В Турции заявили о неспособности российских средств РЭБ остановить Bayraktar 28 февраля 2021, 07:30

Генеральный директор Baykar Халук Байрактар утверждает, что российские системы радиоэлектронной борьбы якобы не могут справиться с турецкими беспилотниками Bayraktar TB2. Его слова приводят Sportime и F5Haber. Отметим, что заявление Байрактара прозвучало на фоне распространившихся в соцсетях фото, на которых, как утверждается, якобы военные из России демонстрируют обломки уничтоженного в Ливии Bayraktar TB2. REVERSE SIDE OF THE MEDAL

Фото пленения ещё одного турецкого БПЛА Bayraktar TB2 «музыкантами». Если они падают, значит это кому-нибудь нужно.



Липецк, 2019. pic.twitter.com/xDKbWk57L6 — Кирсанов Андрей (@AKVANAFFT) February 26, 2021 Russian PMC (Wagner) contractor with the wreckage of the shot down TB2 Bayraktar Combat drone in Libya, 2019.

There are tracks of the shrapnel in the hull. @COIN_V2 @oryxspioenkop @Oded121351 @Danspiun @AbraxasSpa pic.twitter.com/1Cxa684Rx7 — Magomedov Mukhtar (@Mukhtarr_MD) February 26, 2021 Напомним, в отчете Объединенного центра передового опыта воздушных сил Североатлантического альянса говорится, что российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» являются идеальным средством борьбы с военными беспилотными летательными аппаратами, НАТО придется в приоритетном порядке устранять подобные угрозы перед началом своих операций.

ВВС США получат 400 «достающих до России» стелс-ракет 27 февраля 2021, 10:37

ВВС США к середине 2025 года получат 400 «способных достать до России» крылатых стелс-ракет AGM-158B JASSM-ER, сообщило американское издание Janes. Отмечается, что контракт, заключенный с компанией Lockheed Martin, предусматривает производство ракет к середине 2025 года, передает РИА «Новости». Летом 2020 года украинская консалтинговая компания Defense Express заявила, что ракетное вооружение стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress американских ВВС может «нанести удар» по России без захода самолетов в контролируемую ЗРК С-400 «Триумф» область воздушного пространства. Военный эксперт Владислав Шурыгин сообщил, что наиболее короткое расстояние между США и Россией находится над Северным полюсом, американские военные более 70 лет отрабатывают нанесение ударов через него. Между тем военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко уверен, что у России есть надежная защита от ударов стратегической авиации США через Северный полюс. Бомбардировщики США выполнили первое задание над Баренцевым морем после прибытия в Норвегию 26 февраля 2021, 20:40

Два американских бомбардировщика B-1, прибывшие в Норвегию для проведения совместных миссий, выполнили первое учебное задание вместе с норвежскими ВВС в восточной части Баренцева моря, говорится в заявлении Пентагона. «Два B-1 осуществили тактическую интеграцию с норвежскими F-35 и норвежскими ВМС в восточной части Баренцева моря. Сотрудничество Минобороны США с союзниками и партнерами в Арктике укрепляет наш общий подход к региональной безопасности и помогает сдерживать стратегических конкурентов от стремления в одностороннем порядке изменить основанный на правилах существующий порядок»,– передает ТАСС сообщение американского военного ведомства. Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харригиан подчеркнул важность проведения совместных учений в Арктике.Ранее три американских бомбардировщика B-1 отработали совместно с шведскими ВВС и армейскими подразделениями бомбометание в воздушном пространстве Швеции. Ранее сообщалось, что американские стратегические бомбардировщики В-1B Lancer впервые прибыли в Норвегию для проведения совместных миссий. 3 февраля порядка 200 военнослужащих ВВС США из состава 7-го бомбардировочного крыла с базы Дайесс (штат Техас) прибыли на авиабазу Эрланн в центральной части Норвегии, куда впервые будет переброшена для выполнения заданий группа стратегических бомбардировщиков В-1В Lancer. МИД России резко отреагировал на новости о будущем развертывании в Норвегии бомбардировщиков ВВС США. Газета ВЗГЛЯД анализировала, как бомбардировщики США нацелились на российские подводные лодки. Полиция Латвии нашла украденную с мемориала советским воинам пушку 26 февраля 2021, 19:32

Пушка, украденная с мемориала Освободителям и Героям Советского Союза в латвийском городе Екабпилсе, найдена, сообщила председатель городского общества поддержки ветеранов Лидия Амосова. «Пушку нашли, она находится в распоряжении полиции», – передает ее слова ТАСС.



