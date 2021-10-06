Россия призвала Украину заняться выполнением Минских соглашений Столтенберг отказал России в праве блокировать принятие Украины в НАТО 6 октября 2021, 03:57 Текст: Антон Никитин

Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО, заявил генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг на семинаре Джорджтаунского университета и Института Брукингса в Вашингтоне. «Только члены НАТО, Грузия и Украина вправе принимать решение об их вступлении. Ни у России, ни у кого бы то ни было еще нет права вето на это решение», – приводит слова Столтенберга РИА «Новости». «Не могу сказать, когда это произойдет... Очевидно, что это не случится завтра», – добавил он. Он призвал страны НАТО расширить поддержку претендентов по вопросу вступления в альянс и сообщил, что обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом. Ранее Столтенберг выступил за диалог НАТО с Россией при продолжении сдерживания. В сентябре украинский президент Владимир Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО. При этом в начале сентября бывший посол США в Киеве Джон Хербст отмечал, что Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее десятилетие из-за значительного противодействия внутри альянса в связи с опасениями вызвать негативную реакцию со стороны России. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не США. В конце августа президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала «восстановление территориальной целостности Украины» предпосылкой для принятия страны в НАТО. В свою очередь глава представительства НАТО на Украине Александр Винников утверждал, что боевые действия в Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, так как нет нормы, которая не позволяла бы вступление страны в альянс во время войны на ее территории. В июле Зеленский говорил, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. В апреле он заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В свою очередь полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

В Польше испугались цены на транзит газа через «Северный поток – 2» 5 октября 2021, 11:59 Текст: Евгения Шестак

Транспортировка газа через газопровод «Северный поток – 2» может обходиться для Европы дешевле, чем транзит через Украину, заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач. «Будут официально использоваться не политические аргументы для остановки транспортировки через Украину, а аргументы экономические. Вдруг окажется, что через «Северный поток – 2» будет намного дешевле, чем через Украину», – цитирует РИА «Новости» Пшидача. По его словам, этим вопросом должна заняться Европейская комиссия, поскольку это предмет ее деятельности. Ранее стало известно, что оператор «Северного потока – 2» начал заполнение первой нитки газопровода. Немецкая газета Die Welt опубликовала материал, посвященный началу закачки газа в первую нитку газопровода «Северный поток – 2», публикация вызвала активный отклик читателей. «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – Газпромом. Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что у достроенного газопровода остаются две польско-украинские проблемы. Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа 5 октября 2021, 12:07

Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Украинские власти не планируют вести переговоры с Россией по заключению прямого контракта для закупки природного газа, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Такие переговоры не планируются», – сказал в интервью украинскому изданию «Левый берег». Глава правительства также напомнил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна имеет собственную газодобычу, что позволит Украине пережить предстоящий отопительный сезон. Ранее сообщалось, что компания НАК «Нафтогаз Украины» получит 48 млрд гривен (1,8 млрд долларов) от оператора газотранспортной системы (ГТС), чтобы преодолеть дефицит газа зимой. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Газпром никогда не отрицал возможность возвращения к переговорам о прямых контрактах на поставки газа Украине, это вопрос экономической целесообразности для компании. Эксперт оценил план Украины по спасению от холодов 5 октября 2021, 13:20

