Пашинян уволил главу Генштаба Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна после заявлений Вооруженных сил с требованием отставки главы правительства и камбина.

«Ситуация очень сложная. Вы знаете, что я принял решения снять с должности начальника Генштаба и его первого заместителя. Причину этих решений я озвучу на площади. Сейчас самая важная задача – сохранение гражданской и народной власти», – отметил премьер, выйдя в прямой эфир в Facebook.

Он заявил, что взял на себя всю ответственность за произошедшее (в войне в Карабахе), но сейчас сложилась такая ситуация, в которой к высокопоставленным военным возникли некоторые вопросы у общества, и «этих вопросов избежать невозможно». Премьер не исключил, что некоторым генералам эти вопросы могли не понравиться, в связи с чем они и решили, по версии Пашиняна, призвать его к отставке, сообщает Sputnik Армения.

Пашинян также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».

Ранее в четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации.

В среду премьер-министр Армении неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».

Портал Yerevan.today опубликовал комментарий заместителя руководителя Генштаба ВС Армении в связи с заявлением Пашиняна по поводу «Искандеров». В ответ на просьбу прояснить слова премьер-министра, Хачатрян сперва долго смеялся, после отметил: «Конечно, невозможно. Как?..«Искандер»?..Один выстрел?..На 10%?..Извините, но это несерьезно». После этой оценки слов премьера Хачатрян был уволен.