Амосова пояснила, что пушку нашли у местного предпринимателя, бывшего председателя краевой Крустпилсской думы Гундарса Калве, который известен своими националистическими взглядами и принадлежностью к Национальному объединению Латвии (VL-ТБ/ДННЛ). Краевые власти обсудят вопрос о возвращении пушки на монумент на следующей неделе. Посольство России в Риге ситуацию пока не прокомментировало. Напомним, ранее было заявлено о начале уголовного процесса по факту кражи пушки с мемориала Освободителям и Героям Советского Союза в латвийском городе Екабпилсе. Об исчезновении пушки с постамента на мемориале сообщила председатель общества поддержки ветеранов Екабпилса Лидия Амосова. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту кражи пушки. Посольство России в Риге расценило кражу пушки с мемориала Освободителям и Героям Советского Союза в латвийском городе Екабпилсе как проявление самого настоящего неонацистского реваншизма и направило в МИД Латвии ноту протеста в связи с вандализмом в отношении монумента. Мемориал Освободителям и Героям Советского Союза расположен в Крустпилсском парке. Он был сооружен в 1973–1976 годах и торжественно открыт 7 ноября 1976 года. Здесь установлен памятник с барельефом – картой боев за город, а также десять гранитных пилонов в честь освободивших город воинских частей и девяти Героев Советского Союза. Неподалеку находится братская могила, на которой и установлен памятник с пушкой. Газета ВЗГЛЯД выясняла, как спасти советские монументы в Прибалтике. Во Франции рассказали о российском оружии «на грани научной фантастики» 25 февраля 2021, 14:35 Текст: Алина Назарова

Европейское руководство Европы затерялось между незнанием недавних событий и застарелыми стереотипами, оно не осознает, что российское вооружение гораздо мощнее, чем кажется, пишет Ксавье Рофе во французском издании Atlantico. Автор привел в пример Россию и ее военный потенциал: по его словам, ленивая европейская общественность «сонно покоится на удобном представлении о ржавых российских танках и ядерных ракетах в полуразвалившихся ангарах». Однако, как подчеркнул Рофе, эксперты на протяжении десяти лет видят иную картину, поэтому он предложил рассмотреть российский арсенал, который, по его словам, более высокотехнологичный, чем кажется на первый взгляд. Автор напомнил об организованной Польшей в конце прошлого года симуляции боевых действий, которая шокировала Варшаву. «На первой неделе войны с Россией «польская армия прекратила бы существование», потеряв от 60% до 80% личного состава и техники», – пишет Рофе, передает РИА «Новости». Эксперты объяснили это тем, что Москва за последние десятилетия разработала высокотехнологичный арсенал «на грани научной фантастики». При этом специалисты утверждают, что аналогов этому вооружения у Германии, Франции и Великобритании нет. Также автор привел в пример ситуацию, возникшую в Черном море в апреле 2014 года: бомбардировщик Су-24 с комплексом «Хибины» пролетел над эсминцем «Дональдом Куком» – в итоге «электронный мозг» корабля умер. Похожая ситуация произошла с двумя французскими фрегатами в 2018 году. Прибытие российских сил в Сирию, как пишет Рофе, изменило всю расстановку сил. Так, средства радиоэлектронной борьбы «Красуха-4» создали для средств НАТО непроницаемый пузырь, а радары, связь со спутниками-шпионами, сотовая связь, Wi-Fi перестали работать. «В условиях перенасыщения электронными контрмерами и фальшивой информацией противник должен попытаться поставить помехи для работы хорошо зашифрованных и многочисленных российских систем», – отметил автор. По его словам, такие «невидимые щиты», как «Москва-4», «Ртуть-БМ», «Инфауна», не дают увидеть, как взлетают и приземляются самолеты. Боевые сухопутные роботы типа «Уран-9» автор назвал «жемчужиной российского арсенала»: они созданы для разведки, а также огневой поддержки и ликвидации целей. Кроме того, роботы могут нести ракеты, пулемет, пушку и огнемет. Управлять «Ураном-9» можно удаленно. Кроме того, Рофе напомнил о существовании роботизированных комплексов «Платформа М» и «Арго», боевого робота «Нерехта», а также подводного робота «Гном». Ранее китайские СМИ сообщили, что российские военные комплексы «Сармат», «Авангард» и «Ярс» обладают выдающимися боевыми свойствами, они чрезвычайно опасны для потенциального противника. В ноябре президент Владимир Путин заявил, что, учитывая современные военно-политические риски, Россия будет заниматься модернизацией ядерных сил. В НАТО сочли «Панцири» идеальным средством против беспилотников 27 февраля 2021, 04:32

