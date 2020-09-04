Ядерные бомбардировщики США подлетели к Крыму со стороны Украины

Рядом с Крымом пролетели два американских стратегических бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress, способных нести ядерное вооружение, сообщают СМИ со ссылкой на мониторинговые ресурсы.

Бомбардировщики прошли в 53 километрах от границы полуострова, передает РИА «Новости Крым».

Американские самолеты вылетели с британской базы Фейрфорд, пролетели над Нидерландами, Германией и Польшей, затем вошли в воздушное пространство Украины и взяли курс на Крым, отмечает агентство со ссылкой на мониторинговый ресурс.

Параллельно этому полету над Черным морем к российской границе приблизились три разведывательных самолета: американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135 RiverJoint, патрульный противолодочный Boeing P-8A Poseidon и британский разведчик Bombardier Global Express Sentinel R.1.

В августе в Сети опубликовали видео сопровождения российскими истребителями Су-27 американского бомбардировщика B-52H над Черным морем.

Командование ВВС США в Европе и Африке назвало перехват своего бомбардировщика В-52 российскими истребителями Су-27 над Черным морем «непрофессиональным и небезопасным».