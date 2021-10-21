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Путин дал оценку заявлениям главы Пентагона о членстве Украины в НАТО
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Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин своими заявлениями фактически открывает Украине двери в НАТО, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Вот приехал [на Украину] министр обороны [США], который, по сути, открывает двери Украине в НАТО. По сути, его заявления нужно и можно именно так трактовать. Он говорит, что да, каждая страна имеет право», – приводит слова Путина ТАСС.
«Никто не говорит нет», – добавил Путин, имея в виду отношение стран – членов НАТО к перспективе вступления в альянс Украины. Российский президент отметил, что против членства Украины в организации не высказываются даже те лидеры европейских стран, которые сейчас блокируют процесс сближения Киева с альянсом.
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Ранее глава Пентагона прибыл с визитом в Киеве, где обсудил с украинским коллегой Андреем Тараном взаимодействие в военной сфере. Он также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Пентагона поддержал стремление Украины в НАТО и подчеркнул, что ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в альянс.
В ходе выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в четверг Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о нерасширении военной инфраструктуры Североатлантического альянса на восток. В МИД России предупредили о последствиях принятия Украины в НАТО.
В начале октября генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг на семинаре Джорджтаунского университета и Института Брукингса в Вашингтоне заявил, что Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО.
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Зеленский поставил мировому сообществу приоритетную задачу
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, какой вопрос, по его мнению, должен стать приоритетом мирового сообщества.
Во время своего визита в Черкасскую область Зеленский заявил, что Украина и ее «друзья», «международные партнеры» озвучили позицию по Черноморскому региону. Они «указали», что Черное море и «украинский» Крым – «это не собственность одного человека», а «международно признанные территории и границы независимой Украины».
Зеленский сказал, что «возвращение Черного и Азовского морей в пространство международного морского права и восстановление безопасности судоходства должно стать приоритетом мирового сообщества», передает РИА «Новости».
Напомним, Зеленский выступил за наращивание присутствия сил НАТО в Черном море. Он также объявил о планах Украины создать к 2035 году большой военно-морской флот, располагающий корветами и подлодками.
В Киеве назвали последствия запуска «Северного потока – 2» для ГТС Украины
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Запуск газопровода «Северный поток – 2» под контролем российского Газпрома усложнит использование и дальнейшее функционирование украинской газотранспортной системы (ГТС) в ее текущей конфигурации, заявила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями «Оператора ГТС Украины» Ольга Белькова.
«Кроме того, будет поставлена под угрозу наша способность содействовать доступу других участников рынка газа ЕС к украинским газовым хранилищам, торговле газом между странами – членами ЕС, граничащими с Украиной, а также перспективы транзита водорода в Европу», – цитирует РИА «Новости» Белькову.
В компании настаивают, что оператора «Северного потока – 2» можно назначать только при условии, что он будет полностью отделен и независим от Газпрома, как того требует европейское законодательство.
Ранее компания «Оператор ГТС Украины» направила свою заявку немецкому энергетическому регулятору на участие в сертификации оператора газопровода «Северный поток – 2».
Россия предупредила НАТО о последствиях вступления Украины в альянс
Любой шаг по вопросу членства Украины в НАТО повлечет за собой последствия, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.
По его словам, вступление Украины в НАТО стало бы крайне опасным шагом. Это вынудит Россию реагировать, добавил дипломат.
«Поскольку это переговоры между НАТО и Украиной, то это им решать, когда и что нужно, но мы их как бы предупредили, любой шаг будет иметь последствия. НАТО знает нашу позицию по Украине», – сказал Руденко в интервью РИА «Новости».
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что прибыл в Киев, и в рамках своего визита хочет выразить приверженность США укреплению способности Украины «сдерживать агрессию» России.
В начале октября генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг на семинаре Джорджтаунского университета и Института Брукингса в Вашингтоне заявил, что Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО.
Британия подтвердила поставку ракет Украине
Министерство обороны Великобритании подтвердило информацию о поставках ракет Brimstone Украине, уточнив, что речь идет о сделке, заключенной в июне 2021 года.
«Просим вас ознакомиться с нашим пресс-релизом относительно этой сделки, детали которой были обнародованы в июне этого года», – заявили РИА «Новости» в пресс-службе оборонного ведомства Великобритании.
В ведомстве подчеркнули, что летом лишь не упоминались названия ракет, это не новое соглашение. В британском минобороны выразили удивление относительно того, почему материал об упоминаемой сделке появился в СМИ лишь спустя четыре месяца.