Российские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С» являются идеальным средством борьбы с военными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), НАТО придется в приоритетном порядке устранять подобные угрозы перед началом своих операций, следует из отчета Объединенного центра передового опыта воздушных сил Североатлантического альянса, который возглавляет командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян. В документе указывается, что ЗРПК «Панцирь-С» был изначально разработан для точечной объектовой защиты от самолетов и вертолетов противника, а также для обороны дальнобойных систем ПВО от ударов высокоточного оружия, передает РИА «Новости». В связи с этим «Панцирь-С1» идеально подходит для борьбы со всем диапазоном малых и тактических военных беспилотников, а также позволяет закрыть существующий в регулярных частях ПВО пробел между спецсистемами противодействия крупногабаритным БПЛА и комплексами противодействия мини-дронам». Уточняется, что сами регулярные части ПВО обычно нацелены на поражение средневысотных и высотных беспилотников большой продолжительности полета. По мнению авторов доклада, «Панцирь» и подобные ему комплексы противодействия БПЛА, развернутые совместно с другими боевыми системами, «представляют собой растущую угрозу для дружественных сил на поле боя и должны нейтрализовываться до их вступления на театр военных действий». Отдельно обращается внимание на то, как Турция отнеслась к ликвидации всего одного активного сирийского «Панциря» в Идлибе в рамках своей операции «Весенний щит»: «Это была оперативная цель, представляющая реальную угрозу для выполнения беспилотной авиацией задач по поддержке с воздуха наземных сил и требующая немедленного уничтожения». Для поражения единственного «Панциря» турецкая сторона провела интенсивную операцию по его радиоэлектронному подавлению. «Уничтожение таких высокоэффективных целей расценивалось (турецкими военными) как критически важный момент для достижения целей всей операции», – подчеркивается в докладе. Ранее Ростех ответил на публикации западных СМИ о провале «Панцирей» в Сирии и Ливии. До этого пользователи Сети разоблачили видео с «уничтожением» «Панциря» в Сирии. ЧФ взял под наблюдение тральщики ВМС Испании и Греции в Черном море 25 февраля 2021, 15:55

Силы и средства Черноморского флота следят за тральщиками ВМС Испании и Греции, зашедшими в четверг в Черное море, сообщили в Национальном центре управления обороной России. «Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями тральщиков – искателей мин «Тахо» ВМС Испании и «Эуропи» ВМС Греции, зашедших в акваторию Черного моря 25 февраля», – сказали в центре, передает ТАСС. В середине февраля Североатлантический альянс заявил о намерении усилить свое присутствие в Черном море – и в это в добавление к регулярному присутствию американских эсминцев у берегов Крыма. Военные корабли стран НАТО подходят вплотную к российским границам чуть ли не каждый месяц. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему они себе позволяют такое и что ВМФ России мог бы этому противопоставить. Путин поздравил военнослужащих Сил специальных операций с профессиональным праздником 27 февраля 2021, 09:19 Текст: Наталья Ануфриева

Вооруженные силы России обладают уникальными возможностями для решения задач особой важности и сложности, в их рядах есть бойцы, готовые действовать в нестандартной обстановке в любой точке мира, если этого требуют интересы страны и ее безопасности, заявил президент Владимир Путин в поздравлении с Днем сил специальных операций. Поздравление опубликовано на сайте Кремля. «Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем сил специальных операций. Хочу искренне поблагодарить за безупречную службу, неизменную верность ратному долгу и присяге. Создание сил специальных операций стало ответом на вызовы времени, на серьезные изменения в характере военных угроз и способов ведения вооруженной борьбы. Вы успешно прошли сложные этапы формирования и боевого слаживания, опираясь на уникальную школу отечественного спецназа, на самые современные подходы к стратегии и тактике воинского искусства», – заявил российский лидер. По словам Путина, в данный момент можно «с полным основанием сказать, что у России, у наших вооруженных сил есть уникальные возможности для решения задач особой важности и сложности, есть закаленные испытанные бойцы, готовые действовать в нестандартной обстановке в любой точке мира, если этого требуют интересы родины и ее безопасности». «Вы не раз доказывали это, когда побеждали не числом, а умением, наносили разящие удары по террористам, рисковали собой, чтобы защитить мирных граждан. Вы всегда в постоянной боевой готовности. И, уверен, что достойно решите любую, даже самую сложную боевую задачу, потому что в рядах сил спецопераций служат смелые и решительные люди с несгибаемой волей, настоящие патриоты Отечества», – добавил президент. 27 февраля в России отмечается День Сил специальных операций. Его учредили в 2015 году. День выбран не случайно – 27 февраля 2014 года российские спецподразделения вошли на территорию Автономной Республики Крым и обеспечили защиту населения полуострова и безопасное проведение референдума о вхождении Крыма и Севастополя в состав России. Более 96% участников референдума высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался это признавать и считает полуостров «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Россия направила ноту Риге в связи с вандализмом в отношении советского памятника 26 февраля 2021, 16:30 Текст: Елизавета Булкина

Российское посольство в Риге направило в МИД Латвии ноту протеста в связи с вандализмом в отношении советского памятника в Екабпилсе, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. «24 февраля в Латвии совершен очередной акт вандализма в отношении советского памятника освободителям в городе Екабпилс.... Наше посольство в Риге незамедлительно отреагировало на этот варварский акт, направило в МИД Латвийской Республики ноту протеста, потребовало от латвийских властей принять все необходимые меры для расследования данного преступления, привлечения виновных лиц, а также устранения его последствий в соответствии с российско-латвийским межправительственным соглашением», – передает слова дипломата РИА «Новости». Напомним, ранее было заявлено о начале уголовного процесса по факту кражи пушки с Мемориала освободителям и Героям Советского Союза в латвийском городе Екабпилс. Об исчезновении пушки с постамента на Мемориале сообщила председатель общества поддержки ветеранов Екабпилса Лидия Амосова. Посольство России в Риге расценило кражу пушки с Мемориала освободителям и Героям Советского Союза в латвийском городе Екабпилс как проявление самого настоящего неонацистского реваншизма. Мемориал освободителям и Героям Советского Союза расположен в Крустпилсском парке. Он был сооружен в 1973–1976 годах и торжественно открыт 7 ноября 1976 года. Здесь установлен памятник с барельефом – картой боев за город, а также 10 гранитных пилонов в честь освободивших город воинских частей и девяти Героев Советского Союза. Неподалеку находится братская могила, на которой и установлен памятник с пушкой. Газета ВЗГЛЯД выясняла, как спасти советские монументы в Прибалтике. Начались серийные поставки в армию комплексов противотанковой обороны «Завет» 25 февраля 2021, 10:26 Текст: Дмитрий Зубарев

Холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) начал серийные поставки в Вооруженные силы комплексов управления противотанковой обороной «Завет», повышающих эффективность борьбы с бронетехникой противника, сообщила пресс-служба корпорации. «Росэлектроника» начала серийные поставки комплексов автоматизированного управления противотанковыми формированиями «Завет», которые обеспечивают целеуказание противотанковым соединениям и позволяют организовать отражение атаки бронетехники противника. Автоматизированные системы управления повышают эффективность различных видов вооружения в 1,5-2 раза», – передает РИА «Новости» сообщение Ростеха. Командно-наблюдательная машина из состава комплекса «Завет» представлена на стенде «Росэлектроники» в рамках проходящей в Абу-Даби международной оружейной выставки IDEX-2021. С помощью разведывательной оптико-электронной системы и выносной РЛС она способна обнаруживать цели на дистанции до 7 километров и распознавать на расстоянии до 5 км. После определения координат противника и обработки данных «Завет» автоматически распределяет бронетанковые цели между средствами поражения. «Завет» принимает и передает сообщения подчиненным и вышестоящим пунктам управления с помощью радиосвязи и по проводным каналам. «Возможности изделия позволяют производить обмен информацией на расстоянии до 100 км. Обмен информацией идёт в режиме времени, близком к реальному», – говорится в релизе. В корпорации добавили, что в случае выхода из строя пунктов управления «Завет» передаёт их функции подчиненным или вышестоящим инстанциям, за счет чего обеспечивается непрерывность управления и боевая устойчивость противотанковой обороны Напомним, ранее в четверг источник в ОПК сообщил, что система управления огнем танка Т-14 «Армата» впервые в истории танкостроения оказалась способна без участия экипажа находить, распознавать и брать на сопровождение цели на поле боя, при этом решение о поражении по-прежнему принимает человек. «Золотую Орду» испытали в США 28 февраля 2021, 04:29 Текст: Антон Антонов

В США прошли успешные испытания программы Golden Horde («Золотая Орда»), четыре бомбы синхронно поразили четыре разные цели, сообщили СМИ. Бригадный генерал Хизер Прингл заявил о «большом шаге вперед в реализации этой программы». Golden Horde предназначена для объединения нескольких боеприпасов, таких как высокоточные авиабомбы, с целью позволить им «обмениваться информацией» и синхронно поражать цели. Прежде речь шла об объединении двух бомб, передает РИА «Новости» со ссылкой на FlightGlobal. Напомним, в марте ВВС США продемонстрировали анимацию удара Golden Horde. В июне США впервые испытали авиабомбу GBU-53/B StormBreaker, которая, по утверждениям СМИ, будучи интегрирована в Golden Horde, должна изменить «правил игры». В декабре прошли первые испытания программы, которые оказались неудачными из-за проблемы с программным обеспечением. В России создали новое устройство для борьбы с дронами 26 февраля 2021, 09:57 Текст: Алина Назарова

Санкт-петербургский научно-исследовательский институт «Вектор» (входит в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») разработал мобильный комплекс борьбы с беспилотниками, получивший название «Защита». Стоимость комплекса варьируется от 25 до 35 млн рублей, сообщили в пресс-службе «Ростеха». Комплекс умещается в трех кейсах и способен подавлять управление дроном в радиусе 2 км вне зависимости от времени суток и погодных условий, оставаясь незаметным и неуязвимым для радиопротиводействия. На развертывание системы требуется около 30 минут, пишет РБК. Генеральный директор концерна «Вега» Вячеслав Михеев заявил, что испытания комплекса уже завершены и предприятие готово к серийному производству. По словам Михеева, ежегодно НИИ «Вектор» готов производить до 50 комплексов «Защита». Как сообщили в пресс-службе холдинга «Росэлектроника», стоимость изделия будет соответствовать рынку. «По оценкам экспертов, на сегодняшний день стоимость комплексных решений для противодействия БПЛА составляет 25-35 млн рублей в зависимости от комплектации», – добавили в холдинге. В свою очередь в пресс-службе «Ростеха» добавили, что комплекс «Защита» способен «видеть» летательные аппараты в секторе 360 градусов по азимуту и на расстоянии до 2 км и определять, какого они типа — самолетного, вертолетного или конвертопланного. Устройство способно обнаружить местонахождение пульта управления дрона и разорвать канал связи с летательным аппаратом. Для этого обеспечивается сплошное перекрытие по частоте в диапазоне от 400 до 6200 МГц, используемой для управления беспилотниками. Одновременно с подавлением каналов управления БПЛА действует система подавления навигационных сигналов глобальных спутниковых систем. В «Защите» использован пассивный когерентный локатор, т.е. комплекс не облучает цель, а использует сигналы, излучаемые внешними сторонними передатчиками, – волны цифрового телевещания, отраженные от цели. Отсутствие активного локатора позволяет комплексу оставаться незаметным для чужих перехватывающих устройств, что существенно снижает вероятность радиопротиводействия. Кроме того, пассивная РЛС не требует разрешения на использование радиочастотных каналов, что облегчает ее применение в гражданской сфере. Турция назвала условие применения С-400 26 февраля 2021, 12:25 Текст: Алина Назарова

