Пашинян заявил о намерении привести Армению к полупрезидентской форме правления

Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал поправки для перехода Армении от парламентской к полупрезидентской форме правления.

«Думаю, что пришло время констатировать, что мы должны в октябре инициировать принятие новой конституции или принять поправки. И да, переход к полупрезидентской форме правления является возможным сценарием», – сказал он на митинге на площади Республики в Ереване, передает ТАСС.

По словам Пашиняна, новая форма правления даст гарантию стабильности в Армении и в дальнейшем исключит «формирование внутриполитических кризисов», сообщают «Известия».

Государственный строй Армении с 2015 года основан на структуре парламентской республики представительной демократии. Исполнительная власть осуществляется правительством во главе с премьер-министром. Президент является номинальным главой государства. В 2015 году в Армении состоялся референдум по изменению президентской формы правления на парламентскую. Абсолютное большинство граждан – 63,35%, или 825 622 человека – проголосовали за принятие конституционных реформ.

В понедельник противники премьер-министра Армении ворвались в префектуру центрального района столицы. По словам протестующих, у них есть информация, что в префектуре заняты привлечением людей на митинг главы правительства.

Напомним, новый политический кризис разгорелся в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер».

Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. После этого Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба.

В Минобороны России заявили, что «с недоумением и удивлением» ознакомились с заявлением Пашиняна о том, что используемые в Нагорном Карабахе вооруженными силами Армении ракеты комплексов «Искандер» «не взорвались или взорвались лишь на 10%». В ведомстве отметили, что Армения не применяла свои «Искандеры» в ходе конфликта в Карабахе, весь боезапас ракет находился на складах вооруженных сил страны.

В свою очередь Пашинян после беседы с президентом России Владимиром Путиным пришел к выводу, что ему неправильно доложили по поводу «Искандеров».