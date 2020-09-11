Главком ВКС оценил риск инцидентов с самолетами НАТО на границах России

Только благодаря профессионализму российских пилотов удается избегать инцидентов с военными самолетами США и НАТО при их приближении к российским границам, заявил главком ВКС России Сергей Суровикин.

«Действия ВВС США и НАТО в корне противоречат заявлениям официальных лиц альянса о стремлении к недопущению инцидентов в ходе мероприятий боевой подготовки. Их удается избегать только благодаря высокому уровню профессиональной подготовки летчиков ВКС России», – цитирует РИА «Новости» Суровикина.

По его словам, в воздушном пространстве граница не так четко выражена, как на земле, поэтому боевой самолет может за считанные минуты оказаться на сопредельной территории.

Он отметил, что при сближении воздушных объектов с границей российские РЛС и зенитно-ракетные комплексы переводятся в повышенные степени боевой готовности. Все это может привести к инциденту, уточнил главком.

Также Суровикин подчеркнул, что НАТО стала чаще отправлять к границам России не только разведывательные, но и боевые самолеты. Только с 28 августа по 4 сентября самолеты бомбардировочной авиации США совершили 10 одиночных и групповых полетов в воздушном пространстве стран Западной и Восточной Европы, добавил он.

По словам главкома, за минувший август самолеты-разведчики стран НАТО стали более чем на 30% чаще появляться у границ России. Авиация ВКС России 27 раз поднималась на перехват иностранных самолетов-разведчиков над Балтийским, Баренцевым, Черным и Охотским морями.

Ранее Суровикин назвал беспрецедентной разведывательную операцию самолетов-разведчиков НАТО 4 сентября над Черным морем.