Фото: Джавахадзе Зураб/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Даже если Нафтогаз эти получит деньги, то закачивать газ в хранилища будет уже поздно, так как на носу отопительный сезон», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее на Украине предложили преодолеть дефицит газа зимой за счет компенсации Нафтогазу 1,8 млрд долларов от «Оператора ГТС Украины». «То, что Украине якобы не хватает 4 млрд кубометров газа – это версия издания «Экономическая правда». Но это еще не значит, что она истинна, так как Нафтогаз еще не публиковал информацию о том, сколько газа он закачал и сколько газа не хватает в преддверии отопительного сезона», – считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. При этом, по его словам, в подземных хранилищах находится не только украинский газ: «часть может принадлежать европейским компаниям, которые хранят его в режиме таможенного склада, другая часть принадлежит частным трейдерам, также там есть газ так называемого поставщика последней надежды, который используется только для ЖКХ». «Однако было бы неплохо закачать и дополнительные объемы голубого топлива. Но Нафтогаз может не успеть этого сделать – на носу отопительный сезон и холода», – полагает эксперт. «В первое полугодие Украина не закупила достаточно газа из-за высокой цены. Там надеялись, что летом цена спадет, но этого не произошло. В результате они спохватились и начали закупать газ в последние месяцы перед отопительным сезоном, и это, конечно, уже достаточно поздно», – объяснил Митрахович. «После анбандлинга Нафтогаза (функциональное отделение «Оператора ГТС Украины» от Нафтогаза, которое произошло в 2019 году) часть доходов Нафтогаза ушла другим компаниям, – рассказал собеседник. – Так что теперь ему должны компенсировать эти потери. Но проблема в том, что даже если Нафтогаз получит деньги, то закачивать газ в хранилища будет уже поздно. И тем более Украина вряд ли захочет покупать газ по рыночным ценам – около 1 тыс. долларов за тысячу кубометров». По мнению Митраховича, теперь Киеву остается надеяться на теплую зиму. «А в случае холодов они, скорее всего, предпочтут рискнуть, отключив промышленных потребителей газа, несмотря на то, что это чревато рядом проблем. В частности, отключение промышленных предприятий от газоснабжения влечет за собой сокращение рабочих мест, ухудшение работы других предприятий, уменьшение валютной выручки и так далее, – отметил эксперт. – Но я думаю, что у них именно такой план. Кроме того, не исключено, что в зимний период Украина будет импортировать электроэнергию из России и Белоруссии, как это было зимой на стыке 2020-2021 годов. Такой вариант дает возможность стране вырабатывать меньше энергии самой». «В идеале ответственные политики должны были заранее подготовиться к любому сценарию. Но Украина всегда ходит по краю – авось пронесет. Тем более, что сначала украинские политики говорят гадости про Россию и Белоруссию, а потом это им совсем не мешает в случае холодов импортировать электроэнергию. Вот такие гримасы украинского поведения», – резюмировал Митрахович. Ранее на Украине определились с планом спасения от холодов – чтобы преодолеть дефицит газа зимой компания НАК «Нафтогаз Украины» получит 48 млрд гривен (1,8 млрд долларов) от оператора газотранспортной системы (ГТС). Вся сумма должна быть выплачена до конца года. Как отмечает «Экономическая правда», в стране в преддверии отопительного сезона не хватает 4 млрд кубометров газа: вместо 19 у страны есть лишь 15 млрд кубометров. На закупку необходимого объема газа властям страны придется потратить более 120 млрд гривен (около 4,5 млрд долларов). В 2020 году Украина перешла на европейские правила управления газотранспортной системой. Для этого была создана отдельная компания-оператор. После принятия закона началось ее отделение от Нафтогаза. Позже премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти не планируют вести переговоры с Россией по заключению прямого контракта для закупки природного газа. Глава правительства также напомнил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна имеет собственную газодобычу, что позволит Украине пережить предстоящий отопительный сезон. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Газпром никогда не отрицал возможность возвращения к переговорам о прямых контрактах на поставки газа Украине, это вопрос экономической целесообразности для компании. Ранее сообщалось, что лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко подвергла критике компанию «Нафтогаз» за завышенные тарифы на топливо. По словам политика, компания, имея годовую прибыль в размере 76 млрд гривен, завышает тарифы на тепло и газ, при этом добывая газ в стране. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Приобретенный у Британии ледокол прибыл в Одессу 5 октября 2021, 13:59

