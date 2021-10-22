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НАТО решило изучить возможности переброски войск в Черноморский регион
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Страны НАТО приняли решение усилить военно-воздушные силы (ВВС) и ПВО, Североатлантический альянс также изучает возможности для быстрой переброски войск в Черноморский регион, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам первого дня заседания министров обороны альянса в Брюсселе.
Столтенберг выступил с утверждением, что «страны НАТО нарастили присутствие в Черноморском регионе: в море, воздухе и на суше» якобы «в ответ на агрессивные действия России». «Мы также изучаем возможности для быстрой переброски подкреплений в регион в случае необходимости», – приводит слова генсека НАТО ТАСС.
Столтенберг подчеркнул, что альянс считает Черноморский регион стратегическим. «Три страны НАТО являются прибрежными государствами – Турция, Румыния и Болгария. В этом же регионе находятся два наших важных партнера – Грузия и Украина», – сказал генсек.
По словам Столтенберга, министры обороны стран НАТО провели оценку угроз от ракетного потенциала России, приняли решение усилить свои ВВС и ПВО, а также вновь объявили, что у НАТО нет намерений разворачивать в Европе «новые ракеты наземного базирования с ядерными боеголовками». При этом генсек НАТО не уточнил, развернуты ли в Европе «старые» модификации ракет наземного базирования с ядерными боеголовками.
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«Мы применим сбалансированный набор политических и военных мер, чтобы отреагировать на эти угрозы. Это включает значительное улучшение нашей противоракетной обороны, укрепление нашего потенциала обычных вооружений с помощью истребителей пятого поколения, адаптацию наших учений и разведки, а также повышение нашей готовности к ядерному сдерживанию», – заявил Столтенберг.
На этом фоне генсек НАТО заявил также о желании альянса способствовать укреплению контроля над вооружениями и борьбе с распространением оружия массового уничтожения, не объяснив, как это соотносится с планами увеличения военных возможностей альянса.
Генсек также проинформировал, что альянс одобрил всеобъемлющий план по защите альянса. Как сообщили источники Reuters среди американских дипломатов, этот план определяет действия НАТО на случай крупномасштабного военного конфликта с Россией и включает возможность боевых действий от Балтийского до Черноморского региона.
Накануне страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день президент России Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о нерасширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он также допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».
Кроме того, Путин обратил внимание, что министр обороны США Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс. Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать.
Зеленский поставил мировому сообществу приоритетную задачу
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, какой вопрос, по его мнению, должен стать приоритетом мирового сообщества.
Во время своего визита в Черкасскую область Зеленский заявил, что Украина и ее «друзья», «международные партнеры» озвучили позицию по Черноморскому региону. Они «указали», что Черное море и «украинский» Крым – «это не собственность одного человека», а «международно признанные территории и границы независимой Украины».
Зеленский сказал, что «возвращение Черного и Азовского морей в пространство международного морского права и восстановление безопасности судоходства должно стать приоритетом мирового сообщества», передает РИА «Новости».
Напомним, Зеленский выступил за наращивание присутствия сил НАТО в Черном море. Он также объявил о планах Украины создать к 2035 году большой военно-морской флот, располагающий корветами и подлодками.
В Киеве назвали последствия запуска «Северного потока – 2» для ГТС Украины
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Запуск газопровода «Северный поток – 2» под контролем российского Газпрома усложнит использование и дальнейшее функционирование украинской газотранспортной системы (ГТС) в ее текущей конфигурации, заявила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями «Оператора ГТС Украины» Ольга Белькова.
«Кроме того, будет поставлена под угрозу наша способность содействовать доступу других участников рынка газа ЕС к украинским газовым хранилищам, торговле газом между странами – членами ЕС, граничащими с Украиной, а также перспективы транзита водорода в Европу», – цитирует РИА «Новости» Белькову.
В компании настаивают, что оператора «Северного потока – 2» можно назначать только при условии, что он будет полностью отделен и независим от Газпрома, как того требует европейское законодательство.
