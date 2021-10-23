В НАТО нашли способ атаковать Россию с территории Украины

России нет причин опасаться вступления Украины в НАТО, поскольку альянс – сугубо «оборонная» структура, заявил глава блока Столтенберг. Впрочем, и без принятия Киева в свои ряды, альянс может разместить ракеты на Украине вблизи границ России. О существующих для этого возможностях в украинском законодательстве рассказал Владимир Путин на заседании клуба «Валдай». Откуда Украина будет угрожать России?

Россия не должна опасаться вступления Украины в НАТО, поскольку это оборонный альянс. Такое заявление в пятницу сделал генеральный секретарь этой организации Йенс Столтенберг по итогам двухдневного заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

При этом генсек Североатлантического альянса исключил для Москвы «право наложить вето на решение суверенного государства вступить в НАТО», сообщил ТАСС. Суверенным государством Столтенберг назвал Украину. Он также подчеркнул, что процесс расширения альянса способствовал укреплению мира и стабильности в Европе в последние годы.

По сути, утверждения Столтенберга о якобы «оборонном» характере устремлений НАТО стали ответом на недавнее заявление Владимира Путина. В среду альянс утвердил глобальный план обороны. В тот же день президент России обвинил лидеров НАТО в нарушении данных России обещаний не расширять военную инфраструктуру альянса на восток. Российский лидер, выступая на заседании клуба «Валдай», отметил – киевский вояж главы Пентагона Ллойда Остина фактически открывает для Украины двери в атлантический военный блок. Путин указал и на более близкую угрозу, которая может реализоваться раньше гипотетического приема Украины в НАТО. Страны альянса под видом учебных центров могут развернуть ракеты на украинской территории, отметил президент.

Путин пояснил – конституция Украины запрещает размещать на территории страны иностранные военные базы, «но учебные центры никто не запрещает», а под этим видом «можно все что угодно разместить». «Завтра под Харьковом ракеты появятся, что нам делать с этим?» – задался вопросом российский лидер.

«НАТО может разместить ракеты, например, в районе Яворовского военного полигона, который нахоодится в 30 километрах к северо-западу от Львова. Он официально известен как Международный центр миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного», – пояснил газете ВЗГЛЯД военный аналитик, полковник в отставке Михаил Тимошенко. По мнению эксперта, украинских «партнеров» альянса не затруднит создать аналогичный «учебный центр» и ближе к российской границе – например, в той же Харьковской области. «В пользу размещения ракетных вооружений под Харьковом говорит его местоположение – всего в 30 километрах от российской границы», – указал собеседник.

Если говорить о уже имеющихся потенциальных базах НАТО, то надо упомянуть пункт оперативного управления кораблями в Очакове (Николаевская область, менее 200 км от побережья Крыма), отметил военный эксперт Алексей Леонков. «Очаковский центр строили с участием США и Великобритании», – указал собеседник. Объект возводился силами 1-го мобильного строительного батальона Атлантического флота США, и на его основе может быть развернута полноценная база американских ВМС, полагают эксперты.

«Под Одессой, в порту Южный тоже построят подобие военно-морской базы – и также под видом учебного центра», – отметил Леонков. К числу потенциальных местах базирования сухопутных вооружений НАТО эксперты относят, в частности: 235-й межвидовой лагерь подготовки подразделений (Михайловка Николаевской области) и 241-й общевойсковой полигон в селе Алешки Херсонской области. Оба объекта также географически близки к Крыму.

Леонков также упомянул военный объект в районе Мариуполя, где по некоторым сообщениям, под руководством инструкторов НАТО, готовят снайперов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Но у Киева, похоже, более серьезные пожелания. Год назад в интервью «24 каналу» замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Кривонос заявил:

«Если, например, в том же Мариуполе будет какая-то небольшая простенькая база американцев и британцев, проход через Керченский пролив... не будет проблематичным».

