Какова боевая эффективность ракетных комплексов «Искандер»?

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НОВОСТЬ ЧАСА

На МКС приступили к герметизации первой трещины в российском модуле

2 марта, вторник  |  Последнее обновление — 22:20  |  vz.ru
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Что ждет российский газ после зимних рекордов

Турция и Польша снова стоят в очереди за российским газом Стрингер/РИА Новости
Холодная зима открыла Европе глаза на сжиженный природный газ – надеяться на его поставки в самый критический момент не стоит. Рассчитывать можно только на российский трубопроводный газ. Европейцы, в том числе поляки, уже два месяца закупают его в рекордных объемах. Но ситуация начала меняться с приходом тепла – у российского газа на европейском рынке вновь появились конкуренты. Подробности...
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Альфред Рубикс: Горбачев был под каблуком

Большинство россиян считают Михаила Горбачева главным виновником распада СССР Лизунов Юрий,Чумичев Александр/ТАСС
«От Горбачева исходил целый вал цветастой болтологии, а смысловых зерен – от силы на два-три предложения. Так он, кстати, и проболтал страну», – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший член политбюро ЦК КПСС Альфред Рубикс, комментируя 90-летие своего политического оппонента. Подробности...
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«Великий лакский переезд». За что близнецы-росгвардейцы расстреляли соседа

Дагестанское село Новокули пережило не одну трагедию Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
В феврале в одном из РОВД Махачкалы был убит экс-глава одного из сел. Подозреваемые – его односельчане, братья-близнецы, сотрудники Росгвардии. Специальный корреспондент деловой газеты ВЗГЛЯД выяснил причины трагедии – они связаны с масштабным переселением лакского населения Дагестана, которое длится несколько десятков лет.  Подробности...
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Саркози пострадал за Россию или за подлость

Саркози считает, что стал жертвой политического преследования Thibault Camus/АР/ТАСС
Бывший президент Франции Николя Саркози получил приговор – год тюремного заключения и еще два года условно. Проиграв в свое время выборы, он привлекал к себе внимание поддержкой России по наиболее важным для нее вопросам, включая статус Крыма. Но многие относятся к Саркози как к «пуделю» США и глобальных элит. Как трактовать беспрецедентный приговор, исходя из этого?  Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Не нужно считать трагедией возникновение России

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Познер выступал с этой мыслью уже годы назад – и ему уже тогда указывали на крайнюю безграмотность. Принятие православия – не событие в истории России. Это событие, которое ее создало. Подробности...
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Как выглядит концлагерь «Украина»

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
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Почему не любят Горбачева

Андрей Самохин
Андрей Самохин, журналист
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Тюрьма для «друга России»

Пашинян извинился за "Искандеры"

У Украины нет сердца

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Каналы Венеции пересохли

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    Какова боевая эффективность ракетных комплексов «Искандер»?

    		    2 марта 2021, 21:10
    Фото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
    Текст: Виктор Сокирко

    Доподлинные тактико-технические характеристики оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» не известны – а точнее говоря, засекречены. Впрочем, сами ракетчики напевают: «Мы ракетные войска – нам любая цель близка», и утверждают, что ракета этого ОТРК способна «вогнать колышек в землю» на заданном расстоянии. И некоторые открытые данные позволяют говорить, что это действительно так. На расстоянии в сотни и тысячи километров ракета попадает в цель с вероятностью отклонения не более чем в пять метров.

    Об «Искандерах» говорят достаточно часто, и всегда с претензией на сенсацию. То его ракеты слишком далеко летают, то их якобы легко сбивает над Карабахом израильский комплекс ПВО Barak-8, стоящий на вооружении Азербайджана, то президент Армении заявляет, что «Искандер» взрывается на десять процентов». Пашинян, к слову, вскоре признал свои слова ошибкой – мол, его дезинформировали подчиненные.

    Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» предназначен для скрытной подготовки и нанесения эффективных ракетных ударов по особо важным малоразмерным и площадным целям в глубине оперативного построения войск противника. В состав комплекса, помимо самой пусковой установки, входят транспортно-заряжающая машина с двумя дополнительными ракетами (ТЗМ), командно-штабная машина (КШМ), обеспечивающая радиосвязь на дальности до 350 км, машина регламента и технического обслуживания (МРТО), пункт подготовки информации (ППИ), который обеспечивает определение координат цели и подготовку полетных заданий для ракет. Есть даже машина жизнеобеспечения (МЖО), предназначенная для размещения, отдыха и завтрака-обеда-ужина боевых расчетов.

