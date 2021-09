Макфол назвал способы уничтожения НАТО Россией Пушков назвал причину непринятия «нищей» Украины в НАТО 8 сентября 2021, 10:01 Текст: Алина Назарова

Сенатор Алексей Пушков, комментируя слова экс-посла США на Украине Джона Хербста о перспективах вступления страны в НАТО, заявил, что Запад не видит в Альянсе «нищую и хаотичную» Украину, которая рвется туда, чтобы высасывать деньги и сталкивать НАТО с Россией. «Экс-посол США в Киеве Джон Хербст маниакально поддерживает Украину, но даже он понимает, что ее в НАТО в обозримой перспективе не протащить. Зеленскому ничего на этот счет ни от Меркель, ни от Макрона, ни от Байдена добиться не удалось», – написал Пушков, комментируя публикацию в Telegram газеты ВЗГЛЯД. По словам сенатора, причина неприятия Украины проста: «большая часть европейских союзников США не хочет конфликта НАТО с Россией из-за Украины». «И к тому же не видят в НАТО эту нищую и хаотичную страну, которая рвется туда затем, чтобы высасывать из них деньги и сталкивать альянс с Россией. Признание Хербста – еще один мелкий, но плохой сигнал для Зеленского», – заключил Пушков. Ранее Хербст выразил мнение, что в ближайшие десять лет Киев не сможет стать частью альянса ввиду противоречий по этому вопросу внутри самой организации. Он пояснил, что виной всему нежелание членов НАТО «раздражать» Россию. Напомним, 1 сентября украинский посол в Германии Андрей Мельник увязал принятие Украины в НАТО с запуском «Северного потока – 2». Днем позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не Соединенные Штаты. В июле президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО. При этом глава представительства НАТО на Украине Александр Винников утверждал, что боевые действия в Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, так как нормы, которая не позволяла бы вступление страны в альянс во время войны на ее территории, в Североатлантическом договоре нет.

На Украине захотели контролировать «Северный поток – 2» 7 сентября 2021, 18:50

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины больше всего подходит на роль оператора «Северного потока – 2», считает украинское издание «Сегодня». «Северный поток – 2» должен управляться независимым от Газпрома оператором, и под эту роль «как нельзя лучше подходит именно украинская компания, управляющая газотранспортной системой», пишет «Сегодня». Украине важно создавать свою систему «хабов» на основе подземных хранилищ, указывается в материале. Москва неоднократно заявляла о заинтересованности в сохранении транзита газа через Украину. Ранее президент России Владимир Путин подтверждал канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину. Ранее глава ГТС Украины Сергей Макогон заявлял, что компания намерена предложить свои услуги по управлению «Северным потоком – 2». Зеленский заявил об «аплодисментах мира» разведке Украины 7 сентября 2021, 13:55 Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников военной разведки с профессиональным праздником, заявив, что после операции в Афганистане украинской военной разведке «аплодирует весь мир». «Военные разведчики сегодня играют ключевую роль в защите интересов и безопасности Украины. Благодаря им мы способны предотвратить угрозы и преодолеть вызовы. А после операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир!» – написал Зеленский в Twitter. День военной разведки отмечают на Украине 7 сентября. Ранее власти страны организовали шесть эвакуационных рейсов из Кабула, которые вывезли более 650 человек. В августе Киев оказался в центре очередного скандала. Сперва местные СМИ сообщили о захвате украинского самолета в Кабуле, а затем выяснилось, что «захваченный» самолет в обмен на деньги и драгоценности якобы вывез неких богачей в Иран. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что на самом деле могло произойти с бортом ВС Украины, кто мог стоять за подобной операцией и как она скажется на репутации страны. Эксперты оценили требования Киева об обсуждении Крыма на встрече Путина и Зеленского 7 сентября 2021, 12:22