Ранее газета Times сообщила, что власти Украины ведут переговоры с Великобританией о покупке ракет Brimstone для украинских кораблей. По информации издания, стороны обсуждают возможность установки ракет Brimstone стоимостью около 138 тыс. долларов за каждую на украинских самолетах.
Напомним, 15 октября посол республики в Лондоне Вадим Пристайко в интервью телеканалу «Дом» сообщил, что Британия поставит Украине «ракетное вооружение» и два тральщика, стороны намерены совместно строить корабли для нужд ВМС Украины.
Депутаты от партии Порошенко исполнили в зале Рады песню про Бандеру
Депутаты партии «Европейская солидарность» бывшего президента Петра Порошенко в зале Верховной рады исполнили песню про лидера «Организации украинских националистов» Степана Бандеру, соответствующее видео разместил на своей странице депутат от партии Владимир Вятрович.
«Не только школьники знают, что «Отце наш Бандера (отец наш – Бандера)!» – написал депутат и выложил видео, на котором депутаты «Европейской солидарности» поют припев песни, сообщает РИА «Новости».
Ранее издание «Страна.UA» сообщило, что в украинском ТikTok около месяца назад появился новый тренд – школьники поют, преимущественно в туалетах на перемене, песню «Батько наш Бандера, Украина – мати» (отец наш – Бандера, Украина – мать).
Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (ОУН*), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН – «Украинской повстанческой армии*» (УПА*, признана экстремистской организацией и запрещена в Росссии), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.
Напомним, депутаты Верховной рады Украины предложили вернуть звание «Герой Украины» участникам коллаборационистских движений во время Второй мировой войны Роману Шухевичу и Степану Бандере.
Путин объяснил отсутствие необходимости в создании военного блока с Китаем
России и Китаю нет необходимости в создании собственного военного блока, заявил российский президент Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Много раз говорили об этом. Мы дружим с Китаем не против кого-то, а в интересах друг друга. Первое. Второе. В отличии от НАТО, от стран НАТО, мы не создаем никакого замкнутого военного блока. Ну нет же военного блока России и Китая, и нет такой цели его создавать. Поэтому разговор на этот счет не имеет никаких оснований», – заявил Путин.
Также глава государства напомнил, что на Украине есть конституционное положение о вступлении в НАТО.
«Учебные центры никто не запрещает. А под маркой учебных центров можно все, что угодно разместить. И как я уже говорил, это было тоже, публично звучало. Завтра под Харьковом ракеты появятся, что нам делать-то с этим? Ну не мы же лезем туда со своими ракетами, к нам под нос их засовывают. Конечно, это проблема», – отметил президент.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не должен рассматривать угрозу Китая отдельно от России, своего «изначального геополитического противника».
Украинские пограничники задержали сталкера из России в зоне ЧАЭС
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Сотрудники государственной погранслужбы Украины во время патрулирования зоны отчуждения Чернобыльской АЭС обнаружили сталкера из Московской области, который проник на территорию зоны с целью экстремального туризма, минуя контрольные пункты.
«Этой ночью во время патрулирования зоны отчуждения пограничники отдела «Иванков» совместно с сотрудниками национальной полиции обнаружили молодого человека, который проник на территорию зоны ЧАЭС с целью экстремального туризма, минуя контрольные пункты. Турист-экстремал 24 лет оказался гражданином России, жителем Московской области», – сообщается на сайте украинского ведомства.
По данным погранслужбы, россиянин попал на Украину законным путем через один из автомобильных пунктов пропуска. Правоохранители составили в отношении задержанного админпротокол за «нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению».
Административные материалы направлены в суд для принятия правового решения. Кроме этого, решается вопрос о сокращении срока пребывания иностранца на территории Украины. Мужчине грозит штраф.
В Госпогранслужбе подчеркивают, что зона отчуждения является контролируемой территорией, а потому нелегальный туризм и отдых в этой местности запрещен.
Авария на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области Украины, произошла 26 апреля 1986 года. Взорвался реактор, что привело к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. Радиоактивное загрязнение распространилось на площади до 200 тыс. кв. км. Были загрязнены территории Украины, Белоруссии, европейской части России и Молдавии.
В Британии подтвердили поставку Украине ракетных вооружений
Великобритания ведет переговоры с Украиной о продаже вооружения, в частности, ракет Brimstone, сообщила Times.
Отмечается, что переговоры происходят на фоне предположений, что Россия якобы «может использовать топливный кризис для захвата территории».
