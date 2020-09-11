Бомбардировщики США отработали удар по Калининградской области

Американские бомбардировщики В-52Н отработали удары крылатыми ракетами по целям в Калининградской области и других западных регионах России, заявил главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин.

По данным российских военных, 31 августа три бомбардировщика В-52Н вылетели с британской авиабазы Фэрфорд в направлении полигона Тапа в Эстонии, передает РИА «Новости».

По словам главкома, их экипажи отработали выход на рубеж применения крылатых ракет, а также нанесли условный ракетный удар по целям в Калининградской области и других западных регионах России.

Суровикин добавил, что тремя днями ранее удары по российской территории бомбардировщики В-52Н отработали в ходе учений Allied Sky. Они тренировались выпускать ракеты, находясь над центральной частью Черного моря и Эстонией.

А еще два B-52H отрабатывали схожие учебно-боевые задачи в арктических широтах над территорией Канады, уточнил главком.

«Полагаем, что отработка вопросов боевого применения самолетов стратегической авиации в непосредственной близости от государственной границы Российской Федерации носит враждебный и провокационный характер», – заявил он.

Суровикин подчеркнул, что российские военные отслеживали полет бомбардировщиков на всем маршруте, а кратковременные попытки B-52H приблизиться к границам России своевременно блокировали российские истребители.

Ранее Суровикин назвал беспрецедентной разведывательную операцию самолетов-разведчиков НАТО 4 сентября над Черным морем. Также он оценил риск инцидентов с самолетами НАТО на границах России.

Газета ВЗГЛЯД регулярно сообщает о перехватах ВВС России иностранных самолетов над Балтикой и над Черным морем. Так, в сентябре восемь российских истребителей из состава Южного военного округа поднимали на перехват трех стратегических бомбардировщиков США над Черным морем.