Фото: president.gov.ua

Текст: Наталья Макарова

«Зеленский и Кулеба продолжают генерировать заявления, отсекающие возможный диалог с Москвой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее глава МИД Украины потребовал обсуждения темы Крыма на встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского. «Кулеба прекрасно понимает, что пока звучат такие заявления, он тем самым отсекает любую, даже теоретическую возможность встречи Зеленского и Путина. Кремль не раз заявлял, что тема Крыма для России закрыта навсегда. Вопрос решен», – считает донецкий политолог Владимир Корнилов. «Кроме того, Путин сам обозначил темы, которые могут обсуждаться с Зеленским и даже пригласил его в Москву. Но Зеленский и Кулеба, прекрасно понимая результат таких встреч, продолжают генерировать заявления, отсекающие возможный диалог. Они будут по внутриполитическим причинам говорить о том, что встреча готовится, но сами же ее срывают. Врут и не краснеют», – констатировал Корнилов. «Это заявление из параллельной реальности. Оно адресовано на внутриукраинскую аудиторию», – добавил в свою очередь днепропетровский политолог Андрей Золотарев. По его словам, «упоминание в словах Кулебы темы Крыма делает практически невозможным диалог с Россией, а саму встречу – маловероятной». «Президент Украины Владимир Зеленский находится между красными линиями. С одной стороны, он окончательно теряет электорат юго-востока страны, поскольку не достиг мира в Донбассе. В то же время его риторика все больше напоминает заявления предыдущего лидера Петра Порошенко», – пояснил собеседник. «С другой стороны, для электората Порошенко Зеленский так и не стал своим. Поэтому ему приходится раскачивать тему Крыма, подразумевая при этом, что Порошенко забросил Крым с 2014 года и забыл о нем – «а мы об этом помним», – резюмировал эксперт. Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что тема Крыма будет в повестке дня встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. «Хорошая новость – они уже торгуются. Если начиналось со стороны Москвы, что непонятно, о чем говорить, категорически не совпадают повестки дня и видения этой встречи, то теперь они уже торгуются о ее повестке дня. Но саммитом «Крымская платформа» мы показали, что мы про Крым никогда не забудем, и Крым – это не та тема, по которой могут быть компромиссы. Я убежден, что тема Крыма будет в повестке дня в любых обстоятельствах, вопрос в том, как это будет публично освещаться», – сказал Кулеба. Он отметил, что Киев готов к встрече с Путиным и считает, что Москва «постоянно ищет повод, чтобы с этого соскочить». «Сегодня они говорят – не хотим про Крым, завтра они придумают еще какой-то аргумент, но мы призываем РФ все-таки согласиться на эту встречу и провести откровенный разговор о том, каким образом будем прекращать российскую агрессию против нашего государства и деоккупировать наши территории», – сказал Кулеба. Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. В Москве ответили, что это Киев избегает прямых контактов с Россией по вопросу встречи президентов, а Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать. Сам Путин заявил, что ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, выразив надежду на восстановление отношений между странами, «и чем раньше, тем лучше». Позже сенатор Алексей Пушков рассказал Зеленскому, как добиться встречи с Путиным. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Зеленский ввел санкции против российского подполковника 7 сентября 2021, 21:40

Фото: Анатолий Кирияк/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны относительно санкций на три года против российского гражданина, подполковника Ивана Кузнецова. «Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года «О внесении изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», – говорится в тексте указа, опубликованном на сайте главы государства. В решении, которое ранее вынес СНБО, говорится, что Кузнецов «участвовал в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики». Против него на три года вводятся такие санкции, как блокировка активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины и ряд других ограничений. Еще одним указом украинский президент ввел в действие решение СНБО по трехлетним санкциям в отношении крымчанки Ольги Калининой. Ограничительные меры против нее предусматривают блокировку активов и другие санкции. Ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о блокировке доступа к веб-ресурсам Ростелекома, газет «Московский комсомолец», «Версия» и других изданий. На Украине назвали возможные места встречи Путина и Зеленского 8 сентября 2021, 03:56

