить влияние на международной арене, укрепив отношения с партнерскими государствами, считает глава Центра по изучению России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук Китая Сунь Чжуанчжи. «В 2020 году РФ и восточноевропейские страны ощутили большое негативное воздействие пандемии. Однако в целом Россия смогла сохранить стабильность. И, несмотря на давление, которое испытала российская экономика, Россия смогла добиться заметных успехов в дипломатической сфере, сохранив стабильные отношения с партнерскими государствами и усилив свое влияние (на международной арене)», – заявил Сунь Чжуанчжи, передает ТАСС. В то же время, уточнил эксперт, «возросли издержки», которые Москва вынуждена нести при реализации своей внешнеполитической стратегии. Сунь Чжуанчжи отметил, что обстановка во взаимодействии России «с Европой и США остается прежней». По мнению главы центра, отношения между Москвой и Вашингтоном по-прежнему крайне напряжены, а при взаимодействии России с Евросоюзом «не наблюдается каких-либо положительных изменений». В то же время он подчеркнул, что Москва одновременно продолжает укреплять отношения с Пекином, оказывая ему ценную поддержку и «выступая против клеветы США в адрес Китая». «Таким образом, китайско-российские отношения выдержали испытание пандемией и демонстрируют позитивную тенденцию в своем развитии», – подытожил Сунь Чжуанчжи. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, западная пресса бьет тревогу – благодаря фантастическому успеху вакцины «Спутник V» Россия внезапно получила шанс вернуть свои геополитические позиции. Причем даже в странах, которые принято называть «задним двором США». «Крупнейший научный прорыв Москвы за долгие годы» принесет России не только культурные и политические, но и вполне материальные дивиденды. Россия предложила США заявить о недопустимости ядерной войны 24 февраля 2021, 12:36 Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном предложил, чтобы Москва и Вашингтон заявили о недопустимости ядерной войны. Об этом сам Лавров сообщил на конференции по разоружению в Женеве. «Последовательно выступаем за переподтверждение Россией и США, другими участниками ядерной «пятерки» основополагающей формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Повторил это наше предложение государственному секретарю США Энтони Блинкену в телефонном разговоре 4 февраля», – сказал Лавров, передает РИА «Новости». Министр отметил, что вопросом первоочередной важности остается обеспечение сдержанности в ракетной сфере в условиях прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности. «Наше предложение остается в силе: не будем развертывать такие ракеты наземного базирования в тех регионах, где не будут размещаться аналогичные средства американского производства. Призываем страны НАТО к аналогичным встречным шагам. Наши конкретные предложения о взаимных мерах верификации хорошо известны», – добавил он. Ранее МИД заподозрил Запад в планировании ограниченных ядерных войн. Как отметили в ведомстве, именно поэтому было бы так важно на двусторонней основе с США, а также в более широком формате, в частности в формате «ядерной пятерки» государств, подтвердить формулу Горбачева – Рейгана о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Кроме того, Россия призывает администрацию президента США Джо Байдена активизировать усилия по вопросу иранской ядерной сделки. «В контексте обзора ДНЯО также требуют конструктивного подхода вопросы создания зоны, свободной от ядерного и других видов оружия массового уничтожения и средств его доставки, на Ближнем Востоке так же, как и ситуация вокруг иранской ядерной программы. Призываем всех, в первую очередь новую администрацию США, активизировать усилия на этих важных для мирового сообщества направлениях», – заявил министр. Ранее Соединенные Штаты оповестили ООН, что отзывают прошение администрации экс-президента Дональда Трампа о возобновлении санкций против Ирана. 5 января, официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что уровень обогащения урана на иранском ядерном объекте в Фордо достиг 20% (оружейный уровень). После этого Великобритания, Германия и Франция призвали Иран прекратить обогащение урана как нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).