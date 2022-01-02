Сатановский указал на подготовку Финляндии к новой эпохе в отношениях с Россией

Политолог Евгений Сатановский считает, что руководство Финляндии «готовится к новой эпохе в отношениях с Россией», на что указывает заявление премьер-министра Финляндии Санны Марин о сохранение возможности подачи заявки на вступление в НАТО.

«Информация о том, что эта страна может в ближайшее время вступить в НАТО, что резко увеличит протяженность общей линии непосредственного соприкосновения границ Североатлантического альянса и России, а также внезапно высказанное финским начальством острое недовольство теми условиями обеспечения национальной безопасности России, которые были выдвинуты Москвой НАТО и Соединенным Штатам, как основной стране этого военно-политического альянса, говорят именно об этом. Хотелось бы, конечно, интерпретировать происходящее каким-то более оптимистическим образом, да только никак не получается», – написал он в своем Telegram-канале «Армагеддоныч».

Он подчеркнул, что «геополитика тем и славится, что нет в этом мире ничего вечного, и даже ничего долгоиграющего нет. И без того столько десятилетий Россия в Европе не воевала... Было бы странно, если бы ее никто не попытался попробовать на прочность, как сейчас в наших отношениях с Западом и происходит».

«В НАТО же не только Украина с Грузией рвутся (Молдавии приготовиться). Альянс намерен расширяться на Балканах и на северном направлении. Помимо Финляндии, в него и Швеция вполне может вступить. Польша и три постсоветские республики Прибалтики это сделали – и давно. А у них история отношений с Россией не лучше, чем у шведов и финнов, которые с ней тоже столетиями воевали, хотя в итоге предпочли пока еще проводимый ими в жизнь нейтралитет», – указал Сатановский.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна сохраняет возможности подачи заявки на вступление в НАТО.

До этого президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что требования, которые Россия выдвинула в адрес США и НАТО, противоречат европейскому порядку безопасности.