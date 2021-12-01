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Нефтегазовая Россия вливается в мировой водородный тренд REUTERS/Christian Charisius
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Россия нашла ответ на развертывание сил НАТО у своих границ

«Цирконы» прошли успешные испытания в акватории Белого моря Минобороны РФ/ТАСС
Если на Украине будут развернуты ударные комплексы с подлетным временем ракет до Москвы в несколько минут, то России найдется чем ответить. Об этом объявил во вторник Владимир Путин. Одновременно сенсационное заявление сделал Александр Лукашенко: Минск может предложить Москве разместить ядерное оружие на своей территории. Что Россия готова предпринять в связи со стягиванием сил НАТО к своим границам? Подробности...
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Россия получит ядерное преимущество над НАТО

Новый «Белый лебедь» способен нанести врагу неотвратимые удары на море и на суше Марина Лысцева/ТАСС
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Почему Лукашенко решился на признание Крыма

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Официальный Киев в бешенстве: Александр Лукашенко, который очень долго отказывался называть Крым российским, наконец-то публично признал этот факт. Почему президент Белоруссии решился на этот шаг именно сейчас – и какие последствия это будет иметь для Крыма, для России в целом и для официального Минска? Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

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    Как Россия сможет остановить расширение НАТО на Восток

    В НАТО считают Восточную Европу законным трофеем по завершении Холодной войны
    		   1 декабря 2021, 22:00
    Фото: REUTERS/Kacper Pempel
    Текст: Ростислав Зубков

    Россия предлагает руководству НАТО зафиксировать на бумаге обязательство не расширять альянс на восток и не разворачивать в Европе угрожающие нам вооружения, заявил Владимир Путин. Москва помнит, как блок нарушил данные Горбачеву устные обязательства, и теперь предлагает четко зафиксировать правила игры. Какой аргумент может предъявить Россия для начала переговоров и пойдет ли НАТО на сделку?

    Россия и ее партнеры будут настаивать на недопустимости распространения Североатлантического альянса, сказал президент Владимир Путин, выступая в среду на церемонии вручения верительных грамот послами. Глава государства сообщил: Москва предлагает начать предметные переговоры по достижению юридических гарантий нерасширения НАТО. «В диалоге с США и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещения угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости от территории Российской Федерации», – передает РИА «Новости» слова российского лидера.

    России нужны именно правовые гарантии, поскольку «западные коллеги» не выполнили взятые на себя устные обязательства. Всем известно о дававшихся этих устных заверениях, что НАТО не будет расширяться на восток, отметил президент России. Действительно, еще в 2018 году фонд «Историческая память» перевел и обнародовал рассекреченные ранее в США документы о том, как в начале 90-х западные лидеры обманывали президента СССР Михаила Горбачева и министра обороны Дмитрия Язова, пообещав им не принимать в НАТО бывшие страны Варшавского договора.

    «Но все было сделано ровно наоборот. По сути, законные российские озабоченности в сфере безопасности были проигнорированы, и сейчас их продолжают игнорировать дальше», – констатировал Путин. Глава государства также напомнил, что в своем выступлении 18 ноября на заседании коллегии МИД он подчеркивал: перед нашей дипломатией сейчас стоит первоочередная задача добиваться предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности.

    В том же выступлении Путин указал: после нескольких волн расширения НАТО, военная инфраструктура альянса оказалась «прямо недалеко от наших границ», в Румынии и Польше развернуты системы ПРО с пусковыми установками Mk-41, которые легко могут быть переоборудованы в установки для запуска крылатых ракет Tomahawk. «Но тем не менее наши предупреждения последнего времени все-таки дают о себе знать и производят определенный эффект: известное напряжение там все-таки возникло», – отметил Путин.

    Добавим, что на днях в МИД констатировали: Североатлантический альянс перечеркнул не только устные договоренности 1990 года о нерасширении (именно в силу устного характера этих договоренностей), но и фактически аннулировал Основополагающий акт Россия – НАТО 1997 года. Заявление генсека альянса Йенса Столтенберга о возможности размещения натовского ядерного оружия восточнее территории Германии говорит о том, что для нее Основополагающего акта с Россией более нет, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

    В таком контексте  и прозвучали слова президента о том, что «наши предупреждения последнего времени все-таки дают о себе знать» и вызывают известное напряжение в странах альянса. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, до конца года планируется завершить государственные испытания гиперзвуковой ракеты корабельного базирования «Циркон» с 5-минутным подлетным временем до центров принятия решений НАТО. При этом, как подчеркнул президент Путин, Россия разрабатывает  и принимает эти средства сдерживания НАТО вынужденно, в ответ на агрессивные планы альянса.