Очевидно, что у США и их партнеров по атлантическому блоку есть возможность развернуть на украинской территории и не «простенькую» базу. Напомним, что расширение НАТО на восток означало и означает появление у границ России военной инфраструктуры отнюдь не оборонительного характера.

Президент Путин в упомянутом выше выступлении указал – в Польше и Румынии развертываются американские системы ПРО, снабженные пусковыми установками Aegis Ashore. А их можно оборудовать не только под оборонительные противоракеты, но и под ударные вооружения, крылатые ракеты «Томагавк» дальностью полета до 2,5 тысяч километров. «И сделать это легко, по щелчку, только программное обеспечение поменять. Этого даже никто не заметит», – отметил Путин.

Добавим, что ряд модификаций «Томагавка» допускает оснащение ракет ядерными боевыми частями. Таким образом, заверения Столтенберга о том, что у НАТО нет намерений разворачивать в Европе «новые ракеты наземного базирования с ядерными боеголовками» имеют довольно низкую ценность.

НАТО приготовилась к войне с Россией, – по итогам встречи глав минобороны альянса отметила немецкая Sueddeutsche Zeitung. Как сообщили источники Reuters среди американских дипломатов, «оборонительный план» определяет действия НАТО на случай крупномасштабного военного конфликта с Россией и включает возможность боевых действий от Балтийского до Черноморского региона. Причем, похоже, что акцент делается именно на черноморский театр боевых действий. Аргументом в пользу такого предположения можно считать принятое на встрече глав минобороны Североатлантического альянса решение изучить возможности переброски войск в Черноморский регион – «в ответ на агрессивные действия России».

«Нужно понимать, что натовцы рассматривают Украину в качестве государства, которое вместе с Молдавией и Грузией в случае глобального конфликта НАТО с Россией сыграет роль подрывных стран. Они должны «освободить проходы в минных полях» ценой собственной жизни для того, чтобы страны НАТО могли провести операцию по уничтожению нашей эшелонированной системы обороны, – отметил Леонков. – Так написано в планах альянса, не факт что они будут осуществляться, но вектор понятен».

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Само принятие Украины в НАТО означало бы готовность альянса начать войну с Россией, полагает сенатор Алексей Пушков. Но есть надежда, что в Брюсселе понимают – в этом случае ответ России будет соразмерным, одними из первых целей будут места дислокации ракетных вооружений НАТО на территории Украины, указывают военные эксперты. «До Харькова мы дотянемся любой оперативно-тактической ракетой. Яворовский полигон дальше, но до него можно достать крылатыми ракетами», – заверил полковник в отставке Тимошенко.

По мнению эксперта, одним из вооружений, которые способна задействовать Россия для ликвидации морских вооружений альянса, может быть гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон», дальность полета которой может достигать тысячи километров. «Пока эта ракета существует в морском исполнении, но должна появиться и авиационная версия», – напомнил Тимошенко.

«Есть такая современная пословица «Кто не хочет разговаривать с Сергеем Лавровом, будет разговаривать с Сергеем Шойгу», – заметил Леонков. – Мы готовы на любого рода провокации со стороны Украины, но эти провокации для них будут заканчиваться весьма плачевно. Появление ракетных баз где-то под Харьковом, будет означать, что Россия эту угрозу будет предотвращать – подлетное время для наших вооружений достаточно короткое, какая бы ни была ракета, дозвуковая или сверхзвуковая».



При этом Пушков считает, что главная угроза от включения Украины в НАТО направлена не в сторону России, а в сторону Брюсселя: «Бояться включения Украины в альянс должны прежде всего сами его участники. Причина в том, что Украина во главе с ее нынешней агрессивно-безответственной властью сделает все, чтобы втянуть НАТО в вооруженный конфликт с Россией, даже вопреки воле ряда стран-членов альянса. Вот где таится подлинная угроза для Европы и для самой НАТО».

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