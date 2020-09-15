Генсек ООН призвал Россию и США договориться о продлении СНВ-3

Взгляд
15 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 10:33  |  vz.ru
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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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Почему Германия не передает России материалы по делу Навального

Германия хочет разделить ответственность с ЕС за следствие по «делу Навального» Fabrizio Bensch/Reuters
Сергей Лавров отменил поездку в Германию. Официально визит не состоится из-за изменения программы встреч принимающей стороной. Но эксперты полагают, что главная причина отмены – отказ Берлина предоставить Москве данные проб Алексея Навального. Германия ссылается на секретность, но передала образцы лабораториям Швеции и Франции. Так ли секретны результаты этих исследований и что на самом деле скрывает Берлин от Москвы? Подробности...
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Креативность превращается в новую индустрию

Вещи, которые раньше воспринимались как баловство, неожиданно предстают как большой бизнес Валерий Мельников/РИА Новости
Экономикой настоящего, а не будущего, сферой, требующей госинвестиций и внимания, назвал креативную индустрию первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, где собрались представители IT, архитектуры, дизайна, образования, музыки и урбанистики. Как талант и творчество превратить в настоящую индустрию? Подробности...
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Отношения России и Японии избавятся от личного

Ёсихидэ Суга (справа) был самым верным соратником уходящего Абэ (слева) POOL/Keystone Press<br> Agency/Global Look Press
Во вторник в Японии впервые за восемь лет сменится премьер-министр. Накануне Ёсихидэ Суга был избран главой правящей партии, что автоматически приводит его на пост главы правительства. Ему будет очень непросто, поскольку он стал преемником великого политика, дело которого должен продолжить. Но в том, что касается выстраивания отношений с Россией, негативные перемены неизбежны. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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«Русская интеллигенция» отозвалась на призыв поклонницы Дзержинского

Максим Соколов, публицист
Логики и памяти требовать от «интеллигенции» было бы странно. «Любовь к добру разбередила сердце им», и в этом состоянии сословие пребывает уже два века. Все забыли и ничему не научились. Подробности...

Ленина нужно похоронить, а Сталинграду вернуть имя

Сергей Мардан, публицист
Дискуссия о мавзолее Ленина извлекается из пыльного чулана, когда политтехнологам лень изобретать свежую дискуссию, чтобы занять мозги политизированного населения чем-нибудь бессмысленным и безопасным. Подробности...
Обсуждение: 131 комментарий

Переговорщики по Донбассу загнали себя в тупик

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
У нынешней украинской власти нет ни политической воли, ни ресурсов для того, чтобы заставить замолчать «партию войны» и повернуть общественное мнение в сторону мира. Пока это не изменится – Минский процесс не продвинется. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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Отношения России и Японии изменятся

России запретили объединяться с Белоруссией

Обсуждение: 7 комментариев

Белоруссия расколола Евросоюз

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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Генсек ООН призвал Россию и США договориться о продлении СНВ-3

    15 сентября 2020, 09:34

    Текст: Наталья Ануфриева

    Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и США скорее договориться о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на полные пять лет.

    Гутерреш заявил, что «продление СНВ-3 на полные пять лет – сейчас один из наиболее неотложных приоритетов в области разоружения и международной безопасности». Это «будет гарантировать, что поддающиеся проверке ограничения двух крупнейших ядерных арсеналов мира сохраняются», передает РИА «Новости».

    По его словам, продление СНВ-3 на пять лет даст время, чтобы заложить основу для переговоров по новым соглашениям в этой сфере, в том числе - с другими странами, которые обладают ядерным оружием.

    «Я приветствую недавние переговоры между Соединенными Штатами и Россией в Вене и настоятельно призываю обе стороны договориться о скорейших шагах для продления действия договора на полные пять лет», – подчеркнул генсек ООН.

    Касаясь вопроса роли Китая, Гутерреш отметил, что КНР, Россия и США «имеют разные точки зрения и разное понимание». Кроме того, «неравенство в размерах стратегических арсеналов также является ключевым моментом разногласий».

    Генсек ООН напомнил, что в продлении СНВ-3 заинтересован весь мир, а не только два государства, «ведь последствия применения ядерного оружия были бы глобальными».

    Напомним, действие договора истекает в феврале 2021 года, и он может быть продлен не более, чем на пять лет.

    Ранее сенаторы США предупредили Трампа о последствиях непродления СНВ-3. 18 августа спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал условия, при соблюдении которых Вашингтон готов продлить СНВ-3.

    До этого Биллингсли заявил о готовности США заключить с Россией двустороннее соглашение в сфере ядерного разоружения, выразив надежду, что затем на его основе будут достигнуты договоренности с Китаем.

    В июне Пентагон призвал к срочным переговорам с Россией по контролю над вооружениями. Представители России и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности, обсудив продление СНВ-3.

    В ходе консультаций российская сторона указала США на важность вывода американского ядерного оружия из Европы. При этом Россия отказалась спасать ДСНВ «любой ценой», а также давить на Китай в вопросе ядерного разоружения.

    Напомним, СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.


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