Ранее компания «Оператор ГТС Украины» направила свою заявку немецкому энергетическому регулятору на участие в сертификации оператора газопровода «Северный поток – 2».
Японцы призвали организовать «кровавый морской путь» для российского флота
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Читатели японского издания «Асахи» отреагировали на проход российско-китайского отряда боевых кораблей через международный Сунгарский пролив в Тихий океан, который состоялся 18 октября.
«Пролив нужно превращать в «кровавый морской путь». Нельзя позволять России чувствовать себя безнаказанно», – передает РИА «Новости» мнение пользователя hag.
«Надо выдвинуть поближе к проливу Цугару батареи противокорабельных ракет. Сунутся русские и китайцы еще раз – сразу стрелять. Так пристреляемся сами и их приучим к осторожности», – поддержал предыдущего комментатора ffn.
«Проход российско-китайской эскадры проливом Цугару – это опаснее, чем северокорейские ракеты. Это прямо внутри Японии», – заявил MLB.
«Если только Россия и Китай захотят, они захватят Хоккайдо и всю северную Японию в момент!», – выразил опасения jo.
«Если Россия и Китай вступят в настоящий военный союз, то они овладеют всем миром», – резюмировал Nasaoperwrx.
Российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие – 2021» проходили в Японском море с 14 по 18 октября. В ходе учений моряки обеих стран выполнили более 20 различных боевых упражнений, отработали совместное тактическое маневрирование и организацию связи. В частности, они отработали борьбу с минами.
Напомним, во вторник японская газета Yomiuri Shimbun опубликовала материал, посвященный учениям российских и китайских моряков в Японском море, статья вызвала обеспокоенность у читателей.
Тренер убившего медведя боксера сказал, что помогло одолеть хищника
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Тренер боксера Ильи Медведева, который оказался в искусственной коме после нападения медведя в Тюменской области, Дмитрий Косенко заметил, что 23-летний спортсмен нанес смертельные раны животному, спасая самого себя, и при этом действовал в состоянии аффекта.
«Думаю, что перед этим он все же стрелял в него. Это же очень тяжело – медведя так убить. Героический поступок. Думаю, он больше спасал себя и защищался. Сами понимаете, в такой ситуации Медведев, вероятно, действовал стихийно, на эмоциях. Ничего героического, думаю, там не было. Получилось здорово. Но не думаю, что он мнит себя героем. Зачем все эти истории по героизм? Понимаете, простой парень. Так получилось. Это просто удача, человеку повезло, что он выжил. Одно мгновение – и все могло бы быть совсем по-другому», – заявил Косенко РЕН ТВ.
Тренер назвал исход схватки боксера Медведева с животным «счастливым случаем» и добавил, что молодой человек «родился в рубашке». По словам Косенко, не важно, оказался бы перед медведем профессиональный боец или любой другой человек. Предсказать исход такой встречи с большой вероятностью можно не в пользу человека, поскольку хищник, бесспорно, сильнее.
«Конечно, Медведев лучше подготовлен физически, чем просто какой-то человек с улицы, но не думаю, что если бы Илья вышел с медведем лицом к лицу, то одолел бы его. Тем более дикого зверя. Ладно еще какого-то медведя в зоопарке, который всю жизнь при людях живет. А тут дикий медведь, который всю жизнь в природе живет и лося валит одним ударом. Это просто стечение обстоятельств: волевые качества проявились на адреналине. Сами понимаете, хочется жить», – высказал свое мнение о случившемся тренер Медведева.
Тренер спортсмена добавил, что нельзя отрицать наличие у боксера техники и умений, которые нарабатывались годами. Однако не сила и ловкость, а просто стремление к жизни, по мнению Косенко, помогло Медведеву одолеть хищника. Косенко заметил, что спорт и подготовка к борьбе с крупным зверем – совершенно разные вещи. Подготовить человека ко встрече с медведем нереально, заметил спортивный тренер. Он отметил, что всегда боялся, что подобное может произойти с кем-то из его подопечных, поскольку практика показывает, что после таких тяжелых ранений люди в принципе редко выживают, а если выживают, то обычно становятся инвалидами.
