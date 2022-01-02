В России заявили об угрозе Петербургу со стороны Финляндии

«На потенциальное вступление Финляндии в НАТО России следует ответить усилением Балтийского флота», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Ранее руководство Финляндии задумалось о вступлении страны в НАТО и раскритиковало требования России к альянсу.

«Тон заявлений финнов стал в последний год неадекватен, как и решение о закупке истребителей-бомбардировщиков, которые способны наносить ядерные удары по всему северо-западу России», – напомнил президент Российской ассоциация прибалтийских исследований Николай Межевич.

По его словам, заявления финского руководства о членстве в НАТО могут быть попыткой растянуть военно-политические усилия России с юга страны до севера. «Это может означать угрозу Санкт-Петербургу. Такая риторика возвращает Москву к крайне тяжелой ситуации 1939 года, но в новом геополитическом исполнении», – сказал аналитик.

Кроме того, слова премьер-министра Финляндии Санны Марин и президента страны Саули Ниинисте о праве подать заявку на вступление в блок НАТО могут быть зондированием реакции Москвы по просьбе Брюсселя, Лондона и Вашингтона. «Финляндия находится на грани скатывания в антироссийскую риторику, характерную для соседней Швеции», – констатировал Межевич.

Собеседник напомнил и о результатах недавних опросов, согласно которым финны традиционно высказываются против вступления страны в НАТО. «Большая часть политиков будет ждать сформировавшегося общественного мнения. Еще живо поколение, которое хорошо помнит 70-е годы, когда от страны, названной Рейганом «империей зла», финны зла не ощущали, а ощущали экономическую выгоду от соседства с СССР», – подчеркнул эксперт.

При этом России в любом случае – независимо от реальности угрозы вступления Финляндии в НАТО – нужно улучшать состояние Балтийского флота, отметил собеседник. «У нас далеко не идеальная ситуация с Балтфлотом, который «разорван» между Кронштадтом и Калининградом, а посередине – фарватер, который перекрывается в два счета. Мы это помним из опыта Первой и Второй мировых войн», – детализировал аналитик.

В воскресенье премьер-министр Финляндии Санна Марин напомнила, что страна сохраняет возможности подачи заявки на вступление в НАТО, сообщает финская телекомпания Yle. «У нас есть возможность подать заявку на членство в НАТО и считаем ее реальной. И мы также дорожим свободой выбора принимать собственные решения в области безопасности», - рассказала Марин. Она добавила, что Финляндия также усиливает оборонное сотрудничество с Европейским союзом, передает «Газета.ru».

В Хельсинки пока оценивают обстановку в регионе, и по результатам оценки будет принято решение о подаче заявления на вступление в военно-политический блок.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте также заявил, что страна оставляет за собой возможность вступления в НАТО, «если решит так сама». Он добавил, что требования, которые Россия выдвинула в адрес США и НАТО, якобы противоречат европейскому порядку безопасности.

Напомним, МИД России опубликовал проекты договоров Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения военного блока и присоединения к нему Украины. Евросоюз также захотел участвовать в переговорах, Москва намерена обсуждать этот вопрос на двусторонней основе с Вашингтоном.

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