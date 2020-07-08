Китай обвинил США в угрозе развязывания ядерной войны

Ведущиеся США работы по созданию зарядов малой мощности значительно понижают порог применения ядерного оружия, заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

«Мы наблюдаем, как США увеличивают свой ядерный арсенал и ведут разработку ядерных зарядов малой мощности, которые могут применяться в качестве тактического оружия. Это, по своей сути, понижает порог применения ядерного оружия, что вызывает крайнее беспокойство. И в связи с этим мы должны еще раз подтвердить нашу убежденность в том, что нельзя одержать победу в ядерной войне и такие войны никогда не должны развязываться», – передает ТАСС слова Фу Цуна.

Он подчеркнул, что «даже в середине 1980-х годов, в разгар холодной войны, администрация США была готова к переговорному процессу по вопросам контроля над вооружениями».

«Сейчас они этого не делают. Я полагаю, что США должны объясниться перед миром по данному вопросу. Люди имеют персональное право спросить, почему так происходит», – указал дипломат.

По его словам, Китай и Россия поддерживают постоянный контакт по вопросам стратегической безопасности.

«На самом деле мы поддерживаем постоянный контакт с российскими партнерами. Сотрудничество между двумя сторонами превосходное. Мы контактируем эффективно. Я бы не назвал это переговорами, я бы назвал это консультациями по очень важным вопросам, по стратегическим вопросам», – передает РИА «Новости» слова Фу Цуна.

Он добавил, что «сегодня или завтра» встретится со старшими дипломатами посольства России в Пекине, кроме того, поддерживает постоянный контакт с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым по вопросам контроля над вооружениями и иранской ядерной проблеме.

«Это демонстрирует высокий уровень стратегического партнерства между двумя странами», – добавил Фу Цун.

Напомним, Фу Цун заявил, что Китай готов присоединиться к переговорам России и США по разоружению, если американская сторона сократит ядерный арсенал до уровня Китая.