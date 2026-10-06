Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».0 комментариев
В НАТО заявили о необходимости готовиться к биологической войне
В НАТО призвали разработать методы защиты от биологического оружия
Председатель Комитета начальников военно-медицинских служб НАТО бригадный генерал Петтер Иверсен заявил о необходимости подготовки альянса к ведению возможной биологической войны и милитаризации системы здравоохранения.
«Здоровье населения и система здравоохранения могут стать новым полем боя для противника, не соблюдающего международные конвенции», – заявил Иверсен порталу Rapporteur.
По его словам, удар может быть нанесен через кибератаки или подрыв доверия к системам здравоохранения. Генерал отметил, что Западу необходимо разрабатывать методы защиты населения от потенциального использования биологического оружия, передает ТАСС.
Иверсен подчеркнул, что готовиться нужно к тяжелой пандемии в условиях сложной ситуации в сфере безопасности, а также указал на важность достижения Европой стратегической независимости в фармацевтике.
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