Фото: Константин Сазончик/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

В Одессу прибыл британский ледокол James Clark Ross, который Украина приобрела для антарктических экспедиций, сообщила пресс-служба министерства образования страны. «Флагман украинского научно-исследовательского флота – ледокол James Clark Ross – уже в Одессе. Под сине-желтым флагом он прибыл в одесский морской порт сегодня, 5 октября 2021 года... Следующие недели продлится оформление необходимых документов и техническая инвентаризация судна. После состоится официальное представление ледокола для медиа и будет объявлено его новое название», – сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что Украина купила этот ледокол у Великобритании для открытия новых возможностей для украинской науки и ученых. По данным одесского издания «Думская», ледокол обошелся в 5 млн долларов, он будет работать в составе Национального антарктического научного центра. В частности, ледокол позволит после длительного перерыва вернуться к исследованиям Мирового океана; решить логистические проблемы на антарктической станции «Академик Вернадский» и расширить возможности сезонных экспедиций; создавать научно-исследовательские и логистические консорциумы с другими странами; проводить исследования в Арктике и других регионах океана. После завершения всех необходимых формальностей состоится официальное представление судна и будет объявлено его новое название. Торжественная церемония переименования ледокола, в которой примет участие президент Владимир Зеленский, запланирована на конец октября. Сейчас ледокол назван в честь Джеймса Кларка Росса – британского военного моряка и исследователя, который в середине XIX века на кораблях Террор и Эребус провел самую масштабную на то время экспедицию в Антарктику, а потом участвовал в поисках исчезнувшей экспедиции Франклина в Арктике. «Сегодня исторический момент для всей Украины. За все годы независимости это наш первый ледокол, ведь весь флот, который нам остался от Советского Союза, у нас использовали нерационально и неэффективно, фактически уничтожая его. Нам осталось тогда 36 судов, из них 12 было ледового класса, но по состоянию на начало 2021 года не осталось ни одного на ходу, а поддается ремонту только одно», – заявил директор НАНЦ Евгений Дикий. Ранее сообщалось, что Британия передаст Украине два списанных противоминных корабля класса Sandown. Арестованный в Грузии Саакашвили объявил себя «личным узником Путина» 5 октября 2021, 10:16

Фото: AP/ТАСС

Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Арестованный в Тбилиси экс-президент Михаил Саакашвили обратился через соцсети к главе Украины Владимиру Зеленскому с благодарностью за «принципиальную позицию Украины» в связи с тем, что Киев намерен защищать его права как гражданина Украины, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Саакашвили сообщает, что «эмоционально воспринял слова Зеленского» по поводу «незаконного задержания и ареста на основании фальсифицированных обвинений» нынешнего главы украинского исполкома реформ, передает агентство «Интерпрессньюс». «Кроме России, эти обвинения не признает никто», – отметил Саакашвили. Он называет Украину «второй родиной», напоминая, что имеет ее гражданство, а также имеет там семью и друзей. Реформы Зеленского он называет «историческими», а себя «личным узником (президента России Владимира) Путина». Власти Грузии заявили, что не передадут Саакашвили Украине и что он отсидит в Грузии все шесть лет. Ранее стало известно, что арестованный в Грузии 1 октября экс-президент Михаил Саакашвили прибыл в Поти 27 сентября морем из Одесской области Украины, спрятавшись в контейнер с продуктами, в котором провел двое суток. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что постоянно занимается «возвращением граждан Украины разными возможностями», напомнив, что у бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили есть украинский паспорт. К Саакашвили в тюрьму приехала новая жена 5 октября 2021, 15:07

Фото: кадр из видео

Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Новая жена арестованного экс-президента Грузии, депутат Верховной рады Елизавета Ясько прибыла в Рустави и пытается встретиться с Михаилом Саакашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ. Ее сопровождают представители украинской дипмиссии в Грузии. Ранее Саакашвили и Ясько сообщили, что они – пара. При этом теперь уже бывшая жена Саакашвили Сандра Руловс активно выступает в защиту арестованного экс-президента. Арестованный в Грузии 1 октября экс-президент Михаил Саакашвили прибыл в Поти 27 сентября морем из Одесской области Украины, спрятавшись в контейнер с продуктами, в котором провел двое суток, сообщила телекомпания «Имеди». Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе во вторник назвал Саакашвили «патологически больным, постыдным человеком, совершившим множество преступлений». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На Украине определились с планом спасения от холодов 5 октября 2021, 09:27

