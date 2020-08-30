США возмутились «опасными маневрами Су-27» при перехвате B-52

Командование ВВС США в Европе и Африке назвало перехват своего бомбардировщика В-52 российскими истребителями Су-27 над Черным морем «непрофессиональным и небезопасным».

По словам командующего ВВС США в Европе генерала Джеффри Харригана, Су-27 пересекли курс бомбардировщика на расстоянии всего 30 метров, ограничив ему возможность для маневра, передает Deutsche Welle.

«Подобные действия увеличивают вероятность столкновений в воздухе, являются ненужными и несовместимыми с хорошим летным мастерством и международными правилами полетов», – отметил Харриган.

Также он добавил, что B-52 выполнял плановый полет, российские истребители угрожали его безопасности.

В заявлении отмечается, что ВВС США ожидают от российской стороны «действий в рамках международных стандартов с целью обеспечения безопасности и предотвращения несчастных случаев».

Ранее в Национальном центре управления обороной России сообщили, что два истребителя Су-27 вылетали на перехват бомбардировщика В-52Н ВВС США над Балтикой. Отмечалось, что весь полет российских истребителей Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Напомним, в пятницу российский Су-27 в пятницу провел перехват американского, швейцарского и датского самолетов-разведчиков над Балтийским морем,а также бомбардировщик ВВС США над Черным.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД