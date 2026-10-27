Блогер Ремесло не признал вину в деле о фейках про армию России

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Нет, не признаю», – цитирует Ремесло РИА «Новости».

Блогер добавил, что реализовал свое право на критику органов госвласти. Он также сообщил, что нисколько не жалеет об опыте, который получил, и сделал бы то же самое, если бы мог вернуться в 17 марта 2026 года.

Кроме того, Ремесло назвал своих сокамерников «прекрасными и достойными людьми».

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Илью Ремесло доставили в Приморский районный суд из московского СИЗО. В прошлом месяце суд оставил блогера под стражей до весны 2027 года. Дело Ремесла передали в суд.