В рамках обсуждаемых договоренностей Британия может поставить Украине ракеты класса «земля-земля» и ракеты для воздушных судов. Министерство обороны Великобритании, по информации газеты, также обсуждает продажу Киеву ракет Brimstone, разрабатываемых консорциумом MDBA, для установки на кораблях украинских ВМС, передает РИА Новости. Стороны, кроме того, рассматривают поставки ракет Brimstone стоимостью около 138 тыс. долларов для применения с воздуха. Издание подчеркивает, что Brimstone – высокотехнологичная самонаводящаяся ракета, которая может поражать множество целей сразу.
По некоторым данным, как пишет Times, переговоры о поставке вооружения на Украину также могут быть связаны со строительством трубопровода «Северный поток – 2», подразумевающем транзит газа в Европу в обход Украины.
Отмечается также, что переговоры между странами идут в рамках укрепления отношений между Киевом и Лондоном после выхода Великобритании из ЕС.
Напомним, 15 октября посол республики в Лондоне Вадим Пристайко в интервью телеканалу «Дом» сообщил, что Британия поставит Украине «ракетное вооружение» и два тральщика, стороны намерены совместно строить корабли для нужд ВМС Украины.
Украинцы высмеяли «словарь терминов» по Крыму и Донбассу
Читатели украинских изданий «Страна.ua» и «Главред» с юмором восприняли появление нового словаря, основной целью которого называется «противодействие российской агрессии».
«Получили настоящую свободу слова. Скачите дальше, придурки», – написал один из пользователей, передает РИА «Новости».
«Я так понимаю, если брать в кавычки название Крымский мост, то он исчезнет. А если мы будем говорить «АТО» вместо «гражданская война» – она сама собой закончится», – прокомментировал новость другой читатель.
«Гениально! Долго, видно, думали», – говорится еще в одном сообщении.
«У нас теперь СНБО занимается изданием словарей? Вот от того-то и проблема у нас сегодня, что власть занимается не тем, чем надо. Лучше бы думали, как решить конфликт на Донбассе», – считает Зоя Пархоменко.
«Не зря про киевскую власть определили в начало списка. Знают собаки, чье мясо съели. Кто-то не самый глупый начал список. Но дальше пустил все на самотек, отдав дуракам», – написал еще один пользователь.
Ранее в Совете нацбезопасности Украины заявили, что необходимо отказаться от термина «Великая Отечественная война» и ввести в обиход «советско-немецкая война» или обобщенно Вторая мировая.
В мае председатель Рады Дмитрий Разумков заявлял, что Украина не должна и не будет делить свой вклад в победу над нацизмом во Второй мировой войне с другими государствами, в том числе и с Россией.
С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину.
В ВСУ призвали готовить все регионы Украины «к вторжению России»
Командующий Силами специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) Григорий Галаган в интервью Украинскому центру безопасности и сотрудничества заявил, что не исключает «вторжения» со стороны России, призвав подготовить к этому все регионы.
Командующий ССО ВСУ выступил с утверждением, что «отсутствие угрозы вторжения и последующей эскалации со стороны Российской Федерации никто не гарантирует». Поэтому, считает Галаган, Украина должна быть готова к этому, «в каждой области». При это он назвал своим личным приоритетом закрепление на законодательном уровне программ подготовки регионов к организации «движения сопротивления», передает ТАСС.
Напомним, 11 сентября в Киеве заявили, что Украина якобы фактически находится в состоянии третьей мировой войны. Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность начала войны с Россией. При этом он выразил уверенность, что это было бы ошибочным вариантом развития событий. В Кремле заявление Зеленского восприняли с сожалением, а рассуждения о возможности войны России и Украины назвали апокалиптическими. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что заявления Зеленского о возможности войны с Россией не заслуживают внимания, в них слышны отголоски КВН.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что заявление Зеленского нелогично и оторвано от реальности. Американцы посоветовали Зеленскому не полагаться на помощь Вашингтона после слов о возможной войне с Россией. Ранее в Болгарии предсказали поражение Украины после шести часов войны с Россией.
Генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян раскритиковал Киев за агрессивные заявления в адрес Москвы, подчеркнув, что у Украины нет шансов в случае военного конфликта с Россией. В свою очередь директор Украинского института политики Руслан Бортник заявлял, что Украина не сможет победить в войне с Россией, и постоянные провокации в адрес Москвы только подрывают авторитет властей республики.
В начале сентября президент Владимир Путин выразил уверенность в восстановлении отношений между Россией и Украиной, подчеркнув, что ситуация в отношениях между странами ненормальная и неестественная. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков обратил внимание, что Россия в лице президента Владимира Путина в очередной раз подтверждает желание идти на нормализацию отношений с Украиной.