«Самое приятное для меня, что он не бросился бежать. Я человека никогда не обвиню, если увижу, что он с голыми руками против зверя стоит. Может быть, я сам бы убежал в такой ситуации, кто знает. Но Илья не убежал, начал драться. Скорее всего, он был ближе к тому человеку, который упал. И медведица кинулась прямо на него», – предположил Косенко, заметив, что боксер просто по стечению обстоятельств отвлек внимание на себя, что, вероятно, спасло жизнь одному из рыбаков.
Напомним, СУ СК по Тюменской области сообщило, что во вторник в Уватском районе медведь внезапно напал на трех мужчин 41, 48 и 23 лет, которые возвращались с рыбалки через лесной массив. Хищник набросился на 48-летнего мужчину, который в результате погиб. Однако «молодому человеку 23 лет, несмотря на серьезные рваные раны головы и конечностей, удалось нанести несколько смертельных ударов ножом медведю». Третий мужчина не пострадал, он на лодке доставил раненого в медицинское учреждение. Сейчас Медведев находится в искусственной коме.
В России допустили ухудшение отношений с ЕС из-за Чехии
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«Приход либеральных сил к власти в Чехии означает смещение баланса сил внутри ЕС в сторону государств, критически настроенных по отношению России», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя намерение победившей на выборах в Чехии коалиции устроить ревизию отношений с Россией и принять «закон Магнитского».
«Такие желания в полной мере отражают проевропейскую и проатлантическую политическую программу либеральной коалиции», – считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
По его словам, с помощью подобных инициатив она стремится встроиться в общее русло политики администрации президента США Джо Байдена, а также укрепить связи с Евросоюзом и прежде всего с Германией, следуя общей логике политики союза в отношении Москвы. «Соответственно, чешские либералы будут ставить акцент на защите прав человека, поддержке политической оппозиции в России и развитии гражданского общества в западном варианте», – пояснил эксперт.
«Но, откровенно говоря, не совсем понятно, как Чехия сможет продвигать повестку прав человека в отношении России, учитывая, что наши отношения и так очень плохие из-за «врбетицкой размолвки», – размышляет Кортунов. – Вероятно, Прага будет выступать с критическими заявлениями в адрес Москвы, чем несколько повысит значимость своего голоса в Евросоюзе. Но ее практические возможности что-то изменить ограничены. Поэтому, скорее всего, все сведется к декларациям, а торгово-экономические отношения и туризм продолжат развиваться на прежнем уровне».
«С другой стороны, тот факт, что президент страны Милош Земан, скорее всего, покинет свой пост, не сулит ничего хорошего двусторонним отношениям. Земан был одним из немногих европейских политиков, которые пытались продвигать какую-то объективную позицию в отношении Москвы и были настроены в большей степени на диалог. Без него выстраивать конструктивное взаимодействие России и Чехии будет сложно», – констатировал собеседник.
«Что касается «Северного потока – 2», то Прага вряд ли сможет повлиять на его запуск. Поезд уже ушел: проект завершен и вот-вот заработает, – полагает политолог. – В этой связи Чехия может разве что выдвинуть какие-то дополнительные условия, касающиеся сертификации газопровода». Тем не менее, со стороны чешского парламента возможны и другие инициативы, помимо «закона Магнитского».
«Речь может идти о сокращении межпарламентских обменов и диалога между институтами гражданского общества. Но Чехия, как известно, не очень самостоятельна в этих вопросах, так как должна следовать общеевропейской дисциплине Евросоюза. Кроме того,
в Чехии наверняка продолжат разрушать памятники воинам-освободителям страны,
тем самым укрепляя линию на признание равной ответственности СССР и Третьего рейха в развязывании Второй мировой войны, – отметил он. – По большому счету смена коалиции означает еще большее смещение баланса сил внутри ЕС в сторону государств, критически настроенных в отношении России».
