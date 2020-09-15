Генсек ООН призвал Россию и США договориться о продлении СНВ-3

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и США скорее договориться о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на полные пять лет.

Гутерреш заявил, что «продление СНВ-3 на полные пять лет – сейчас один из наиболее неотложных приоритетов в области разоружения и международной безопасности». Это «будет гарантировать, что поддающиеся проверке ограничения двух крупнейших ядерных арсеналов мира сохраняются», передает РИА «Новости».

По его словам, продление СНВ-3 на пять лет даст время, чтобы заложить основу для переговоров по новым соглашениям в этой сфере, в том числе - с другими странами, которые обладают ядерным оружием.

«Я приветствую недавние переговоры между Соединенными Штатами и Россией в Вене и настоятельно призываю обе стороны договориться о скорейших шагах для продления действия договора на полные пять лет», – подчеркнул генсек ООН.

Касаясь вопроса роли Китая, Гутерреш отметил, что КНР, Россия и США «имеют разные точки зрения и разное понимание». Кроме того, «неравенство в размерах стратегических арсеналов также является ключевым моментом разногласий».

Генсек ООН напомнил, что в продлении СНВ-3 заинтересован весь мир, а не только два государства, «ведь последствия применения ядерного оружия были бы глобальными».

Напомним, действие договора истекает в феврале 2021 года, и он может быть продлен не более, чем на пять лет.

Ранее сенаторы США предупредили Трампа о последствиях непродления СНВ-3. 18 августа спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал условия, при соблюдении которых Вашингтон готов продлить СНВ-3.

До этого Биллингсли заявил о готовности США заключить с Россией двустороннее соглашение в сфере ядерного разоружения, выразив надежду, что затем на его основе будут достигнуты договоренности с Китаем.

В июне Пентагон призвал к срочным переговорам с Россией по контролю над вооружениями. Представители России и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности, обсудив продление СНВ-3.

В ходе консультаций российская сторона указала США на важность вывода американского ядерного оружия из Европы. При этом Россия отказалась спасать ДСНВ «любой ценой», а также давить на Китай в вопросе ядерного разоружения.

Напомним, СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.