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму или в Москве из-за важности саммита для Киева, заявил экс-депутат Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ». «Если раньше Зеленский еще выбирал, где можно встречаться, то посмотрите, чем закончится. Встреча будет в Москве, скорее всего. <…> И кстати может быть еще в Крыму. Это было бы красиво», – приводит слова Мураева РИА «Новости». На вопрос ведущей [о том], может ли встреча пройти в Минске, экс-депутат Рады отметил, что хотя такая вероятность мала, она все-таки существует. «Ну кстати в Белоруссии тоже [было бы] весьма унизительно [для Зеленского]. После того, что украинская власть на дипломатическом уровне сделала с Белоруссией, с [президентом Белоруссии Александром] Лукашенко. Тоже может быть», – заявил Мураев. Бывший депутат объяснил, что Украина намного более заинтересована во встрече Зеленского и Путина. По мнению Мураева, саммит с российским лидером жизненно важен для Киева из-за вопросов урегулирования конфликта в Донбассе, транзита газа и тяжелого экономического положения на Украине. На уточняющий вопрос ведущего, действительно ли Зеленский согласится «пойти на унижение» и приехать в Крым, хотя российский лидер не будет обсуждать с ним вопрос полуострова, Мураев отметил, что украинский президент – «заложник своих слов». Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что тема Крыма якобы будет в повестке встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. В воскресенье глава МИД Украины заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным. После этого в Москве заявили, что Киев избегает прямых контактов с Москвой по вопросу встречи президентов. Сам Путин заявлял, что ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, выразив надежду на восстановление отношений, «и чем раньше, тем лучше». Ранее первый вице-премьер Украины Алексей Любченко утверждал, что подготовка встречи президентов России и Украины ведется на самом высоком уровне. При этом Украина в качестве места встречи предложила Крым. В Кремле подтверждали готовность к диалогу «за вычетом тех тем, которые абсолютно бесполезно обсуждать». Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Тбилиси заявили об угрозе ухудшения отношений с Киевом 7 сентября 2021, 12:13 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Председатель парламента Грузии Кахабер Кучава призвал гражданина Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не вмешиваться во внутренние дела на родине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Пусть приезжает, его визит получит должный ответ. Я бы пожелал, чтобы этот гражданин Украины не вмешивался в дела страны, гражданином которой больше не является. Наш народ устал от агрессии и напряженности», – заявил председатель парламента Грузии, комментируя намерение главы украинского исполкома реформ приехать на родину к местным выборам 2 октября. В грузинских СМИ и соцсетях советуют украинскому президенту Владимиру Зеленскому обратить внимание на «бездельника Саакашвили», который «работает на выдуманной должности». «Зеленский, обрати внимание на кадры! Страну с такими бездельниками не построишь!» – рекомендуют президенту Украины. Из-за Саакашвили отношения Тбилиси и Киева ранее доходили до критического охлаждения, отзыва грузинского посла на консультации, и только в последнее время они стали налаживаться. Накануне заочно осужденный на родине на три и шесть лет лишения свободы экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о возвращении из Киева, где он занимает пост главы украинского исполкома реформ, в Тбилиси к местным выборам 2 октября. «Это исторические выборы, это референдум по недоверию Бидзине Иванишвили (основатель правящей «Грузинской мечты»)», – сказал он. По его словам, возвращение обусловлено «патриотическим долгом по спасению Грузии». Экс-президент также, в частности, призвал ответить «рукоприкладством», если его оппоненты «прибегнут к насилию». Саакашвили сказал, что никто в мире не признает вынесенные против него грузинским судом приговоры. Он заявил, что «не боится ареста», так как его «освободит грузинский народ». Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о том, что «очень желает» возвращения из Киева Саакашвили, которому приготовил «красивую коллекцию галстуков» на время пребывания в тюрьме. «Хорошо развлечемся. Отправим в тюрьму к красивой коллекции галстуков. В отремонтированную тюрьму», – сказал глава кабмина. «Улыбку вызывают саакашвилевские сумасшедшие провокации. Он не приезжает, потому что он трусливый заяц», – также добавил Ираклий Гарибашвили. Украину захотели переименовать в «Россию-1» 8 сентября 2021, 07:28

Фото: Aleksandr Gusev/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Журналист Дмитрий Гордон предложил переименовать Украину в «Россию-1», а Российскую Федерацию называть «Россией-2». Телеведущий отметил, что считает желание «потроллить Россию» хорошей идеей, передает РИА «Новости». «Но я пошел бы дальше. Назвать Украину тогда – Россия-1. Чтобы та Россия, которая та Россия, была Россией-2. Вот это был бы троллинг высшего порядка. Причем не телевизионной канал, а страна», – сказал Гордон. В итоге журналист назвал сказанное шуткой. Ранее советник главы офиса президента и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович высказал мнение, что Украина должна сменить название на Русь-Украину. По его словам, Украина – это и есть Русь, а Россия «с натяжкой может претендовать» на Русь и ее наследие. Украинцы сочли неправильным направление развития страны 7 сентября 2021, 15:36

Фото: JANOS NEMES/АР/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Более половины украинцев считают, что Украина движется в неправильном направлении, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг». «Направление движения страны как правильное оценивают ... 34% опрошенных, как неправильное – 58%, затруднились с ответом – 8%. За последний месяц количество тех, кто считает направление развития страны правильным, выросло (в июле 2021 года – 26%)», – приводит данные опроса РИА «Новости». Вместе с тем почти половина граждан Украины считают успешным визит президента страны Владимира Зеленского в США. «48% опрошенных оценивают как успешный визит президента Зеленского в Соединенные Штаты Америки, 28% – считают неуспешным, 17% – ничего не знают об этом, или же затруднились с оценками», – свидетельствуют данные опроса. Также сообщается, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского с начала августа вырос с 27% до 31%. «Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 31,1% проголосовали бы за Владимира Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). По сравнению с началом августа его рейтинг вырос с 27% до 31%», – говорится в опросе. По данным опроса, на втором месте бывший президент страны Петр Порошенко, его поддержали бы 13,3%, на третьем – сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко с 10,9% голосов. Далее идут лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 9,2% голосов, экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко – 6,1% голосов, а также экс-премьер Владимир Гройсман и бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, за них готовы проголосовать по 5,7% опрошенных. Остальные кандидаты набрали менее 5%. Пропрезидентская партия «Слуга народа» лидирует в рейтинге политических сил, на выборах в Верховную раду Украины ее готовы поддержать 25,8% жителей страны. По данным опроса, кроме партии Зеленского в Верховную раду Украины имеют шансы пройти еще три партии: партия бывшего президента страны Петра Порошенко «Европейская солидарность» (14,1%), «Оппозиционная платформа – За жизнь» (12,4%) и партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» – (10,6%). Рейтинг других политических сил значительно ниже, они не преодолевают пятипроцентный проходной барьер. Опрос проводился с 2 по 4 сентября среди населения старше 18 лет во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, методом телефонного интервью с использованием компьютера. Опрошены 2,5 тыс. респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2%. Напомним, президенты Украины и США провели переговоры. Владимир Зеленский заявил, что Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы». Кроме того, Вашингтон и Киев пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию». Подсчитан пенсионный долг Украины жителям ДНР 7 сентября 2021, 15:26 Текст: Елена Мирошниченко

Украина задолжала пенсионерам Донецкой народной республики (ДНР) 144,5 млрд гривен (5,4 млрд долларов), сообщил заведующий сектором международного права министерства иностранных дел ДНР Иван Фомин. «Согласно оперативным подсчетам, общая сумма задолженности по пенсиям перед гражданами республики составляет 144,5 млрд гривен, в том числе 11,2 млрд гривен – задолженность перед гражданами с ограниченными возможностями здоровья», – цитирует его Донецкое агентство новостей. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как война в Донбассе приносит Украине миллиарды долларов. Украину «включили» в состав России в итальянском учебнике 7 сентября 2021, 21:55

Фото: Посольство України в Італії/Ambasciata

d'Ucraina in Italia/Facebook

Текст: Елизавета Булкина

Украинское посольство в Италии возмутило появление в итальянском учебнике по географии «российских регионов», к которым отнесены Украина, Белоруссия, Молдавия и Прибалтика. «В итальянском учебнике по географии Namaskar Benvenuti nel mondo della geografia авторства Альберто Фре (Alberto Frè) для учащихся средней школы внимательными читателями была обнаружена искаженная информация об Украине», – говорится в сообщении посольства в соцсети Facebook. Украинская дипмиссия обратилась в министерство образования Италии, Ассоциацию итальянских издателей и непосредственно к издателю учебника с призывом исправить эту ошибку. В учебном пособии указано, что регион Украина «характеризуется тесной связью между национальной идентичностью и православным христианством». Также учащимся второго класса в задании предложили заполнить пробелы в текст о географических границах «региона» и входящих в него странах. Ранее сообщалось, что польский телеканал TVP Sport, анонсируя встречу украинской сборной с Нидерландами, перепутал флаги России и Украины. Напротив украинской сборной оказался российский триколор. Захарова: Киевский режим навязывает населению Украины ненависть ко всему российскому 7 сентября 2021, 21:50

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

В Москве с горечью наблюдают, как киевские власти упорно навязывают населению страны ненависть ко всему, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. «Произошедшее вызывает лишь сожаление. Это пример того, о чем президент Российской Федерации (Владимир) Путин писал в статье «Об историческом единстве русских и украинцев»: «правильным» патриотом «незалежной» объявляется лишь тот, кто ненавидит Россию... Всю украинскую государственность ... также предлагается в дальнейшем строить исключительно на этой идее. С горечью наблюдаем, как нынешний киевский режим упорно навязывает населению Украины ненависть ко всему, что связано или хотя бы имеет отношение к России. Планомерно осуществляется демонтаж всего, что могло бы напоминать об исторической общности наших стран», – говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИДа. Она добавила, что Москва вновь призывает Киев прекратить циничный эксперимент над украинским и русским народами. «В погоне за разрушением собственных исторических корней можно легко нанести непоправимый ущерб и собственной государственности», – заключила Захарова. Ранее стало известно, что коммунальное предприятие столицы Украины демонтировало памятный знак дружбе Киева и Москвы, установленный в 2001 году. Монумент находился в сквере по улице Маршала Якубовского, его неоднократно пытались разрушить. Макфол назвал способы уничтожения НАТО Россией 8 сентября 2021, 07:58

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Бывший посол США в России Майкл Макфол назвал некоторые способы уничтожения НАТО, к которым, по его мнению, якобы может прибегнуть Россия. По мнению бывшего посла США в Москве, российские власти в качестве инструмента развала НАТО поддерживают скорее политические движения внутри государств, «нежели конфликты между странами» в альянсе, передает РИА «Новости». Он признался, что его беспокоит «поистине слабое НАТО» – «не просто страны Балтии – но Балканы». «Хочу отметить два моих худших сценария. Русские танки не будут въезжать в Таллин. Этого не будет», – уверен бывший американский посол. «Вот, что случится, возможно. Первый сценарий: например, драка в (эстонском) городе на границе между Россией и Эстонией между этническими русскими и этническими эстонцами. Молодые люди иногда дерутся. Допустим, этнического русского убивают. И Путин решает послать спецназ, чтобы наказать их. Они убивают группу этнических эстонцев и возвращаются домой. Они не остаются, они возвращаются к себе. Будем ли мы вступать в войну с Россией из-за этого», – пофантазировал Макфол. «Нарушение суверенитета. Какой будет дискуссия в Риме, какой будет дискуссия в Берлине, какой будет дискуссия здесь, в Вашингтоне? Я не знаю наверняка», – заявил экс-посол. Как признался Макфол, на случай, если такой сценарий реализуется, союзничество в НАТО не кажется ему таким крепким, каким оно должно быть. «Второй сценарий, который меня пугает: что, если будет переворот и пророссийские силы захватят власть в месте типа Черногории. Что мы будем делать, если это произойдет? Это два сценария, которые меня пугают», – добавил он. Ранее бывший американский посол в Киеве и глава вашингтонского Атлантического совета Джон Хербст выразил мнение, что Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее десятилетие из-за значительного противодействия внутри альянса в связи с опасениями вызвать негативную реакцию со стороны России. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Турции состоялась церемония закладки корвета для Украины 7 сентября 2021, 15:58 Текст: Евгения Шестак