Ранее член рабочей группы по подготовке программы правящей коалиции Мартин Дворжак сообщил, что коалиция, которая создается силами пяти либеральных партий в парламенте Чехии, намерена устроить ревизию отношений с Россией и Китаем.
Дворжак сказал, что «новое правительство» Чехии намерено «следовать традициям первого президента самостоятельной Чехии Вацлава Гавела». Это «означает акцент на права человека и гражданское общество». В программе планируется подчеркнуть «приоритет двусторонних отношений, прежде всего с Германией» и заявить о «стратегическом партнерстве с Израилем». Кроме того, в программе хотят заявить о «необходимости ревизии отношений» с Москвой и Пекином. «Говорим и о принятии «закона Магнитского», – сказал Дворжак. Либералы также хотят помешать доступу недемократических стран к ключевой инфраструктуре Чехии и добиться роста расходов на оборону до требуемых в НАТО 2% ВВП к 2025 году. Дворжак является одним из возможных кандидатов на пост главы МИД в новом кабмине.
Напомним, на парламентских выборах в Чехии победила коалиция либеральных сил «Вместе» (Гражданская демократическая партия, движение ТОР 09 и Христианско-демократическое движение). Она решила объединиться с другой либеральной коалицией, состоящей из Пиратской партии и движения «Старосты и независимые», чтобы сформировать правящую коалицию и кабмин.
Партия премьер-министра Чехии Андрея Бабиша ANO 2011 сенсационно проиграла парламентские выборы. Однако президент страны Милош Земан при этом заявил, что право сформировать новое правительство должно принадлежать не коалиции партий, а крупнейшей партии, то есть ANO 2011. Сразу после встречи Земана с Бабишем президента увезли в реанимацию. Сенат Чехии допустил возможность передачи полномочий президента. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как чехи меняют разругавшуюся с Россией власть.
Напомним, что отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в якобы причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году.
14 мая был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В Кремле разъяснили, что в список включены страны, «которые действительно переходят границы разумного в недружественности» к России. В конце июля посол России в США Анатолий Антонов назвал условие исключения страны из списка недружественных стран, призвав «не ставить телегу впереди лошади».
В сентябре президент Чехии Милош Земан подписал закон, который исключает участие фирм России и Китая в строительстве нового энергоблока на АЭС «Дукованы».
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, возможный отказ от «Северного потока – 2», вооружение Украины, поддержка либеральной оппозиции в России и Белоруссии, а также снос памятников советским воинам – это не полный перечень того, что можно ожидать от будущего правительства Чехии.
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Продажу 61 модели смартфонов Samsung запретили в России
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Арбитражный суд Москвы запретил корейской Samsung Electronics и ее российской «дочке» ввоз на территорию России, предложение к продаже, продажу и хранение 61 модели смартфонов Samsung, в том числе новейшего устройства Samsung Galaxy Z Flip.
Об этом говорится в опубликованной резолютивной части дополнительного решения суда по иску швейцарской Sqwin SA, потребовавшей запретить использование в России платежного сервиса Samsung Pay, поскольку он нарушает ее права на изобретение «Система электронных платежей», охраняемое российским патентом, передает РИА Новости.
Суд в июле запретил ответчикам ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics использование продукции, включающей в себя Samsung Рау, в том числе ее ввоз на территорию России, предложение к продаже и иное введение в гражданский оборот. Однако конкретные модели мобильных устройств в судебном акте не приводились. Истец в августе подал ходатайство, в котором указал, что судом не полностью рассмотрены уточненные требования.
Дополнительное решение, вынесенное 19 октября, содержит закрытый перечень моделей, «предназначенных для использования платежного сервиса Samsung Рау, при функционировании (эксплуатации) которых в соответствии с их назначением автоматически осуществляется запатентованный способ». Всего в списке 61 смартфон – от выпущенного в 2017 году Samsung Galaxy J5 до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold.