Анкара намерена задействовать приобретенные у России зенитные ракетные системы С-400 только в случае возникновения опасности, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. «Турция намерена задействовать С-400 только в случае возникновения угроз и опасности. С-400 в Турции не представляют угрозы для тех, кто не собирается нападать на нее», – заявил министр, передает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство. Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Кроме того, Турция выразила готовность приобрести у России второй комплект ЗРК С-400 при условии передачи технологий. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция не откажется от приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400, несмотря на позицию Вашингтона. В Госдуме ответили на заявления об угрозе существованию США со стороны России 25 февраля 2021, 13:26 Текст: Алина Назарова

Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова командующего силами США в Европе и верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе генерала Тода Уолтерса, заявил, что сегодня «призрак российской угрозы» – это стабильный доход для корпораций, зарабатывающих на продаже вооружений. По словам Бальбека, именно США активно вмешиваются во внутренние дела других государств. «Именно в США авианосец – это главный довод в любых разговорах, так что зря американский командующий строит из себя миротворца. Соединенные Штаты и их союзники вынуждают нас защищать свои интересы и усиливать оборонный потенциал, что, конечно же, приведет к последующим заявлениям о растущей «милитаризации» России», – пояснил парламентарий. Кроме того, депутат добавил, что сегодня «призрак российской угрозы» – это стабильный заработок корпораций, зарабатывающих на продаже вооружений. «Потерять такой денежный поток они боятся, используют все свои возможности для поддержания этого тренда», – заключил он, передает RT. Ранее глава Европейского командования ВС США генерал Тод Уолтерс заявил, что Россия, несмотря на введенные против нее санкции, остается угрозой существования для США и их европейских союзников. Генерал отметил, что Россия пытается сохранить сферу влияния времен советской эпохи и использует силу для «принуждения соседних стран». Названы сроки утверждения первой военной концепции ЕС 26 февраля 2021, 14:46 Текст: Алина Назарова

Лидеры стран Евросоюза намерены интенсифицировать разработку первой военной концепции сообщества под названием «Стратегический компас ЕС» и принять ее к марту будущего года, говорится в заявлении саммита Евросоюза. «Мы поручили верховному представителю (ЕС по иностранным делам и политике безопасности) Жозепу Боррелю активизировать работу над «Стратегическим компасом ЕС», используя весь имеющийся в его распоряжении инструментарий, с прицелом утверждения этого документа (на саммите сообщества) в марте 2022 года», – отмечается в заявлении, передает ТАСС. Осенью прошлого года представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель официально подтвердил разработку нового документа о военной автономии Евросоюза – «Стратегического компаса ЕС». По данным СМИ, «Стратегический компас» Евросоюза более всего будет походить по форме на стратегическую концепцию НАТО. Цель нового документа – определение общего видения внешних угроз безопасности Евросоюза, методов их парирования и планирование совместных проектов по разработке инновационных видов вооружений, включая танки нового поколения. В Подмосковье для репетиции к параду Победы приехала колонна «Ярсов» 26 февраля 2021, 16:14 Текст: Алексей Дегтярев

В подмосковное Алабино прибыла колонна парадного расчета пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс», там военные намерены готовиться к параду Победы на Красной площади, сообщили в Минобороны. «Маршрут колонны проходил по территории трех областей, в том числе по федеральной трассе М7, через Московскую кольцевую автомобильную дорогу в подмосковный населенный пункт Алабино (протяженность маршрута – более 400 км)», – цитирует сообщение министерства ТАСС. Там уточнили, что «Ярсы» пришли в Подмосковье из пункта постоянной дислокации города Тейково Ивановской области. В составе механизированной колонны парадного расчета по Красной площади планируется отправить три автономные установки комплекса «Ярс», добавили в ведомстве. Личный состав и техника Тейковского ракетного соединения участвуют в параде на Красной площади с 2008 года. На данный момент на вооружении дивизии есть ПГРК «Тополь-М» и «Ярс». Напомним, в 2020 году из-за всемирной пандемии коронавирусной инфекции традиционный парад на Красной площади перенесли с 9 мая на 24 июня, на день проведения исторического парада Победы в 1945 году.