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26 октября, вторник  |  Последнее обновление — 16:01  |  vz.ru
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Переговоры Газпрома с Молдавией зашли в тупик REUTERS/Gleb Garanich
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Россия ответила Франции на танковые учения у своих границ

Отношение к России во Франции заметно лучше, чем в среднем среди стран Западной Европы Henri Szwarc/ABAC/Reuters
«Москва считает, что она не должна получать от Франции – бывшей колониальной державы – «санкцию» на партнерство с Мали, и она абсолютно права», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Арно Дюбьен. По его мнению, появление вооруженных россиян в Мали может быть зеркальным ответом на аналогичную военную активность Франции у границ России. Подробности...
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«Вся жизнь готовила меня к этому». Как тренер спасла детей в отравленном бассейне

Ирина Демина не считает себя героем Юрий Васильев/Взгляд
Медалью «За спасение погибавших» недавно наградили Елену Демину, тренера по плаванию из Пензенской области. В апреле Демина фактически спасла 21 ребенка, отравленных парами хлора в бассейне «Волна» города Нижний Ломов. Спецкор газеты ВЗГЛЯД узнал, почему тренер Демина не считает себя героем – и благодаря чему дети остались живы.  Подробности...
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Почему финны разлюбили Россию

Молодые финны стали хуже относиться к России Александр Демьянчук/ТАСС
В пятницу состоятся переговоры Владимира Путина и его финского коллеги Саули Ниинисте. Встреча пройдет на фоне роста негативных настроений в Финляндии в отношении России, которую почти 60% финнов сейчас считают военной угрозой. Кто учит финнов видеть в России врага и смогут ли Путин и Ниинисте исправить ситуацию? Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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    Почему финны разлюбили Россию

    Молодые финны стали хуже относиться к России
    		   26 октября 2021, 14:54
    Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
    Текст: Елена Лексина

    В пятницу состоятся переговоры Владимира Путина и его финского коллеги Саули Ниинисте. Встреча пройдет на фоне роста негативных настроений в Финляндии в отношении России, которую почти 60% финнов сейчас считают военной угрозой. Кто учит финнов видеть в России врага и смогут ли Путин и Ниинисте исправить ситуацию?

    Накануне стало известно о значительном ухудшении отношений жителей Финляндии к России. Более половины финнов считают Россию военной угрозой, следует из результатов опроса, проведенного финским Аналитическим центром деловой жизни (Eva). В 2012 году положительно страну воспринимали 63% финнов, а сейчас – лишь 34% участников опроса. Отрицательное отношение к стране выросло с 30 до 45%. Отмечается, что хуже к стране стали относиться представители молодого поколения. Позитивнее всего к России относятся 65-летние и старше.

    В то же время отношение финнов к русским, как к народу, остается неизменным. Каждый второй (50%) считает, что россияне – приятные люди, и только 15% с этим не согласны. Как отмечают аналитики, отношение к русским со стороны финнов практически не изменилось с 2005 года.

    Руководитель отдела исследований Eva Илкки Хаависто утверждает, что финны внимательно следят за событиями в России и действиями страны на мировой арене и отмечают «негативные события», среди которых, по их мнению, ситуация на Украине, в Сирии и инциденты с блогером Алексеем Навальным.

    Любопытно, что несмотря на противоречивое отношение к России, финны традиционно выступают против вступления страны в НАТО. Это очевидно не нравится Брюсселю, поэтому генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в понедельник напомнил, что для Хельсинки «двери альянса открыты, но это должно быть решением Финляндии».

    Также в рамках беседы с президентом Финляндии Саули Ниинисте Столтенберг отметил, что НАТО «ценит конструктивный диалог между Финляндией и Россией, он может помочь отношениям альянса с Москвой». Вслед за этим канцелярия Ниинисте неожиданно сообщила о готовящемся на 29 октября визите президента Финляндии в Москву. В Кремле эту информацию подтвердили.

    Вместе с тем уже во вторник глава МИД Сергей Лавров встретится со своим финским коллегой Пеккой Хаависто в ходе заседания Совета Баренцева/Евро-Арктического региона в норвежском городе Тромсе. Как пишут местные СМИ, во время своего председательства в Совете Финляндия намерена уделить особое внимание экологическим вопросам Арктики, а напряженная международная обстановка придает особое значение двухлетнему сроку председательства Финляндии.

    Таким образом, как считают эксперты, между Хельсинки и Москвой пока еще сохраняется плодотворное сотрудничество по ряду направлений, но из-за естественной смены поколений и активной информационно-политической работы стран Запада отношения между нашими странами будут ухудшаться.

    «В отличие от стран Балтии, финны всегда очень четко разделяли свое личное отношение к России и потенциальные выгоды, которые Финляндии дает соседство с нашей страной», – отметил политолог Александр Носович. В этой связи собеседник напомнил о том, за счет чего Финляндия смогла совершить так называемое финское экономическое чудо.