В российском внешнеполитическом ведомстве неоднократно подчеркивали, что Москва не заинтересована в каком-либо конфликте с Украиной, тем более военном.
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На Украине рассказали о состоянии Кравчука после операции на сердце
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Экс-президент Украины Леонид Кравчук проходит реабилитацию в Германии после операции на сердце, заявил советник главы украинского офиса президента Алексей Арестович.
Родные и близкие политика просили не комментировать тему здоровья Кравчука, однако Арестович рассказал некоторые детали в эфире украинского телевидения, передает УНИАН.
«Он проходит сейчас реабилитацию в Германии. Родные и близкие говорят, что она достаточно успешна. Сможем ли мы его увидеть до конца года – неизвестно. Но уже хорошо то, что в его возрасте это проходит удачно, потому что он сам говорил накануне операции, что процент на успех не такой большой. 87 лет человеку, операция на сердце. Но тем не менее, все удачно. Я надеюсь, что он оправится, выздоровеет», – заявил он.
Арестович добавил, что вопрос об управлении украинской делегацией на переговорах в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны Кравчуком будут решать врачи и сам первый президент Украины.
В начале сентября сообщалось, что Кравчук после операции на сердце находится в реанимации клиники в Мюнхене Munich university clinic.
Напомним, 87-летний Кравчук в конце июня перенес операцию на сердце. Сообщалось, что он, возможно, до конца года не будет участвовать в переговорах по Донбассу. Украинский художник и телеведущий Сергей Поярков сообщил, что после операции на сердце Кравчук поехал в Германию.
В Крыму сочли неуместными претензии Киева по судоходству в Черном море
Претензии Киева к России касательно судоходства в Черном и Азовском морях являются неуместными и надуманными, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.
«У Зеленского, как и у многих других украинских политиков, свое абсолютно альтернативное восприятие реальности, не связанное с существующей действительностью. Претензии Киева насчет судоходства неуместны, надуманы и лживы», – сказал РИА «Новости» Чегринец.
По его словам, судоходство в российской акватории Черного и Азовского морей, а также Керченском проливе полностью подпадает под действие российских и международных нормативных актов.
«Это легко можно проверить, заходя в крымские порты. На полуострове всегда рады законопослушным и не несущим за пазухой камня гостям», – сказал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Черное море и «украинский» Крым – «это не собственность одного человека», а «международно признанные территории и границы независимой Украины». По его словам, «возвращение Черного и Азовского морей в пространство международного морского права и восстановление безопасности судоходства должно стать приоритетом мирового сообщества».
Напомним, Зеленский выступил за наращивание присутствия сил НАТО в Черном море. Он также объявил о планах Украины создать к 2035 году большой военно-морской флот, располагающий корветами и подлодками.
Стало известно о давлении офиса Зеленского на СМИ
На Украине некоторые СМИ сообщил о давлении на них со стороны офиса президента Украины Владимира Зеленского, в частности, об этом рассказала редакция ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».
«Это было при предыдущих властях, продолжается и при нынешней. И во времена президентства [Виктора] Януковича, и при [Петре] Порошенко власть всегда пыталась навязать нам удобных для себя оппонентов и делегировать в эфир не тех, кого мы хотели бы пригласить, а тех, кого она считала нужным. Несмотря на то что сейчас на Украине у власти новое поколение политиков, методы взаимодействия с медиа остаются старыми», – сообщила в комментарии украинскому изданию «Сегодня» шеф-редактор ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» Дарья Тарасова, передает ТАСС.
По ее словам, депутаты партии «Слуга народа» отказывались выступать в ток-шоу по указке советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка.
«Нынешняя власть не принимает критику, даже конструктивную. Сотрудники офиса президента, которые пытаются защитить президента от критики, на самом деле оказывают ему медвежью услугу. Власть вне критики неизбежно становится диктатурой», – заключила Тарасова.
Также о давлении администрации президента сообщил телеканал экс-президента Украины «Прямой». Там рассказали, что из офиса президента неоднократно поступали ультиматумы относительно присутствия тех или иных депутатов от «Слуга народа» на эфирах канала.
«После отказа выполнять их ультиматумы «Прямой» получал отказ от участия в программах представителей пропрезидентской политической силы. Так было до начала текущей сессии парламента. 3 сентября Банковая (улица в Киеве, где расположен офис президента Украины) дала прямое указание на полное игнорирование телеканала «Прямой», через пресс-службу неофициально сообщили, что «слугам» на высшем уровне запретили приходить», – говорится в заявлении «Прямого».
