В США назвали необходимое для «разгрома Калининграда» условие

Чтобы совершить успешный прорыв систем ПВО Калининграда в случае войны с Россией США необходимо больше стратегических бомбардировщиков, чем сейчас, заявил военный аналитик Центра военной и политической власти при Фонде защиты демократий Шейн Прейзуотер.

По его словам, США в современной обстановке необходимо 225 бомбардировщиков, однако на вооружении в настоящее время находятся только 140 самолетов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Defence One.

«Даже несмотря на то, что у США есть базы и союзники в регионе, огромное количество средств противодействия, необходимое, например, для разгрома интегрированной системы ПВО Калининграда, потребует значительного участия бомбардировщиков», – заявил Прейзуотер.

Также он отметил важность стратегических бомбардировщиков и в случае войны США с Китаем.

По словам эксперта, самолеты-«невидимки» смогут проникать в защищенные районы КНР, а обычные бомбардировщики будут полезны в начале боевых действий в районах вне досягаемости китайских ПВО.

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли сказал, что США готовы обсуждать с Россией любые вопросы, за исключением вывода ядерного оружия Америки из Европы.

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