Фото: Джавахадзе Зураб/ТАСС

Текст: Кристина Коваленко

Чтобы преодолеть дефицит газа зимой компания НАК «Нафтогаз Украины» получит 48 млрд гривен (1,8 млрд долларов) от оператора газотранспортной системы (ГТС). В стране в преддверии отопительного сезона не хватает 4 млрд кубометров газа: вместо 19 у страны есть лишь 15 млрд кубометров. Подобные условия станут настоящим испытанием для нового правления Нафтогаза, отмечает «Экономическая правда». На закупку необходимого объема газа властям страны придется потратить более 120 млрд гривен (около 4,5 млрд долларов). Проблему решили, опубликовав постановление правительства Украины, согласно которому компания-оператор газотранспортной системы выплатит Нафтогазу компенсацию за потерю контроля на ГТС в 2020 году из-за разделения. Издание со ссылкой на источники сообщает, что размер компенсации составит 51 млрд гривен, большую часть в размере 48 млрд выплатит «Оператор ГТС Украины». Вся сумма должна быть выплачена до конца года. В 2020 году Украина перешла на европейские правила управления газотранспортной системой. Для этого была создана отдельная компания-оператор. После принятия закона началось ее отделение от Нафтогаза. Ранее сообщалось, что лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко подвергла критике компанию «Нафтогаз» за завышенные тарифы на топливо. По словам политика, компания, имея годовую прибыль в размере 76 млрд гривен, завышает тарифы на тепло и газ, при этом добывая газ в стране. Украинцев предупредили о срыве отопительного сезона 5 октября 2021, 19:34 Текст: Алексей Дегтярев

Украине грозит срыв отопительного сезона из-за отказа руководства страны от поставок по льготной цене из России, заявили в украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь». «Отказ власти от прямых поставок газа по льготной цене (из России – прим. ВЗГЛЯД) – это ключевой элемент тарифного геноцида, ведь такое решение ударит по благосостоянию каждой украинской семьи. Уже сегодня отопительный сезон на Украине под угрозой срыва. Не сумев накопить необходимое количество энергоресурсов и обеспечить их доступность для населения, правительство пытается переложить ответственность за высокие коммунальные тарифы на местные власти», – говорится в заявлении на сайте партии. Вместе с тем официальное руководство страны по-прежнему бездействует и игнорирует риски, с которыми Украина может столкнуться через несколько месяцев, с наступлением холодов. Ранее на Украине определились с планом спасения от холодов. Чтобы преодолеть дефицит газа зимой, компания НАК «Нафтогаз Украины» получит 48 млрд гривен (1,8 млрд долларов) от оператора газотранспортной системы (ГТС). Вся сумма должна быть выплачена до конца года. Эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что даже если Нафтогаз эти получит деньги, то закачивать газ в хранилища будет уже поздно, так как отопительный сезон уже на носу. Главный тренер сборной Украины признался, что в стране нельзя говорить правду 5 октября 2021, 08:17 Текст: Дмитрий Зубарев

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины, отвечая на вопрос, почему в национальную команду на матчи отбора к ЧМ-2022 не вызвали футболиста «Аталанты» Руслана Малиновского, заявил, что в его стране правду говорить нельзя, сообщили СМИ. «Вся страна не может спать – уже сколько времени только Малиновский, какой подонок Петраков, должен позвонить, извиниться, на колени стать. Я уже все сказал насчет Малиновского, всю правду, но правда в нашей стране никому не нужна. Меня здесь научили и сказали, что в нашей стране говорить правду нельзя. Больше я ничего не буду говорить», – передает Sport.ru слова Петракова. Издание отмечает, что в предстоящем матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против Финляндии Украина не сможет рассчитывать почти на всех ведущих футболистов. Так, выездную игру против финнов пропустят Александр Зинченко, Андрей Малиновский и Виталий Миколинко. Участие Андрея Ярмоленко в поединке также находится под вопросом. Напомним, 1 августа Андрей Шевченко сообщил о завершении контракта с Федерацией футбола Украины (ФФУ) и покинул пост главного тренера сборной Украины. «Досье Пандоры» не повлияло на доверие США к Украине 5 октября 2021, 05:57 Текст: Антон Антонов

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала информацию о возможной причастности президента Украины Владимира Зеленского к офшорным схемам. Псаки спросили, подрывают ли публикации о Зеленском доверие между Вашингтоном и Киевом. Она ответила: «Я бы не сказала, что это что-то меняет, наоборот придает важность тому, чтобы это было в международной повестке». По словам Псаки, глава американского государства Джо Байден «привержен приданию дополнительной открытости финансовой системе США и международной». Она сказала, что такова часть внутренней повестки Байдена. При этом для США важна работа в этой сфере в рамках скоординированного мирового сообщества, передает РИА «Новости». Напомним, украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры» сообщили, что Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским. На Украине решили учитывать «досье Пандоры» при проверке декларации Зеленского 5 октября 2021, 07:18 Текст: Дмитрий Зубарев

