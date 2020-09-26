Генштаб заявил о предотвращении опасных инцидентов при полетах авиации НАТО у границ России

США и НАТО не отвечают на предложение России уточнить соглашения по предотвращению опасной военной деятельности в воздухе и на море, Москву не устраивает такая ситуация, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.

Герасимов указал, что «за последний месяц мы наблюдали полеты порядка 30 самолетов стратегической авиации НАТО вблизи наших границ», передает RT.

Полеты проходят над акваториями Черного и Балтийского морей, Северного Ледовитого океана и на востоке России, «проходят вблизи наших границ, отрабатывают какие-то свои упражнения».

«Конечно, мы реагируем на эти вещи. Мало того, мы тренируем все наши дежурные смены, боевые расчеты и противовоздушной обороны, и авиации, и пунктов управления по полетам таких самолетов», – добавил Герасимов.

Российская сторона предлагала и руководству НАТО, и руководству вооруженных сил США «рассмотреть вопросы и уточнить имеющиеся соглашения по предотвращению опасной военной деятельности в воздухе и на море».

«Эти наши обращения остались без ответа. То есть мы видим, что руководство НАТО и Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки такая ситуация как бы устраивает. Нас она не устраивает», – пояснил генерал.

Он пояснил, что «дело в том, что такие соглашения существуют, они подписаны, но там не указаны, в частности, некоторые детали: интервалы для сближения, дистанция для сближения воздушных судов и морских кораблей, порядок действий и так далее».

«Мы не хотим каких-то инцидентов, которые могут привести к конфликтным ситуациям. Поэтому наши военные летчики и командиры кораблей военно-морского флота ведут себя сдержанно и в соответствии с действующими международно-правовыми документами», – подчеркнул Герасимов.

Ранее сообщалось, что Британия активизировала воздушную разведку у границ России. До этого российские истребители перехватили три американских самолета над Черным морем. Кроме того, бомбардировщики США отработали удар по Калининградской области.

Генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев, комментируя газете ВЗГЛЯД названное экспертами из США число самолетов, необходимое для «разгрома Калининграда», заявил, что «американские расчеты количества бомбардировщиков для прорыва интегрированной ПВО Калининграда выглядят несерьезно».

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