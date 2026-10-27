Путин заявил о возможности резкого отката мировых цен на газ

Путин: Мировые цены на газ выросли, но могут так же резко откатиться назад

Tекст: Ольга Иванова

«Цены резко выросли, но мы с вами понимаем, что они могут так же резко откатиться назад, вернуться на прежний уровень», – заявил Путин на саммите Форума стран-экспортеров газа.

Он отметил, что Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа и является одним из ключевых игроков глобального газового рынка, отмечает РИА «Новости».

Российский лидер также добавил, что в настоящее время на газ приходится четверть энергобаланса планеты, при этом каждая страна самостоятельно решает, какой вид генерации развивать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин заявил об укреплении роли природного газа в качестве опоры глобальной энергетики.

В воскресенье глава государства оценил долю российского СПГ на рынке Европы в 20%.

В прошлом месяце Путин назвал причиной роста цен на газ в Европе ошибки западных стран в сфере энергетики.