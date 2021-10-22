В НАТО приняли глобальный план обороны с учетом подъема Китая

Главы военных ведомств стран НАТО утвердили всеобъемлющий план обороны Североатлантического альянса с учетом смещения глобального баланса сил в результате подъема Пекина, интенсивной модернизации армии КНР, новых ядерных и кибернетических возможностей Китая, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Министры сегодня одобрили всеобъемлющий план по защите нашего альянса в случае кризисов и конфликтов, который позволит нам быть уверенными в том, что наши силы продолжат оставаться в нужном месте в нужное время, чтобы защитить один миллиард наших людей от любых угроз», – приводит слова Столтенберга ТАСС.

Как сообщил генсек НАТО, Североатлантический альянс ответит на интенсивную модернизацию армии Китая, приобретение Пекином новых ядерных и кибернетических возможностей. «НАТО изучает пути адаптации ко все более конкурентному миру, в котором мы видим все больше соперничества между государствами. Глобальный баланс сил в нем смещается в результате подъема Китая», – сказал Столтенберг.

«Часть картины новых угроз и вызовов – Китай, который интенсивно модернизирует свои военные способности, приобретает новые ядерные и кибернетические возможности. Китай развивает продвинутые ядерные системы и ракеты дальнего радиуса действия. Мы видим, как Китай становится все ближе к нам, не в последнюю очередь в киберпространстве. И то, что мы договорились сделать больше вместе с союзниками, – это все, в частности, в ответ на действия Китая», – заявил генсек НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что министры обороны альянса, в частности, согласовали стратегию НАТО по искусственному интеллекту, договорились о создании более технологически продвинутых систем вооружений. Он также подчеркнул, что все планы по защите евроатлантического пространства также могут применяться для ответа на подъем Китая.

По словам Столтенберга, министры обороны НАТО также утвердили обязательные задачи для государств альянса по приобретению новых вооружений и техники.

В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об отсутствии у Соединенных Штатов намерений «сдерживать и подавлять» Китай. При этом глава Госдепа США призвал страны с осторожностью рассматривать возможность инвестиций в КНР из-за нечеткого разделения частных и государственных компаний в КНР.

Напомним также, в конце сентября Австралия, Индия, США и Япония решили объединить усилия для преодоления ключевых вызовов современности и продвижения общей повестки для регионов Индийского и Тихого океанов. Лидеры «четверки» договорились содействовать укреплению безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами. «Четверка» также договорилась о координации усилий и согласованности действий в регионе.

Китай призвал QUAD не вносить разлад в отношения Пекина со странами региона. Китай также решил укрепить позиции в Восточном Ладакхе и создать военную инфраструктуру на границе с Индией. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает реанимация Вашингтоном политического блока под названием QUAD и почему Китай вряд ли будет этим доволен.

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