Суд, удовлетворяя иск Sqwin SA, согласился с доводами истца, что использование Samsung Рау нарушает его права на изобретение «Система электронных платежей». Согласно описанию изобретения, оно относится «к средствам для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца». Решение первой инстанции обжаловано ответчиками и пока не вступило в законную силу.
В материалах Роспатента уточняется, что автором изобретения является Виктор Гульченко, проживающий в Швейцарии, а патентообладателем – Sqwin SA. Датой регистрации патента указано 23 апреля 2019 года, при этом дата начала отсчета действия патента – 2 декабря 2013 года.
Сервис Samsung Pay был запущен в 2015 году, в России появился спустя год. Samsung Pay – третья по популярности система бесконтактных платежей в России, ею пользуются 17% россиян. На первом месте Google Pay с 32% пользователей, за ним идет Apple Pay (30%). По мнению экспертов, Google Pay и Apple Pay тоже могут попасть под иски, так как попадают под формулировки, указанные в патенте Sqwin SA.
Эрдоган пригрозил выслать из Турции послов стран ЕС, США и Канады
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Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил выслать из страны послов десяти стран, в том числе США, за призывы освободить арестованного правозащитника Османа Кавалу, которого обвиняют в причастности к попытке свержения правительства, а также в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.
С призывом к Турции с требованием освободить правозащитника выступили посольства Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США. МИД Турции напомнил дипломатам о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, передает РИА «Новости».
«Почему эти 10 послов делают подобные заявления? Я сказал нашему МИД, что у нас нет роскоши принимать их в своей стране. Это разве ваше дело – давать урок Турции? Кто вы такие? Оставьте Кавалу. Разве вы оставляете в ваших собственных странах убийц, террористов и бандитов? Они всегда отвечают: «Суд независим». То есть ваш суд независим, а наш, значит, зависим? Наш суд подает лучший пример независимости», – заявил Эрдоган.
Осман Кавала – известный турецкий правозащитник, основатель культурного фонда Anadolu Kultur AS, который в том числе поддерживает проекты этнических и религиозных меньшинств, часто имеющие международную направленность. Среди векторов деятельности фонда, в частности, примирение между турецким и армянским населением и мирное решение курдского вопроса.
В феврале 2020 года турецкий суд оправдал Кавалу по обвинению в причастности к попытке свержения правительства по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013 году. Однако в этот же день Кавалу арестовали по новому обвинению в участии в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.
Напомним, в ночь на 16 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота. В результате командование турецкой армии заявило, что все ее организаторы были задержаны.
Путин: Поставки газа в Европу по «Северному потоку – 2» могут начаться послезавтра
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Поставка газа в Европу может начаться сразу после того, как немецкий регулятор сертифицирует оператора газопровода «Северный поток – 2», заявил в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин.
«По «Северному потоку – 2», а первая труба «Северного потока – 2» заполнена газом, и если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку, послезавтра начнется поставка – 17,5 млрд метров кубических», – передает его слова РИА «Новости».
«До конца текущего года – в середине, в конце декабря – будет завершена технологическая работа по заполнению второй газовой трубы «Северного потока – 2». В общем объеме это 55 млрд куб. м. Если иметь в виду, что дефицит на европейском рынке, по нашим подсчетам, составит 70 млрд куб. м, то 55 млрд куб. м – это прилично. Как только будет заполнена вторая труба и как только будет получено разрешение немецкого регулятора, на следующий день мы начнем поставки», – добавил Путин.
Он напомнил, что объем выбросов углекислого газа при транспортировке через «Северный поток – 2» в 5,6 раза меньше, чем через газотранспортную систему Украины, передает ТАСС.
«Те европейские компании, которые получают газ от Газпрома по долгосрочным контрактам, получают его, внимание, в четыре раза дешевле, не на какие-то проценты, в четыре раза. И Газпром сверхприбыли не получает, мы не плачем по этому поводу, потому что мы заинтересованы в долгосрочных контрактах, в долгосрочных взаимных обязательствах», – подчеркнул Путин.
