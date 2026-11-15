Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
DDoS-атака на Beget не повлияла на работу восстановленных сервисов
Провайдер Beget: DDoS-атака не повлияла на работу восстановленных сервисов
Продолжающаяся массированная DDoS-атака на инфраструктуру хостинг-провайдера Beget не нарушила работу уже восстановленных сервисов, сообщили в компании.
«Несмотря на продолжающуюся DDoS-атаку высокой интенсивности, она не оказывает влияния на работу уже восстановленных сервисов Beget и размещенных на наших серверах ресурсов клиентов», – передает РИА «Новости» сообщение компании.
В Beget добавили, что команда продолжает устранять последствия кибератаки, восстанавливать недоступные ресурсы и возвращать пользователям привычную функциональность сервисов.
Ранее в воскресенье провайдер сообщил о масштабной DDoS-атаке, из-за которой у пользователей могли возникать проблемы с доступом к Ozon, Wildberries, Сбербанку и другим сервисам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье хостинг-провайдер Beget сообщил о масштабной DDoS-атаке на свою инфраструктуру.
В понедельник Координационный центр доменов .ru/.рф приостановил аккредитацию Beget в национальных доменных зонах после массированной кибератаки.
На прошлой неделе провайдер заявил о полном уничтожении облачной инфраструктуры в результате кибератаки.