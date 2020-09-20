США заявили об отсутствии планов выводить ядерное оружие из Европы

Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли сказал, что США готовы обсуждать с Россией любые вопросы, за исключением вывода ядерного оружия Америки из Европы.

«Мы чрезвычайно серьезно относимся к позиции российской стороны и считаем важным вести профессиональный диалог по вопросам, вызывающим совместную обеспокоенность, а также вызывающим обеспокоенность одной из сторон. Поэтому мы, безусловно, готовы говорить с Россией о НАТО и о наших гарантиях ядерного сдерживания, данных членам Североатлантического альянса. Но мы не будем вывозить ядерное оружие ни с одного из мест его складирования. И мы не требуем того же от Российской Федерации. Мы не требуем, чтобы российские власти вывели все свое ядерное оружие из Калининграда или сделали что-то подобное», – передает РИА «Новости» слова Биллингсли.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и США скорее договориться о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на полные пять лет.

Напомним, действие договора истекает в феврале 2021 года, и он может быть продлен не более, чем на пять лет.

Ранее сенаторы США предупредили Трампа о последствиях непродления СНВ-3. 18 августа спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал условия, при соблюдении которых Вашингтон готов продлить СНВ-3.

До этого Биллингсли заявил о готовности США заключить с Россией двустороннее соглашение в сфере ядерного разоружения, выразив надежду, что затем на его основе будут достигнуты договоренности с Китаем.

В июне Пентагон призвал к срочным переговорам с Россией по контролю над вооружениями. Представители России и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности, обсудив продление СНВ-3.