Он напомнил, что при формировании долгосрочных контрактов на газ учитываются цены на сырую нефть. «Поскольку цены на газ формируются с лагом в шесть месяцев после изменения цен на нефть, то это, во-первых, более стабильная ситуация, а во-вторых, через шесть месяцев – это значит, что потребители и поставщики могут сориентироваться по ходу дела о том, что происходит на мировых рынках», – добавил он.
Ситуация с дефицитом газа в Европе является рукотворным результатом политики Еврокомиссии, Россия тут ни при чем, заявил президент.
«Вся философия последних лет Еврокомиссии была направлена на регулирование рынка энергоносителей, в том числе газа, через биржу, через спот так называемый. Нас убеждали в необходимости отказываться от так называемых долгосрочных контрактов, цены в которых привязаны к биржевым, к рыночным котировкам на сырую нефть и на нефтепродукты... Всё начали сводить к споту. А на споте, в значительной степени, это не реальный газ, не физические объемы, которые не увеличиваются, а бумажный газ. На бумажке написано. А физических объемов нет. Они сокращаются», – заявил он.
Президент уточнил, что в Европе добыча газа упала в первом полугодии на 22,5 млрд кубометров, не докачали 18,5 млрд кубометров в хранилище.
Всего дефицит газа на европейском рынке может составить порядка 70 млрд кубометров.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Итальянские стюардессы разделись в знак протеста после закрытия авиакомпании Alitalia
В Италии стюардессы закрытой авиакомпании Alitalia в знак протеста против предложенных им условий устроили акцию с раздеванием, сообщают СМИ.
На работу в другую компанию ITA решили взять лишь четверть персонала Alitalia, при этом с урезанием зарплаты, пишет Euronews.
Протест с переодеванием прошел в центральной части Рима. В ходе него девушки синхронно сняли с себя сначала блузки, а затем юбки, оставшись в нижнем белье.
ITA, по данным телеканала, гораздо меньше закрывшейся Alitalia, она оставила чуть более трети воздушного флота. Профсоюзы требуют, чтобы власти продлили для уволенных срок действия пособий по безработице до пяти лет.
Намеренно заразившая себя и родных коронавирусом женщина умерла в Москве
Жительница Москвы умерла от коронавируса, ранее она якобы специально заразила себя и родственников, рассказал медицинский директор клиники «Семейная» Павел Бранд.
Бранд рассказал об этом в Facebook. Он опубликовал переписку своего знакомого, 42-летняя одноклассница которого, как утверждается, хотела заразить «в легкой форме» всех членов своей семьи, передает РИА «Новости».
Женщина считала, что для легкого течения болезни якобы необходимо заразиться коронавирусом от того, кто переносит его в легкой форме.
Из переписки следует, что она вместе с двумя дочками пошла к заболевшей подруге. В итоге вся семья, в том числе и ее муж, заразились коронавирусом. Сама женщина серьезно заболела, но долго не хотела обращаться за помощью к медикам и позднее умерла в больнице.
В данный момент ее младшую дочь перевели из реанимации, муж покойной и вторая дочь перенесли инфекцию в легкой форме.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о фиксировании единичных случаев формы коронавируса AY.4.2 в России. До этого сообщалось, что в Великобритании начала распространяться новая, более заразная форма коронавируса – AY.4.2.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Убившего медведя тюменского боксера ввели в искусственную кому
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Боксер Илья Медведев, которому удалось убить напавшего на людей медведя в Тюменской области, сейчас находится в искусственной коме, сообщил его тренер Дмитрий Косенко.
Косенко сказал, что «все получилось стихийно, и действительно Илья нанес медведю удары ножом». Врачи считают, что жизни спортсмена «пока ничего не угрожает», но его «ждет очень длинная реабилитация», сказал Косенко. «Вы понимаете, какого рода травмы могут быть после нападения медведя», – приводит слова тренера РИА «Новости».
Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев заявил, что ассоциация и Федерация бокса России окажут всяческую финансовую помощь пострадавшему и его родителям, «полностью возьмут на себя все финансовое обеспечение и лечение спортсмена». Кремлев подчеркнул, что «Илья показал себя как настоящий боец в сложной ситуации».