    «Бывшая национальная окраина Российской империи, глубоко депрессивная, отсталая и аграрная страна, в прямом смысле слова «медвежья дыра», стала одним из самых экономически развитых государств мира во многом благодаря прагматичному сотрудничеству с СССР, а после его распада – с Россией»,

    – рассказывает политолог. «Старшее поколение финнов помнит об этом. Они знают, за счет чего начинался финский экономический рост в 1950–1960-х годах. А молодежи сейчас вбивают в голову, что развитая финская экономика – это результат инноваций, стартапов и хайтека. Сейчас, возможно, все это имеет место быть, но база экономического благополучия страны закладывалась в 50-х годах именно за счет торгово-промышленной кооперации с Советским Союзом», – убежден эксперт.

    «Этот исторический бэкграунд определяет тему вступления Финляндии в НАТО, которая особенно активно поднимается в политическом дискурсе страны после событий на Украине в 2014 году, – указал Носович. – Основная цель наиболее агрессивных кругов Запада состоит в том, чтобы включить эту нейтральную страну в военно-политический блок. Но эти действия сталкиваются с очень серьезным противодействием финнов, которые знают свою историю и осознают, чем они обязаны Советскому Союзу и России».

    «Поэтому независимо от того, эволюционирует или деградирует отношение финнов к России и русским, вопрос вступления страны в НАТО остается неизменным, – уверен эксперт. – Большинство жителей страны в той или иной форме выступают против этого и считают, что Финляндия сама способна себя защитить в случае военного конфликта. Кроме того, конструктивный диалог с Москвой, по мнению действующей власти в Хельсинки, обеспечивает безопасность страны лучше, чем конфронтация».

    Тем не менее в Финляндии встречаются и радикальные точки зрения касательно отношений с Россией. Катализатором негатива в адрес Москвы стали события на Украине в 2014 году. «Самый главный тезис западных агентов влияния, агитирующих за вступление Финляндии в НАТО – это то, что «Россия нападет на Финляндию так же, как она напала на Украину». В этой связи раскручиваются мифы о том, что Москва стремится воссоздать Российскую империю», – пояснил Носович.

    «К этому добавился новый элемент антироссийской пропаганды Запада – миграционная тема. На фоне кризиса на границах прибалтийских стран и Белоруссии в финском обществе пошли разговоры о том, что Россия начнет против страны гибридную войну, в результате чего в Финляндию хлынут толпы мигрантов», – заключил собеседник.

    Схожие причины ухудшения отношения финнов к России назвали и в Хельсинки. «Финляндия – член Евросоюза, а значит, и коллективного Запада. А Россия и коллективный Запад находятся в состоянии открытого конфликта как минимум с 2014 года, а по сути – в течение более длительного времени», – полагает директор программы Европейско-восточного партнерства и России Финского института международных отношений Аркадий Мошес.

    «Сейчас в Финляндии осталось только две партии, среди членов которых превалирует ставка на сотрудничество с Россией, – указал политолог. – Это Партия центра и партия «Истинные финны». Все остальные партии, включая левых, не рассматривают Россию как важного партнера. Там начинают доминировать представления о примате европейских ценностей, что является абсолютно закономерным процессом». Мошес также подчеркнул, что

    больше половины финнов считает Россию военной угрозой. «На этом сказался российско-украинский конфликт»,

    – уточнил собеседник. «А что касается негативного отношения к России финской молодежи, то это обусловлено достаточно естественным процессом смены поколений, – добавляет эксперт. – Молодежь Финляндии в гораздо меньшей степени интересуется Россией. Молодые люди больше ориентированы на общеевропейское сотрудничество».

    При этом серьезного изменения в отношении вступления Финляндии в НАТО не произошло. «Примерно четверть населения страны выступает за вступление страны в альянс и примерно половина считает этот вопрос неактуальным, – отметил Мошес. – Я думаю, что абсолютное большинство граждан согласно с внешнеполитической стратегией правительства, согласно которой Финляндия оставляет за собой право подать заявку на членство в НАТО, когда и если это потребуется».

    «Что касается предстоящей встречи Ниинисте с Путиным, то особых прорывов ждать не стоит, – предрекает политолог. – Это рабочая встреча. Между президентами двух стран всегда существовали достаточно тесные рабочие связи и проводились регулярные консультации. Сейчас накопился серьезный массив вопросов, которые следует обсудить: аспекты международной безопасности в условиях кризисных отношений России и НАТО, России и ЕС, энергетическая тематика, Арктика и некоторые проблемы двусторонних отношений».

    Между тем российские политологи считают, что визит Ниинисте в Москву является символическим на фоне кризиса в отношениях между Россией и Западом, но его усилия по развитию взаимоотношений с Москвой едва ли способны повлиять на мнение финской молодежи.

    «Ушло в историю то поколение послевоенных политиков Финляндии, которые сдерживали негативное отношение к России», – пояснил директор Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

    «Кроме того, ушли те чиновники, которые не без оснований рассчитывали на получение определенных выгод за счет развития торгово-экономических отношений с Россией. На их место во властные структуры пришли выращенные на европейских русофобских грантах циничные люди, про которых можно сказать только одно – «нашим и вашим за копейку спляшем». Поэтому, в отличие от своих предшественников, они никаких особых чувств к России не испытывают», – резюмировал Межевич.

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