Делегация Украины во главе с командующим Военно-морских сил Алексеем Неижпапой приняла участие в торжественной церемонии закладки корвета класса ADA в Турции для нужд военно-морских сил ВС Украины, сообщила пресс-служба военного ведомства. «Состоялась торжественная церемония закладки киля корабля класса «корвет» для нужд Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Корвет был заложен на одном из судостроительных предприятий в городе Стамбул Турецкой Республики. В общем, строительство корвета типа ADA продолжается с 28 апреля 2021 года, но по турецким традициям только после построения части секций и корпуса, проводится торжественная церемония закладки киля корабля», – сообщается на сайте ведомства. Согласно договоренностям, в 2022 году корвет переправят на Украину и уже в 2024 году он войдет в состав ВМС страны. По словам Неижпапы, это знаковое событие для Украины и значительный толчок в развитии ее Военно-морских сил. Он отметил, что все договоренности с Турцией выполняются вовремя, а некоторые из них даже с опережением установленных сроков. Речь идет о поставках беспилотных летательных комплексов Bayraktar. Ранее директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко заявил, что Россия не может оставить без внимания поставку Украине турецких ударных беспилотников Bayraktar, поскольку даже несколько десятков таких машин представляют угрозу жителям Донбасса, многие из которых являются гражданами России. В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России. Кроме того, Киев сотрудничает с Анкарой и в создании кораблей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Турции заложили корпус корвета, который планируется достроить на украинской верфи к концу 2023 года. По мнению экспертов, речь идет о корветах класса «Ада». В ВМС Турции сейчас четыре корабля этого проекта. Стало известно о помощи США Украине с задержанием россиян в Белоруссии 8 сентября 2021, 07:52

Фото: Россия 24/YouTube

Текст: Дмитрий Зубарев

Телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники утверждает, что Соединенные Штаты поддерживали деньгами и советами прошлогоднюю операцию спецслужб Украины, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. Телекомпания показала интервью с человеком, которого представила как бывшего высокопоставленного сотрудника разведки Украины. Мужчина с затемненным лицом озвучил расхожую версию о том, что спецслужбы создали подставную частную военную компанию и больше года вербовали россиян якобы для работы в Венесуэле, но с намерением переправить их в Киев и предать суду. План сорвался из-за вмешательства властей Белоруссии, задержавших группу на своей территории и позднее выдавших ее России. «По данным наших источников, операция, проводившаяся под руководством Украины, получила некоторое финансирование из США, а также (имело место) техническое содействие и консультативные услуги от ЦРУ», – передает РИА «Новости» текст репортажа. Телекомпания однако тут же оговаривается, что «высокопоставленный американский чиновник заявил, что эти обвинения не соответствуют действительности». Украинский экс-разведчик утверждает, что во время вербовки по линии лже-ЧВК россияне охотно рассказывали о своих биографиях, дав возможность идентифицировать их как участников боевых действий в Донбассе. «Среди них были двое, которые присутствовали в момент запуска ракеты по MH-17 (малайзийский Boeing, потерпевший крушение в Донбассе 17 июля 2014 года с 298 людьми на борту). Еще четверо были членами группы, ответственной за уничтожение нашего военного самолета, на борту которого погибли по меньшей мере 70 наших лучших парней», – утверждает собеседник телеканала. Интервью было записано на окраине Киева, сообщает телекомпания. Ранее украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США. Украинскую чиновницу уличили в использовании черной магии против коллег 7 сентября 2021, 15:49 Текст: Евгения Шестак

Чиновницу Роменского горсовета в Сумской области Украины заподозрили в использовании черной магии после того, как она подсыпала землю под двери кабинетов коллег, сообщили украинские СМИ. «Черная магия» – в стенах мэрии. В горсовете Ромен в Сумской области под двери чиновников кто-то несколько раз подсыпал землю. Люди поговаривали, что она с кладбища. Камеры видеонаблюдения зафиксировали женщину, это оказалась коллега чиновников, которым она делала пакости», – сообщила «Телевизионная служба новостей». По словам мэра Ромен Олега Стогния, чиновница отрицает все обвинения и утверждает, что видео с ее участием смонтировано. «Это была там земля и разный хлам. Я ее вызвал к себе, вызвал своих подчиненных и сказал, пожалуйста, объясните, что вы там делали. Конечно, все видели, что это она. Сидит молчит, глаза только отводит», – сказал Стогний. При этом после разоблачения чиновница написала заявление об увольнении по собственному желанию. Напомним, в сентябре 2020 года полиция задержала двух «магов», которые устроили ритуальный обряд у здания Пресненского суда, где проходило оглашение приговора по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима, позже Мосгорсуд смягчил приговор актеру на полгода – до семи с половиной лет.