Напомним, СУСК по Тюменской области сообщило, что во вторник в Уватском районе медведь внезапно напал на трех мужчин 41, 48 и 23 лет, которые возвращались с рыбалки через лесной массив. Хищник набросился на 48-летнего мужчину, который в результате погиб. Однако «молодому человеку 23 лет, несмотря на серьезные, рваные раны головы и конечностей, удалось нанести несколько смертельных ударов ножом медведю». Третий мужчина не пострадал, он на лодке доставил раненого в медицинское учреждение.
Россия предупредила НАТО о последствиях вступления Украины в альянс
Любой шаг по вопросу членства Украины в НАТО повлечет за собой последствия, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.
По его словам, вступление Украины в НАТО стало бы крайне опасным шагом. Это вынудит Россию реагировать, добавил дипломат.
«Поскольку это переговоры между НАТО и Украиной, то это им решать, когда и что нужно, но мы их как бы предупредили, любой шаг будет иметь последствия. НАТО знает нашу позицию по Украине», – сказал Руденко в интервью РИА «Новости».
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что прибыл в Киев, и в рамках своего визита хочет выразить приверженность США укреплению способности Украины «сдерживать агрессию» России.
В начале октября генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг на семинаре Джорджтаунского университета и Института Брукингса в Вашингтоне заявил, что Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО.
Британия подтвердила поставку ракет Украине
Министерство обороны Великобритании подтвердило информацию о поставках ракет Brimstone Украине, уточнив, что речь идет о сделке, заключенной в июне 2021 года.
«Просим вас ознакомиться с нашим пресс-релизом относительно этой сделки, детали которой были обнародованы в июне этого года», – заявили РИА «Новости» в пресс-службе оборонного ведомства Великобритании.
В ведомстве подчеркнули, что летом лишь не упоминались названия ракет, это не новое соглашение. В британском минобороны выразили удивление относительно того, почему материал об упоминаемой сделке появился в СМИ лишь спустя четыре месяца.
Ранее газета Times сообщила, что власти Украины ведут переговоры с Великобританией о покупке ракет Brimstone для украинских кораблей. По информации издания, стороны обсуждают возможность установки ракет Brimstone стоимостью около 138 тыс. долларов за каждую на украинских самолетах.
Напомним, 15 октября посол республики в Лондоне Вадим Пристайко в интервью телеканалу «Дом» сообщил, что Британия поставит Украине «ракетное вооружение» и два тральщика, стороны намерены совместно строить корабли для нужд ВМС Украины.
АПЛ «Князь Олег» выстрелила «Булавой»
Атомная подлодка проекта 955-А «Борей-А» «Князь Олег» выполнила в Белом море испытательный пуск баллистической ракеты «Булава», сообщили в Минобороны.
«Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» в рамках программы государственных испытаний выполнил стрельбу баллистической ракетой «Булава» из акватории Белого моря. Пуск баллистической ракеты осуществлялся из подводного положения по полигону Кура на Камчатке», – передает РИА Новости сообщение военного ведомства.
В Минобороны уточнили, что, «по подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракеты в расчетное время успешно прибыли в заданный район».
Напомним, атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» проекта 955А (шифр «Борей-А») 30 мая начал первый испытательный выход в море.
Делегации Польши и стран Балтии покинули зал конференции в Афинах во время речи Матвиенко
Делегации Польши и стран Балтии покинули зал конференции европейских спикеров, когда начала выступать спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщил представитель делегации России.
«Как только Валентина Ивановна вышла на трибуну, эти делегации покинули зал заседаний», – сообщил источник РИА «Новости». Делегации Польши и стран Балтии покинули зал конференции в Афинах во время речи Матвиенко.
Напомним, в сентябре Матвиенко на 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов в Вене заявила, что странам мира нужно объединяться для финансирования научных разработок по профилактике новых болезней и разработке вакцин.