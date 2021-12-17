Россия предложила НАТО отодвинуться от своих границ

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17 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 20:15  |  vz.ru
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Старт «Северного потока – 2» затянули на три года

Изначально Газпром планировал запуск нового газопровода в 2019 году Stefan Sauer/DPA/Global Look Press
Назван новый срок запуска «Северного потока – 2». Решения о выдаче сертификата оператору газопровода Nord Stream 2 AG не будет даже в первом полугодии 2022 года, заявил немецкий регулятор. Хотя еще летом у экспертов была надежда на запуск проекта в начале или в середине зимы. Теперь официально сроки перенесены на лето–осень 2022 года. Как и кому удалось задержать «Северный проект – 2» почти на три года?  Подробности...
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Новый канцлер Германии начал портить отношения с Россией

Новому канцлеру Германии предстоит выяснить, как дружить с Россией, не ругаясь с Западом Wolfgang Kumm/Global Look Press
Олаф Шольц стал канцлером Германии около недели назад, но за это время Берлин трижды оскандалился в отношениях с Россией. В среду из ФРГ выслали российских дипломатов, связав это с делом грузино-чеченского боевика Хангошвили. А в четверг YouTube по требованию Берлина заблокировал новый канал RT DE на немецком языке. Затем стало известно об остановке сертификации «Северного потока – 2» минимум на полгода. Кто заставляет Шольца ухудшать отношения с Россией? Подробности...
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Как самые странные русские броненосцы спасли Одессу от Турции

Так выглядели эти легендарные корабли Михаил Озерский/РИА Новости
Ровно 150 лет назад, 17 декабря 1871 года, в Санкт-Петербурге состоялась закладка самого странного корабля в истории военного судостроения – броненосца «Новгород». Он был сделан абсолютно круглым. Зачем автор этого проекта, знаменитый «беспокойный адмирал» Андрей Александрович Попов, принял такое решение – и почему оно стало спасительным для Одессы?  Подробности...
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Антиваксеры раскачивают политическую стабильность Прибалтики

Алдис Гобземс активно отыгрывает антиваксерскую повестку Saeima/flickr.com
Русское население Латвии в восторге от нового для страны политика – а все потому, что он требует отменить обязательную вакцинацию и проводит массовые митинги по этому поводу. Звучат слова «он хочет перемен... горит за вас и ваших детей... Красиво, ярко, незабываемо». Кто такой Алдис Гобземс, почему он против вакцин – и есть ли у него и его единомышленников шансы возглавить Латвию? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Признают ли американцы русские «красные линии»

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва предложила США и НАТО ознакомиться с двумя документами. Эти документы должны предотвратить войну. И, как бы жестко ни были составлены эти документы, они не являются ультиматумом – скорее, жесткой позицией, вокруг которой может идти диалог. Подробности...

России пора избавиться от балласта в отношениях с Западом

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
России уже давно бы следовало официально закрыть вопрос о возможности отношений с НАТО как организацией. Это ничего не изменит по существу, но лишит наших партнеров на Западе формальной возможности выдавать очередные трескучие заявления. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Россия обратилась к США и НАТО с ультиматумом

Федор Лукьянов
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Масштаб выдвинутых предложений по идее не предусматривает возможности просто принять отказ и отложить вопрос до следующего дипломатического раунда. Такой сценарий подорвал бы убедительность любых заявлений. Подробности...
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Роль СССР в убийстве Кеннеди

Обсуждение: 4 комментария

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Юбилейный конкурс «Мисс Америка – 2022» выиграла 20-летняя Эмма Бройлес из Аляски. Она поразила судейскую коллегию своей откровенностью и интеллектом во время решающей части конкурса, когда тройку финалисток спросили, что они будут делать в реальной жизни. За корону боролись 50 самых красивых девушек страны
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До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
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    Москва обозначила Западу свои «красные линии» на бумаге
    		   17 декабря 2021, 19:00
    Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
    Текст: Андрей Резчиков

    МИД в пятницу опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Более того, блок должен отказаться от военной деятельности и в других странах экс-СССР. Эксперты считают, что это предложение Запад расценит как ультиматум и вряд ли примет. Тогда в чем суть инициативы Москвы?

    В пятницу МИД распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов  НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Российская сторона готова начать переговоры по гарантиям безопасности уже завтра, сообщил в пятницу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

    «Оба текста составлены не по принципу меню, где можно выбирать одно или другое, они взаимно дополняют друг друга и должны рассматриваться в комплексе, – сказал замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков. – Разные аспекты тревожной ситуации в Европе, Евроатлантике и Евразии в каждом из этих документов отрабатываются по-своему».

    В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение – и в том числе присоединение Украины к Североатлантическому блоку. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).

    Российская сторона готова взять на себя обязательство не развертывать ракеты средней и меньшей дальности (СМД) в районах, откуда эти ракеты могут поражать территории стран НАТО – и аналогичный шаг должен сделать альянс. Руководству НАТО предложено подтвердить, что Россия и альянс не рассматривают друг друга в качестве противников, закрепить намерения мирно решать споры и воздерживаться от силового их решения, а также не создавать условия, которые можно расценивать как угрозу друг другу.

