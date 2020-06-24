В администрации Трампа допустили возможность продления ДСНВ

Администрация президента США Дональда Трампа сохраняет открытой возможность продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), сообщила The Wall Street Journal.

По словам неназванного источника из числа американских чиновников, Трамп мог бы дать согласие на продление ДСНВ в случае достижения сторонами прогресса в направлении нового соглашения, которое бы предусматривало строгий механизм верификации, распространялось на все ядерные боеголовки и включало Китай. Источник не уточнил, однако, какими требованиями президент США обусловит в конечном счете продление договора и какое решение примет в итоге, передает ТАСС.

Издание напоминает, что 22 июня в Вене за закрытыми дверями состоялись российско-американские консультации по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Российскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Во главе американской был спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Стороны также обсудили вопрос продления ДСНВ.

По данным источника издания, в состав американской делегации входил заместитель главы Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США. Представители Соединенных Штатов провели брифинг по вопросу ядерной программы Китая в попытке убедить Москву повлиять на Пекин и содействовать его подключению к американо-российским консультациям. В случае достижения нового соглашения США могут оформить его как проект договора, подлежащего одобрению верхней палатой Конгресса. Вашингтон рассматривает также вариант оформления соглашения в форме политических обязательств всех сторон, не носящих юридически обязывающего характера, уточняется в публикации.

Напомним, на прошлой неделе Пентагон призвал к срочным переговорам с Россией по контролю над вооружениями. В результате в понедельник представители России и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности, обсудив продление Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли оценил консультации как очень конструктивные.

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