    «Сейчас Путин требует юридических гарантий от Запада, чтобы зафиксировать ключевой принцип – Россия больше не будет мириться с автоматизмом решений НАТО. Ну а дальше уж как получится. Про «напряжение» президент не просто так сказал», – сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике  Федор Лукьянов.

    Мы подошли к моменту, когда многолетняя полемика о расширении НАТО должна как-то разрешиться, констатировал Лукьянов в статье, ранее опубликованной в журнале «Россия в глобальной политике». По мнению эксперта-международника, полемика разрешится либо подтверждением несокрушимой воли к праву на экспансию (свершившуюся и потенциальную), либо, напротив, признанием того, что логика «все имеют право вступить в альянс», на которой стояла идея расширения НАТО после 1991 года, больше не действует. «Но это кардинальный разворот. Рисков много при обоих вариантах», – констатировал Лукьянов.

    «С точки зрения НАТО, нет никаких оснований идти нам навстречу, и в некотором смысле они правы. Они исходят из того, что нынешний миропорядок установился по итогам Холодной войны, а событие, которое заставило бы отказаться от этой данности, в самом деле не произошло.

    На словах это не работает – нужна встряска.

    К сожалению, если исходить из того, что мы знаем по истории международных отношений, системы безопасности меняются традиционно после каких-то потрясений», – подчеркнул Лукьянов. Сейчас с натовской стороны никаких  переговоров о гарантиях или запретах на дальнейшее расширение альянса никто сейчас вести не будет, полагает собеседник.

    «Во-первых, не очень понятно, с кем вообще говорить. По идее, наверное, с США, но они будут ссылаться на то, что это не единоличное решение, и ситуация должна рассматриваться в рамках альянса, – рассуждает Лукьянов. – Во-вторых, внутриполитическая ситуация в Америке, на мой взгляд, полностью исключает возможность обсуждения каких-либо договоренностей такого рода. Даже если представить себе, что президент США Джо Байден – опытный человек, который все же что-то понимает в вопросах войны и мира – захотел бы это обсуждать, никакой Конгресс, никто в США не захочет поддержать эту затею».

    Цели, которые президент поставил перед российской дипломатией, можно достичь – но только только в общеевропейском формате, в свою очередь полагает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

    «Я понял заявления Путина, как предложение вернуться к идее Договора о европейской безопасности, который был предложен в 2008 году. НАТО никогда не даст торжественную клятву не расширяться на Восток, не поставит печать и подпись под этим, но вполне можно заключить договор, или конвенцию, или соглашение о режиме евробезопасности, где было бы зафиксировано положение о нерасширении существующих военных блоков», – пояснил эксперт.

    Напомним, разработать Договор о европейской безопасности в 2008 году предложил Дмитрий Медведев, занимавший в то время должность главы государства. Согласно проекту документа, суть инициативы заключалась в создании «в области военно-политической безопасности в Евро-Атлантике единого, неразделенного пространства, чтобы окончательно разделаться с наследием «холодной войны».

    «С этой целью Дмитрий Медведев предложил закрепить в международном праве принцип неделимости безопасности. Речь идет о юридическом обязательстве, в соответствии с которым ни одно государство и ни одна международная организация в Евро-Атлантике не могут укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран и организаций», – говорится в аннотации к Договору на сайте Кремля.

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    «Это единственный способ реализовать на практике соображения, озвученные Путиным сегодня. Может, не через старый Договор, – к нему еще тогда было много замечаний, а принципиально новый», – сказал профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

    Запад, по мнению специалиста, может согласиться на такую версию юридического соглашения с Россией, поскольку «современная Европа столкнулась с продолжающимся разделением государств». Показательный пример – история Республики Косово, которую «не признала половина членов Евросоюза». «В ЕС это довольно болезненная и тупиковая тема», – указал Ткаченко.

    «Сейчас в воздухе витает много идей, которые могли бы найти отражение в разговоре России и Запада. Это проблема с определением правил игры в Европе, включая окончательное признание нерушимости границ. Это отказ от содействия разделению стран на части; признание права нации на самоопределение, не соответствующее современным реалиям.

    Но ключевое положение возможного договора России и европейских стран – это фиксирование существующих границ в Европе и отказ от попыток насильственно изменить их. В этом контексте можно пытаться вплести в соглашение и пункт о стабильности военных союзов. Лучше бы их, конечно, распустить, но если нельзя, то можно зафиксировать принцип нерасширения», – допустил собеседник.

    То, что Россия создала «известное напряжение» на Западе, а теперь требует считаться с ее интересами с предоставлением правовых гарантий, – это «многоходовочка в том смысле, что мы уходим от частного к общему», считает эксперт. «Нерасширение НАТО в Восточную Европу – это частный случай более широкой системы европейской безопасности, какой ее видит Россия», – пояснил Ткаченко.

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