Экс-посол США исключил принятие Украины в НАТО в ближайшие десять лет

Бывший американский посол в Киеве и глава вашингтонского Атлантического совета Джон Хербст выразил мнение, что Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее десятилетие из-за значительного противодействия внутри альянса в связи с опасениями вызвать негативную реакцию со стороны России.

«Я не думаю, что вопрос об этом стоит. Украина не сможет присоединиться к НАТО в ближайшие, скажем, десять лет и уж точно в следующие пять лет. В основном из-за того, что существует значительное противодействие этому внутри альянса. По сути там боятся вызвать раздражение со стороны России. Я думаю, что такой ход мысли ужасен, но такова политическая реальность», – приводит слова бывшего посла США на Украине ТАСС.

При этом, по его мнению, тот факт, что в «НАТО не готовы принять в свои ряды Украину в ближайшее десятилетие, не значит, что они никогда не будут к этому готовы». Поэтому Украине, по мнению Хербста, целесообразно все равно готовиться к членству, «делая все то, что НАТО требует от будущих членов».

Напомним, 1 сентября украинский посол в Германии Андрей Мельник увязал принятие Украины в НАТО с запуском «Северного потока – 2». Днем позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не Соединенные Штаты.

В конце августа президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала «восстановление территориальной целостности Украины» предпосылкой для принятия страны в НАТО.

В июле президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО.

При этом глава представительства НАТО на Украине Александр Винников утверждал, что боевые действия в Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, так как нормы, которая не позволяла бы вступление страны в альянс во время войны на ее территории, в Североатлантическом договоре нет.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД