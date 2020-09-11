Главком ВКС рассказал о «беспрецедентной» разведоперации НАТО

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Сергей Суровикин назвал беспрецедентной разведывательную операцию самолетов-разведчиков НАТО 4 сентября над Черным морем.

«Действия стратегических бомбардировщиков американцы и англичане обеспечивали проведением беспрецедентной разведывательной операции над акваторией Черного моря», – цитирует РИА «Новости» Суровикина.

По его словам, в воздухе одновременно находились пять самолетов-разведчиков и один стратегический беспилотный разведывательный аппарат. К российской границе они приближались на 15 километров и вели разведку территории России на глубину до 600 километров.

Суровикин добавил, что в этот же день три американских стратегических бомбардировщика В-52Н приближались к границе России на 30 километров.

По мнению российских военных, так НАТО отрабатывало удары крылатыми ракетами по объектам на территории Южного военного округа.

«Кроме того, отрабатывались задачи взаимодействия B-52H с самолетами F-16C ВВС Польши, а также Су-27 и МиГ-29 воздушных сил Украины», – добавил Суровикин.

Он уточнил, что тогда для прикрытия российской воздушной границы поднимались четыре Су-30СМ и четыре Су-27.

Вместе с тем главком ВКС отметил, что полеты боевой авиации США над Украиной не способствуют разрядке напряженности, передает ТАСС.

Суровикин подчеркнул, Россия не заинтересована в нагнетании обстановки у границ, поэтому большинство мероприятий оперативной и боевой подготовки Вооруженных сил проводит в глубине страны.

Газета ВЗГЛЯД регулярно сообщает о перехватах ВВС России иностранных самолетов над Балтикой и над Черным морем. Так, в сентябре восемь российских истребителей из состава Южного военного округа поднимали на перехват трех стратегических бомбардировщиков США над Черным морем.

До этого американские стратегические бомбардировщики Boeing B-52H Stratofortress, способные нести ядерное вооружение, подлетели к Крыму со стороны Украины.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина стала плацдармом для ядерного удара США по России.

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