Пентагон призвал к срочным переговорам с Россией по контролю над вооружениями

Министр обороны США Марк Эспер на видеоконференции глав военных ведомств стран НАТО указал на безотлагательность переговоров с Россией и Китаем по контролю над вооружениями, говорится в заявлении Пентагона.

«Министр Эспер подчеркнул важность сильного модернизированного ядерного сдерживания для сохранения мира и противостояния агрессии против США, НАТО, наших союзников и партнеров. Он также говорил о безотлагательности значимого трехстороннего сотрудничества в области контроля над вооружениями с Россией и Китаем», – приводит текст заявления Пентагона ТАСС.

Министр обороны США также «приветствовал решения альянса укрепить обороноспособность» НАТО в ответ на то, что он назвал «дестабилизирующим поведением России».

Он также заявил о якобы имеющейся необходимости «уменьшать зависимость от китайских и российских поставщиков медицинского и телекоммуникационного оборудования и других предметов первой необходимости».

Напомним, Россия и США договорились о проведении 22 июня в Вене переговоров по контролю над вооружениями. При этом Вашингтон не исключил, что на переговорах речь будет идти о возможном продлении ДСНВ (СНВ-3).

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