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции проверяет декларации президента страны Владимира Зеленского и главы СБУ Ивана Баканова, используя данные «досье Пандоры», сообщил руководитель НАПК Александр Новиков. «Проводим полную проверку декларации президента. Во время проверки используем в том числе данные СМИ, сотрудничаем с журналистами. Так что эта информация также будет учтена», – передает ТАСС со ссылкой на «Новое время» слова Новикова. Он добавил, что проверяется и декларация упомянутого в «досье Пандоры» главы СБУ. По словам Новикова, еще один фигурант «досье» – первый помощник президента Украины Сергей Шефир – регулятором не проверяется. «Первый помощник президента на общественных началах и не должен подавать декларацию, а следовательно, мы не можем проверить декларацию», – пояснил он. В то же время Новиков подчеркнул, что проверка деклараций Зеленского и Баканова происходит не из-за опубликованной журналистами информации, а согласно порядку очередности. «Первая декларация, которая проверяется в стране, – это декларация президента. Проверка была начата еще в апреле, и ее результаты будут опубликованы до 18 октября», – заверил он. Глава агентства также сообщил, что до проведения полной проверки данных декларации нельзя говорить о действительном наличии оснований для привлечения чиновника к ответственности. «Неотражение средств на счетах офшорных компаний не является нарушением. Является нарушением неотражение самих компаний, если эти компании принадлежат субъектам. <...> Средства не подлежат отражению в декларации, если они принадлежат не физическому лицу, а юридическому, каковыми являются компании. <...> Сами по себе эти факты, которые имели место в 2012 году, не могут быть основанием для ответственности. Они могут быть основанием, если продолжили существовать по состоянию на 31 декабря 2020 года и не были отражены в декларации. Существовали они или не существовали – это предмет полной проверки», – пояснил Новиков. Он добавил, что действия 2012 года, о которых, в частности, идет речь в расследовании, «в принципе не могут быть квалифицированы как нарушение в рамках компетенции НАПК». Кроме того, Новиков сообщил, что пока никаких обращений о необходимости проверки фактов, изложенных в расследовании, в агентство не поступало. Напомним, пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки спросили, подрывают ли публикации о Зеленском доверие между Вашингтоном и Киевом. Она ответила: «Я бы не сказала, что это что-то меняет, наоборот придает важность тому, чтобы это было в международной повестке». Украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры» сообщили, что Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Нацбанк Украины выпустил монету с «украинским богатырем» Поддубным 5 октября 2021, 09:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Национальный банк Украины (НБУ) во вторник ввел в обращение памятную монету «Иван Поддубный» в честь 150-летия со дня рождения знаменитого спортсмена, шестикратного чемпиона мира по греко-римской борьбе, сообщила пресс-служба НБУ. Согласно сообщению, монета номиналом 2 гривны из нейзильбера выпущена тиражом 35 тыс. На аверсе монеты размещена надпись «Украинский богатырь» и «Чемпион чемпионов» вокруг изображения земного шара в центре, по бокам – стилизованные сцены борьбы. Согласно описанию, на реверсе размещен портрет Ивана Поддубного, указаны годы жизни спортсмена 1871-1949, и сделана надпись «Украинский богатырь», передает ТАСС. Поддубный родился в селе Богодуховка Золотоношского уезда Полтавской губернии (ныне Национальный банк Украины Чернобаевский район Черкасской области Украины) в 1871 году. Весь род его славился силой. Иван также унаследовал от предков большой рост, феноменальную силу и необычайную выносливость. За 40 лет Поддубный не проиграл ни одного чемпионата и имел поражения только в отдельных поединках. «Чемпион чемпионов», «король чемпионов» Национальный банк Украины титуловала его тогдашняя европейская пресса. По сей день людей большой физической силы сравнивают с Поддубным. В ноябре 1939 года Поддубному в Кремле за выдающиеся заслуги «в деле развития советского спорта» был вручен орден Трудового Красного Знамени и присвоено звание «Заслуженного артиста РСФСР». Ковер он покинул в 1941 году в 70-летнем возрасте. В 1945 году Поддубному присвоено звание «Заслуженный мастер спорта СССР». В годы войны проживал в городе Ейске (Краснодарский край) на берегу Азовского моря. Когда город оккупировали немцы, на их предложение поехать в Германию и готовить немецких спортсменов ответил отказом: «Я – русский борец. Им и останусь». Поддубный скончался в Ейске 8 августа 1949 года на 78-м году жизни от инфаркта. Похоронен там же в городском парке, ныне носящем его имя. Здесь же ему установлен памятник, а неподалеку расположены Музей Поддубного и спортивная школа его имени. На могиле Поддубного высечено: «Здесь русский богатырь лежит». Напомним, Twitter-аккаунт, авторы которого связывают себя с МИД России, гифкой из мультфильма «Жил-был пес...» ответил на жалобу Киева, заявившего, что Россия «украла» у Украины советского конструктора Сергея Королева. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему Королев «называл себя украинцем», находясь на Украине, а также о том, что позднее он, заполняя анкеты, в графе «Национальность» писал: «Русский». Рада временно отстранила спикера Разумкова 5 октября 2021, 12:39 Текст: Евгения Шестак

