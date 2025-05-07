Роскачество определило правила производства безалкогольного вина

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Роскачестве разъяснили, что право называться безалкогольным имеет лишь то вино, из которого этанол был удален до порогового значения с помощью процесса деалкоголизации, передает РИА «Новости».

Директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева заявила: «Безалкогольным вином может называться только продукт, полученный из натурального вина путем его деалкоголизации до указанного порогового значения. Во избежание путаницы вернее было бы называть такие вина обезалкоголенными, поскольку они прошли через этап спиртового брожения и только после этого из них изъяли алкоголь».

Эксперт также напомнила, что не стоит путать безалкогольное игристое с виноградными напитками без алкоголя, которые определяются законом иначе. Согласно федеральному закону «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации», безалкогольное вино – это пищевой продукт, полученный из вина, с содержанием этилового спирта не более 0,5%.

В Роскачестве подчеркнули, что в составе безалкогольного вина допускаются только вино и диоксид серы. Производство такого напитка дороже, чем обычного вина, потому что для его изготовления требуется двойной объем исходного продукта. При этом практически все подобные вина на российском рынке – импортные, в основном из Германии, Испании, Франции и Италии.

Доктор медицинских наук Марият Мухина отметила, что безалкогольные игристые напитки могут быть менее вредны, чем сладкие газированные напитки или алкогольные напитки с высоким содержанием спирта. Однако большое количество углекислоты и сахара не делает их полезными для здоровья, так как это может негативно сказаться на состоянии желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, специалисты Роскачества считают, что безалкогольное вино не стоит давать детям, так как в нем может содержаться до 0,5% спирта. В институте развития качества подчеркнули, что безалкогольные аналоги спиртных напитков способны спровоцировать у подростков ненужный интерес к алкоголю.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскачество назвало лучшие оранжевые вина России. Роскачество ранее выбрало лучшие розовые вина России перед 8 марта. Эксперты «Винного гида России» выделили лучшие крепленые и сладкие вина российского производства, в числе которых «Портвейн Крымский» и Aroma.