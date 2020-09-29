Бомбардировщики США отработали удары по Калининградской области

Американские бомбардировщики В-52 отработали удары по Калининградской области – территории российской крепости в Восточной Европе – с целью заполнить критическую брешь в одном из самых слабых регионов НАТО, сообщает Forbes.

В прошлую пятницу 25 сентября два бомбардировщика В-52 взлетели с базы ВВС Великобритании в Фэрфорде, пролетели над Балтийским морем, пересекли Сувалкский коридор между Калининградом и Белоруссией, после чего повернули на север, прошли рядом со Швецией и затем направились обратно в Великобританию, сообщает Forbes.

Восьмидвигательные бомбардировщики облетели Калининградскую область – российский эксклав на Балтике – между Польшей и Литвой. Истребители «Тайфун» итальянских ВВС сопровождали B-52, пока американские бомбардировщики находились над Латвией, сообщает автор статьи.

В материале говорится, что Калининград практически ощетинился зенитными ракетами комплексов С-300 и С-400, противокорабельными ракетами «Оникс» и ракетами класса «земля-земля «Искандер». «Это российская заноза в боку НАТО», – говорится в статье.

В минувшую субботу Генштаб ВС России заявил о предотвращении опасных инцидентов при полетах авиации НАТО у границ России.

Напомним, 11 сентября главком ВКС Сергей Суровикин сообщал, что 31 августа три бомбардировщика В-52Н отработали удары крылатыми ракетами по целям в Калининградской области и в других западных регионах России.

Позже военный аналитик Центра военной и политической власти при Фонде защиты демократий Шейн Прейзуотер назвал необходимое условие для прорыва ПВО Калининграда.

Американский план «разгрома» ПВО Калининграда в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему планы США по «разгрому» ПВО Калининграда лишены смысла.

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