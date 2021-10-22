НАТО решило изучить возможности переброски войск в Черноморский регион

Страны НАТО приняли решение усилить военно-воздушные силы (ВВС) и ПВО, Североатлантический альянс также изучает возможности для быстрой переброски войск в Черноморский регион, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам первого дня заседания министров обороны альянса в Брюсселе.

Столтенберг выступил с утверждением, что «страны НАТО нарастили присутствие в Черноморском регионе: в море, воздухе и на суше» якобы «в ответ на агрессивные действия России». «Мы также изучаем возможности для быстрой переброски подкреплений в регион в случае необходимости», – приводит слова генсека НАТО ТАСС.

Столтенберг подчеркнул, что альянс считает Черноморский регион стратегическим. «Три страны НАТО являются прибрежными государствами – Турция, Румыния и Болгария. В этом же регионе находятся два наших важных партнера – Грузия и Украина», – сказал генсек.

По словам Столтенберга, министры обороны стран НАТО провели оценку угроз от ракетного потенциала России, приняли решение усилить свои ВВС и ПВО, а также вновь объявили, что у НАТО нет намерений разворачивать в Европе «новые ракеты наземного базирования с ядерными боеголовками». При этом генсек НАТО не уточнил, развернуты ли в Европе «старые» модификации ракет наземного базирования с ядерными боеголовками.

«Мы применим сбалансированный набор политических и военных мер, чтобы отреагировать на эти угрозы. Это включает значительное улучшение нашей противоракетной обороны, укрепление нашего потенциала обычных вооружений с помощью истребителей пятого поколения, адаптацию наших учений и разведки, а также повышение нашей готовности к ядерному сдерживанию», – заявил Столтенберг.

На этом фоне генсек НАТО заявил также о желании альянса способствовать укреплению контроля над вооружениями и борьбе с распространением оружия массового уничтожения, не объяснив, как это соотносится с планами увеличения военных возможностей альянса.

Генсек также проинформировал, что альянс одобрил всеобъемлющий план по защите альянса. Как сообщили источники Reuters среди американских дипломатов, этот план определяет действия НАТО на случай крупномасштабного военного конфликта с Россией и включает возможность боевых действий от Балтийского до Черноморского региона.

Накануне страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день президент России Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о нерасширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он также допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».

Кроме того, Путин обратил внимание, что министр обороны США Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс. Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать.