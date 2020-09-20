Британия активизировала воздушную разведку у границ России

Британские военные самолеты и корабли с конца августа в составе сил НАТО увеличили свое присутствие в Черном море и в Арктике у берегов России, «чтобы таким образом выявить слабости российской обороны», сообщили СМИ.

«С последней недели августа к границам России на Черном море и к берегам Кольского полуострова в Арктике было направлено 28 самолетов RAF», – передает издание The Sunday Times, назвав такую операцию беспрецедентной.

Отмечается, что одновременно в операции участвовали до пяти самолетов. В полетах на большую дальность были задействованы истребители Typhoon, самолеты-заправщики Voyager, самолет радиолокационной разведки и управления нанесением ударов Sentinel, стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, передает ТАСС.

Издание напомнило, что две недели назад первые полеты истребителей Typhoon прошли над Украиной, с того момента патрулирование вблизи границ России на Черном море усилилось.

По мнению экс-пилота британских ВВС Эндрю Брукса, патрули Военно-воздушных и Военно-морских сил Великобритании злят Россию и вынуждают ее выводить свои корабли, истребители и подводные лодки и, таким образом, появляется возможность для сбора разведданных.

В то же время, по словам министра обороны Бена Уоллеса, патрулирование в Арктике направлено на сохранение «свободы судоходства».

Ранее российский истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Южного военного округа перехватил над нейтральными водами Черного моря два самолета-разведчика RC-135 ВВС США и ВВС Великобритании.

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