    Но это – всего лишь официальное описание возможностей этой боевой машины казенным военным языком.

    Полное представление о боевых возможностях данного ОТРК раскрывают многочисленные публикации западных СМИ и заявления европейских политиков – все они весьма недовольны тем, что Россия разместила комплексы «Искандер» в Калининграде. Если бы упреки Пашиняна были сколько-нибудь обоснованны, наши западные партнеры с гораздо меньшей экспрессией реагировали бы на это.

    К слову, из Калининградской области эти ОТРК присматривают за потенциальными позициями американских ракет «Томагавк», которые Варшава хочет разместить на своей территории, но остерегается именно «возмездия» российских «Искандеров» за такой шаг.

    Перечислим главные преимущества данных ОТРК – подтвержденные как оценками экспертов, так и учениями и даже боевым применением.

    Во-первых, комплекс передвижной и обладает высокой мобильностью, что позволяет быстро выйти на огневую позицию и быстро покинуть ее сразу после пуска ракет. Сам же пуск ракет может быть выполнен буквально через несколько минут после прибытия комплекса на огневую позицию. Затем в течение еще нескольких минут ракетный комплекс можно перезарядить.

    Во-вторых, комплекс способен применять целую группу разных ракет (до семи) разного назначения, разной дальности, разной траектории и разной мощности. Вплоть до тактических ядерных боеприпасов. Применение конкретной ракеты зависит от того, какую именно цель необходимо поразить. 

    В-третьих, некоторые из этих ракет способы не просто лететь по квазибаллистической траектории, но и осуществлять маневрирование в процессе полета, что делает почти невозможным их перехват средствами ПРО. Не говоря уж о том, что ракета имеет собственные средства РЭБ и ложные цели, мешаюшие радиолокаторам противника.

    В частности, западные источники предполагают, что полет одной из ракет комплекса, известной под индексом 9М729, проходит по заранее заложенному маршруту в соответствии с данными разведки относительно положения цели и наличия средств ПВО противника, которые ракета преодолевает на предельно малых высотах, с огибанием рельефа местности и автономностью наведения в режиме молчания на основном участке.

    Таким образом, главная боевая ценность ОТРК «Искандер» заключается во внезапности и неотвратимости удара, который за очень короткий срок может быть нанесен по ключевым объектам противника на расстоянии в сотни и тысячи километров. Речь идет о возможности поразить командные пункты, бункеры, пусковые установки, аэродромы и другие важнейшие цели. Само присутствие «Искандеров» в том или ином регионе уже оказывает психологическое и политическое воздействие на потенциального противника. Примером тому как раз и являются заявления руководства НАТО, а также Польши и стран Прибалтики по поводу присутствия «Искандеров» в Калининградской области.

    Россия своими «Искандерами» не бряцает, однако успешно их применяет. В реальных боевых условиях – в Сирии. Этот комплекс продемонстрировали во время парада Победы, который состоялся 24 июня 2020 года на авиабазе в Хмеймиме, хотя ранее нахождение «Искандера-М» в Сирии не особо афишировали. Впервые этот ОТРК «засветился» на ближневосточной земле еще в 2017 году, хотя некоторые полагают, что он находился там и ранее. Официально о применении этого комплекса в Сирии сообщил Шойгу, который пояснил применение комплексов необходимостью нанесения высокоточных ударов по ключевым объектам боевиков наравне с крылатыми ракетами «Калибр» и некоторыми другими вооружениями.

    После визита в Дамаск в конце 2018 года сообщил о ракетном комплексе и вице-премьер Юрий Борисов. «Подтвердил свою эффективность ракетный комплекс Сухопутных войск «Искандер-М», – отметил тогда Борисов. При этом, по его словам, Россия проанализировала применение боевой техники в Сирии, в результате чего «все выявленные недостатки были оперативно устранены».

    Полные боевые возможности комплекса «Искандер» засекречены и по сей день. Например, на прошлогодних учениях «Кавказ-2020» пуски проводил «Искандер-М», но без использования наиболее дальнобойных ракет. Впрочем, и и те, что были использованы, успешно поразили цели на полигоне Капустин Яр – как и обещали ракетчики, точно «вогнали колышек учебной болванкой».


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