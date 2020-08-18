США назвали условия по продлению СНВ-3

Американская сторона готова продлить ДСНВ-3 при соблюдении определенных условий, заявил спецпосланник США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

«Если мы сможем уладить вопрос верификации и если мы сможем выйти на политически обязывающие соглашения, мы намерены предложить ... продление ДСНВ на некоторый период времени», – цитирует Биллингсли РИА «Новости».

По его словам, условия касаются «новых российских вооружений», которые не значатся в договоре.

Ранее замминистра иностранных дел Сергей Рябков сообщал, что Россия выступает за продление (ДСНВ), «но не любой ценой».

Биллингсли заявлял, что США готовы заключить с Россией двусторонее соглашение в сфере ядерного разоружения, однако рассчитывают, что затем на его основе будут достигнуты договоренности с Китаем.