Россия решила не спасать ДСНВ «любой ценой»

Москва готова к решению США не продлевать Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), не собирается спасать его любой ценой, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Да, безусловно, готовы. Об этом неоднократно заявлял президент России, американцы знают, что мы не будем любой ценой, особенно той ценой, которую они хотят от нас, спасать этот договор», – передает РИА «Новости» слова Рябкова.

Рябков добавил, что в Москве считают договор взаимовыгодным и необходимым обеим сторонам.

«Он является существенным фактором, обеспечивающим международную безопасность и укрепляющим стратегическую стабильность. Оптимально было бы его продлить, по возможности, на максимально предусмотренный в самом тексте договора срок, а именно на пять лет», – добавил замглавы российского МИД.

Рябков добавил, что США навязывают России в переговорах по контролю над вооружениями «китайский фактор».

«Китайский фактор все зримее внедряется коллегами в Вашингтоне в дискурс по контролю над вооружениями и особенно в том, что касается будущего контроля над вооружениями», – заявил Рябков.

По словам Рябкова, Белый дом ставит судьбу ДСНВ в зависимость от подключения Китая к переговорам.

«Не будет преувеличением сказать, что администрация (Дональда) Трампа поставила судьбу договора по СНВ в зависимость от того, получится ли в ближайшее время заручиться согласием китайской стороны на участие в последующих обсуждениях будущего режима в этой сфере», – сказал он.

Рябков также заметил, что интерпретация в некоторых СМИ позиции США не совсем верна.

«По большому счету, в такой плоскости ставить вопрос было бы совсем уже из ряда вон и назвать такую постановку вопроса абсолютно оторванной от жизни можно было бы только в самой мягкой форме. Но то, что американцы хотят видеть китайцев за столом переговоров и используют для этого все ресурсы, все возможности, вплоть до визуалиции такого «хэппенинга», который они организовали в Вене на консультациях - с пустыми столами, на которых стояли китайские флаги в отсутствии китайской делегации, - признак серьезных процессов», – добавил замминистра.

Ранее в США заявили, что предлагают России в рамках консультаций по стратегической стабильности обсудить доктрины применения ядерного оружия и не охваченные Договором о СНВ атомные боезаряды.

На прошлой неделе Пентагон призвал к переговорам с Россией по контролю над вооружениями. В понедельник представители России и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности. Обсуждался ДСНВ. Спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли оценил консультации как очень конструктивные.

При этом СМИ сообщили, что Белый дом сохраняет открытой возможность продления ДСНВ.