    Проект договора с США о гарантиях безопасности подразумевает, что Москва и Вашингтон не будут использовать территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга. Предполагается, что обе страны обязуются не проводить учения с отработкой сценариев применения ядерного оружия (ЯО) и дают гарантии не готовить военных из неядерных стран к применению ЯО. Москва призывает Вашингтон дать друг другу гарантии не развертывать ЯО за рубежом, вернуть на свою территорию уже размещенные вооружения и уничтожить инфраструктуру для развертывания ЯО вне своей территории. Один из пунктов совпадает с предложением странам НАТО – США и Россия обязуются не развертывать ракеты СМД за рубежом и в тех районах, откуда можно поразить цели на территории стран-«подписантов».

    Все эти предложения России по гарантиям безопасности, подготовленные по инициативе президента Владимира Путина, «обоснованы и реализуемы при условии отказа США и НАТО от курса на конфронтацию с нашей страной и попыток обложить нас военной инфраструктурой», сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов, в 2011–2017 годах – уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права.

    «Линия Запада крайне опасна для всей европейской и глобальной безопасности. Поэтому наши предложения – это реальный вклад в обеспечение мировой стабильности», – подчеркнул Долгов. Сенатор добавил, что «Москва не демагогией занимается, как некоторые западные партнеры, а выразила готовность незамедлительно начать переговоры на основе своих предложений». «Посмотрим, проявят ли Вашингтон и НАТО аналогичную готовность», – отметил политик.

    Если же «они продолжат создавать угрозы безопасности России, то ответ, как часто бывало в истории, будет адекватно жестким, принципиальным и предельно эффективным». «Владимир Путин неоднократно четко обозначал наши законные «красные линии», переход которых повлечет за собой реакцию России, отметил Долгов. Но, подчеркнул он, российский лидер также указывал, что Москва отнюдь не заинтересована в конфронтации с Западом. 

    «Видимо, это последняя попытка в письменной форме обозначить некие возможные параметры сожительства России и НАТО в Европе» – так предложения Москвы оценил американист Дмитрий Дробницкий. По его мнению, российская сторона сформулировала самый минимум из того, что она могла бы требовать от Вашингтона».

    Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов со своей стороны высказал сомнения в том, что США и НАТО примут условия России. «Наша «допросная позиция» – очень жесткая, на Западе ей будут активно противостоять. Встречные требования будут очень серьезными», – отметил эксперт.

    Напомним, в четверг вечером Кортунов поделился с газетой ВЗГЛЯД своими предположениями о том, что какие пункты могут содержаться в проекте взаимовыгодной сделки, которую Москва предложила Вашингтону. В частности, эксперт угадал, что мы «могли бы начать со взаимного отказа размещать свои новые ракеты в Европе». Кроме того, политолог не исключал и появления буферной зоны на линии соприкосновения войск НАТО и России. Намеки на ее создание действительно оказались в проекте соглашения, который в пятницу обнародовал МИД России.

    «Но вообще трудно представить себе условия, при которых Запад пойдет на заключение какого-нибудь соглашения, – констатировал Кортунов. – Если же НАТО воспримет этот документ как ультиматум, то, скорее всего, он будет сразу отвергнут».

    Если Запад не станет даже обсуждать предложения Кремля, то тогда возможны разные варианты действий Москвы. Но, безусловно, они будут достаточно жесткими, убежден эксперт.

    «Во-первых, мы можем разместить новые ракетные системы средней дальности в Европе.

    Во-вторых – усилим военную деятельность вдоль линии разграничения с армиями НАТО. В частности, проведем там новые маневры», – предположил аналитик.

    «Надеюсь, что наш ответ не будет означать военной операции непосредственно в отношении Украины. Возможно всякое, мы с вами понимаем, чего российская армия может достичь, если применит свой потенциал. Но это лишь усугубит нынешние проблемы», – предупредил Кортунов.

    Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов полагает: в Москве изначально понимали, что получат отказ, поэтому цель этого предложения могла заключаться в том, «чтобы сослаться на то, что «мы предлагали, а теперь извините». «Все изложенное отражает позицию и претензии России, которые высказывались давно, но особенно интенсивно – в последние несколько недель. Вопрос в целеполагании: зачем предложен такой документ. Невозможно представить себе не только принятие его западными визави, но даже начало какого-то диалога на этой основе», – считает эксперт-международник. «Следует ожидать дальнейших шагов, призванных продемонстрировать решимость России все-таки изменить нынешнюю ситуацию и без согласия собеседников на Западе», – предположил Лукьянов.

    В свою очередь американист Дробницкий также полагает, что США и НАТО ожидаемо откажутся – и, скорее всего, в вежливой форме – от российского проекта. «Ведь требования России идут вразрез с планами альянса. Скорее всего, там ответят: страна, которая не входит в НАТО, не может указывать, кого принимать в альянс, а кого не принимать», – прогнозирует американист. Тем не менее, дипломатическая победа Москвы состоит в том, что предложения уже приняты к рассмотрению в США, то есть стали фактом международной жизни, добавил Дробницкий.

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