Верховная рада Украины приступила к процедуре отстранения от должности спикера Дмитрия Разумкова: его отстранили от ведения пленарных заседаний на два дня «за нарушение регламента». «Если есть желание сменить спикера Рады, я задерживать не буду», – цитирует ТАСС Разумкова. Заседание открыл первый вице-спикер Руслан Стефанчук. После чего 240 депутатов проголосовали за отстранение Разумкова от ведения пленарных заседаний на два пленарных дня «за нарушение регламента». Во время рассмотрения вопроса Разумков заявил, что для него должность не значит ничего. «Это инструмент. Я и без должности смогу реализовывать все то, что мы обещали в 2019 году, и уверен, что в этом зале хватит людей, которые также будут это делать», – добавил он. Ранее президентская фракция «Слуга народа» собрала необходимые 150 подписей за рассмотрение вопроса об отставке спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. Сам Разумков подтвердил, что депутаты парламентского большинства начали процедуру по его отставке с должности спикера Рады. До этого он заявил, что конституция Украины позволяет президенту досрочно прекратить полномочия парламента в трех случаях, но у главы государства нет основания распускать Верховную раду. На Украине оценили последствия публикации «досье Пандоры» 5 октября 2021, 10:35 Текст: Евгения Шестак

Ущерб для имиджа Украины от офшорного скандала сложно оценить, однако он может повлиять на членство страны в ЕС и НАТО, заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. «Украина на первом месте по количеству тех, кто этими офшорами пользуется. Мы для всего мира – «страна офшоров». Очевидно, что это несправедливо, но впечатление в мире создается именно такое. А теперь задайте себе вопрос: кто будет серьезно с нами разговаривать о членстве в НАТО и ЕС, если даже украинцы не доверяют своей стране? Кто будет доверять тем, кто не доверяет себе?» – написал Климкин в Facebook. По его словам, ущерб от офшорной истории для имиджа Украины сложно даже оценить, он будет еще долго «доставать» страну. Напомним, пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки спросили, подрывают ли публикации о Зеленском доверие между Вашингтоном и Киевом. Она ответила: «Я бы не сказала, что это что-то меняет – наоборот, придает важность тому, чтобы это было в международной повестке». Украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры» сообщили, что Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Также сообщалось, что Зеленский якобы использовал офшорные схемы, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя это. В Кремле назвали «театром абсурда» ситуацию вокруг Саакашвили 5 октября 2021, 14:22 Текст: Евгения Шестак

Ситуация вокруг бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в целом является «театром абсурда», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя высказывание Саакашвили о том, что он является «личным узником Путина». «Мы, наверное, не стали бы комментировать ничего, что связано с господином Саакашвили, ибо все это такой театр абсурда», – цитирует ТАСС Пескова. Ранее Саакашвили обратился через соцсети к главе Украины Владимиру Зеленскому с благодарностью за «принципиальную позицию Украины» в связи с тем, что Киев намерен защищать его права как гражданина Украины. Он назвал себя «личным узником президента России Владимира Путина». Накануне стало известно, что арестованный в Грузии 1 октября экс-президент Михаил Саакашвили прибыл в Поти 27 сентября морем из Одесской области Украины, спрятавшись в контейнер с продуктами, в котором провел двое суток. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что постоянно занимается «возвращением граждан Украины разными возможностями», напомнив, что у бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили есть украинский паспорт.