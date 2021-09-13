Зеленский заявил о поддержке Байденом принятия Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО.

«Он сказал: «Я думаю, что вы должны быть там [в НАТО], но это зависит не только от меня», – привел Зеленский слова Байдена, сказанные главой американской администрации в ходе недавней встречи президентов Украины и США в Вашингтоне, передает ТАСС.

«Я знаю, господин президент, однако от вашего решения путь в НАТО станет [для Украины] короче», – воспроизвел Зеленский свой ответ Байдену. По воспоминаниям украинского лидера, обсуждение членства страны в НАТО с главой американской администрации продлилось порядка 20-30 минут.

В прошлый вторник бывший посол США в Киеве Джон Хербст отмечал, что Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее десятилетие из-за значительного противодействия внутри альянса в связи с опасениями вызвать негативную реакцию со стороны России. При этом в начале сентября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не Соединенные Штаты.

В конце августа президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала «восстановление территориальной целостности Украины» предпосылкой для принятия страны в НАТО. В свою очередь глава представительства НАТО на Украине Александр Винников утверждал, что боевые действия в Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, так как нет нормы, которая не позволяла бы вступление страны в альянс во время войны на ее территории.

В июле Зеленский заявлял, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. В апреле он заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В свою очередь полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.

Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс.

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