Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
НАТО отменила запланированный на 2027 год саммит в Албании
AP: Североатлантический альянс отменил саммит в Албании в 2027 году
Североатлантический альянс отказался от проведения саммита в Албании в 2027 году из-за отсутствия единого мнения по поводу сроков мероприятия, сообщил премьер-министр страны Эди Рама. Также в числе причин отмены саммита – разногласия по Украине, Ирану и военным расходам.
Североатлантический альянс отказался от планов провести саммит в Албании в 2027 году, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Associated Press. Агентство приводит слова премьер-министра Албании Эди Рамы, который заявил: «Пока нет единого мнения о том, когда состоится саммит, точно не в 2027 году».
При этом премьер допустил, что встреча на высшем уровне может состояться в Тиране в 2028 году. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте указал на проявление «гибкости» в планировании саммитов, отметив, что следующая встреча пройдет «когда возникнет необходимость».
Отмечается тенденция к сокращению числа встреч руководства НАТО. В текущем году не состоялись традиционные октябрьские переговоры глав оборонных ведомств; аналогичная встреча не планируется и на октябрь 2027 года. В 2027 году министры иностранных дел стран альянса соберутся лишь один раз вместо обычных двух.
Внутри организации существуют разногласия по вопросам оборонных расходов, а также отсутствуют единые подходы к урегулированию ситуации на Украине и конфликту в Иране.
В апреле Reuters сообщало о планах НАТО отказаться от обязательного проведения ежегодных саммитов лидеров, чтобы избежать присутствия на них президента США Дональда Трампа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший верховный главнокомандующий НАТО в Европе Джеймс Ставридис предложил странам альянса на два года отказаться от саммитов лидеров.
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