Отмечается, что в среду ведущая ток-шоу «Обратный отсчет» на украинском общественном телеканале «UA: Первый» Мирослава Борчук заявила, что офис Зеленского пытается контролировать участие депутатов Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» в передачах. Президент в свою очередь подчеркнул, что ему неизвестно о фактах давления со стороны его офиса на телеканалы.
Украинцы отметили снижение уровня достатка при Зеленском
Финансовое положение 55% украинских семей ухудшилось за период президентства Владимира Зеленского, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
«Большинство респондентов – 55,5% – считают, что финансовое положение их семьи за последние два года ухудшилось. Об улучшении говорят 10,7% респондентов, а еще 32,9% утверждают, что ничего не изменилось», – приводит ТАСС сообщение социологической компании.
Также исследование показало, что украинцы считают главной причиной экономического кризиса в стране: 42,1% респондентов назвали высокий уровень коррупции, а 31,2% – некомпетентность власти, о пандемии коронавируса заявили 12,1%, а о войне в Донбассе – 8,5%.
Кроме того, опрос показал, что правящая на Украине партия «Слуга народа» впервые с 2019 года потеряла лидирующую позицию в рейтинге популярности политических сил в стране, уступив первое место партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».
«Относительно высокую поддержку имеют четыре партии: «Европейская солидарность» - 13,9% [поддержки] всех респондентов и 15,7% среди тех, кто определился с выбором; «Слуга народа» – соответственно 13,7% и 15,5%; «Батькивщина» [экс-премьера Юлии Тимошенко] – 12% и 13,6% и ОПЗЖ («Оппозиционная платформа – За жизнь») – 11,5% и 13%», – отмечается в исследовании.
По данным опроса, на данный момент 5-процентный барьер для прохождения в парламент также может преодолеть партия «Сила и честь» (лидер - Игорь Смешко) с результатами 7,6% поддержки всех респондентов и 8,6% среди тех, кто определился с выбором, Радикальная партия Олега Ляшко с результатами 5% и 5,7% соответственно, «Украинская стратегия [экс-премьера Владимира] Гройсмана» – 4,9% и 5,6%.
«По мнению 44,9% респондентов, нынешняя власть не отличается от предыдущей (при президенте Петре Порошенко). В то же время 29,9% считают нынешнюю власть хуже предыдущей, а 22%, напротив, считают нынешнюю власть лучше», – отмечает КМИС.
Ранее опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что более половины украинцев считают, что Украина движется в неправильном направлении.
Столтенберг заявил о сохранении каналов связи НАТО с Россией
У НАТО сохраняются каналы контактов с Россией, альянс продолжает комбинированный подход к отношениям с Москвой, подразумевающий «оборону и сдерживание», а также открытость к диалогу, заявил генсек Йенс Столтенберг перед началом заседания в Брюсселе министров обороны альянса.
Столтенберг заявил, что «у нас сохраняются каналы связи с Россией, но мы сожалеем о решении России закрыть два офиса НАТО в Москве и прекратить деятельность миссии здесь в штаб-квартире», передает РИА «Новости».
«Подход НАТО к России остается по-прежнему комбинированным, сочетающим сдерживание и оборону с готовностью вести содержательный диалог. Но это стало более сложным из-за решения России закрыть офисы НАТО в Москве», – добавил он.
Генсек также сообщил, что министры обороны стран НАТО утвердят в четверг «всеобъемлющий план по защите евроатлантического пространства», передает ТАСС.
Кроме того, они «примут первую стратегию НАТО в отношении искусственного интеллекта и объявят о создании инновационного фонда НАТО в 1 млрд евро».
Напомним, Россия с 1 ноября приостанавливает работу постоянного представительства при НАТО, в том числе деятельность главного военного представителя, также прекращает работу информбюро альянса в Москве.
Для контактов с Москвой НАТО теперь следует обращаться к послу России в Бельгии.
До этого стало известно о решении НАТО сократить состав постпредства России при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 человек
Восемь дипломатов лишаются аккредитации с формулировкой за «враждебную деятельность России в последние годы». Еще две позиции будут сокращены.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение НАТО о высылке российских дипломатов и обвинения во «враждебной деятельности» полностью подрывают перспективы нормализации отношений и возобновления диалога. Он добавил, что Россия сформулирует и реализует ответные меры в отношении НАТО в ответ на действия по сокращению численности российской миссии при альянсе.
Столтенберг тогда заявил, что высылка дипломатов из Брюсселя связана не с конкретными событиями, а в целом с деятельностью России и разведывательной информацией альянса.
Затем в НАТО заявили о готовности к контактам с Россией.
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