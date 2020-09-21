Эксперт оценил американский план «разгрома» ПВО Калининграда

«Американские расчеты количества бомбардировщиков для прорыва интегрированной ПВО Калининграда выглядят несерьезно. Система ПВО моделируется и формируется с учетом реальных возможностей потенциального противника», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев, комментируя названное американскими экспертами число самолетов, необходимое для «разгрома Калининграда».

«Американцы просто физически не смогут задействовать сто–двести стратегических бомбардировщиков, это противоречит тактике боя. Надо также учитывать, что система противовоздушной обороны Калининградской области интегрирована в общую систему ПВО России, при угрозе нападения будут задействованы силы ПВО Балтийского флота и противовоздушная оборона нашего союзника по ОДКБ – Белоруссии. Для нейтрализации бомбардировщиков будет использована истребительная авиация. Из каких расчетов исходят американцы?» – заметил бывший замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО СНГ, генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев.

Чтобы совершить успешный прорыв систем ПВО Калининградской области в случае войны с Россией Соединенным Штатам необходимо больше стратегических бомбардировщиков. В целом для подобных целей США должны располагать 225 боевыми самолетами такого класса, при том, что сейчас в распоряжении Пентагона находится всего 140 таких «стратегов» B-1 Lancer и B-52. Такой вывод сделал военный аналитик Центра военной и политической власти при Фонде защиты демократий Шейн Прейзуотер в статье, опубликованной американским порталом Defence One.

«Даже несмотря на то, что у США есть базы и союзники в регионе, огромное количество средств нападения, необходимое, например, для разгрома интегрированной системы ПВО Калининграда, потребует значительного участия бомбардировщиков», – отметил американский аналитик. В своей статье Прейзуотер ссылается на заявление, которое в прошлом году сделал командующий ВВС США в Европе Джеффри Харригян. Генерал упомянул некую «многодоменную операцию» по прорыву «многослойной обороны» Калининграда, которая предполагает одновременное воздействие на объекты противника воздушными, наземными, морскими и космическими системами, а также использование киберсредств и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Прейзуотер, в свою очередь, упомянул перспективные стелс-бомбардировщики B-21, которые могут «взламывать» вражеские зоны A2/AD – то есть защищенные зоны, куда невозможно проникнуть без неприемлемого ущерба. Добавим, что B-21 все еще находится в стадии апробации и число этих машин, как признает сам Прейзуотер, на первых порах не превысит сотни.

По оценке Бижева, готовность ПВО Калининграда адекватна не гипотетическим, а реально существующим силам и средствам США и НАТО в Европе. «Калининградская область – стратегически важный для нас анклав, поэтому там система ПВО особо усилена с учетом воздушных и космических средств нападения, реально наличествующих у потенциального противника», – пояснил генерал-лейтенант в отставке.

Так, в частности, с 2012 года в Калининградской области развернуты системы ПВО дальнего действия С-400 «Триумф». Как отмечал портал «Военное обозрение», американские союзники в регионе, в частности Польша, опасаются размещения в ближайшем будущем в Калининграде новейших систем ЗРК С-500 «Прометей». Как признают те же польские эксперты, совместные российско-белорусские учения в Западном военном округе летом этого года показали: в Калининградской области и на западной границе Белоруссии сосредоточено едва ли наибольшее в мире количество установок РЭБ.

«Противников мы оцениваем по количеству стратегических наступательных сил, – резюмировал Бижев. – Берется наличный состав воздушных сил противника, возможность их усиления и наращивания, рассчитываются математические модели. Есть понятие «математическое ожидание числа уничтоженных целей». Проводится моделирование виртуального сражения – и смотрим, какой ущерб понесет нападающая сторона и какой получит обороняющаяся».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД