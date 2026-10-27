Туристов на Бали предупредили о риске обмана при безналичной оплате

Tекст: Тимур Шайдуллин

Туристов на Бали предупредили о риске мошенничества при безналичной оплате, аферисты могут скопировать данные банковских карт, пишет РИА «Новости».

«Бали, для которого туризм является основой экономики, получает преимущества от цифровых платежей. Однако мы вновь напоминаем: существуют и риски, если мы не будем поддерживать доверие к использованию таких платежей», – заявил глава представительства Банка Индонезии в провинции Бали Ахрис Сарвани.

Среди угроз представитель центробанка назвал скимминг – копирование данных банковских карт, фишинг и интернет-мошенничество. Высокая скорость цифровых операций и возможность нахождения преступников и потерпевших в разных странах усложняют борьбу с такими преступлениями.

Иностранные туристы все активнее пользуются цифровыми платежами. Глава представительства призвал жителей и работников туристического бизнеса проявлять осторожность при проведении цифровых операций. Безопасность платежей необходима для сохранения доверия к финансовой системе и устойчивой работы туристической отрасли Бали.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом новая система трансграничных расчетов позволила россиянам в Индонезии оплачивать покупки через местное мобильное приложение. Тогда злоумышленники в Индонезии стали предлагать иностранцам выгодный курс перевода цифровых активов через мессенджеры. В марте туристы рассказали о схеме мошенничества в ресторанах острова Бали.