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Роскачество назвало лучшие оранжевые вина России
Эксперты «Винного гида России» исследовали 30 оранжевых вин и отметили, что пятерка лидеров произведена в Крыму, включая вина из ркацители и цитронного магарача, сообщает Роскачество.
В исследовании «Винного гида России» приняли участие 30 оранжевых вин от 22 торговых марок, передает РИА «Новости».
Вина представляли основные винодельческие регионы России, включая Кубань, Крым, Севастополь, долину Дона и Самару. Роскачество совместно с государственными и отраслевыми партнерами ежегодно проводит это исследование.
Эксперты отметили, что среди оранжевых вин наиболее распространен сорт ркацители. В тройке лидеров оказались вина из этого сорта. На втором месте – цитронный магарача. Виноделы также активно экспериментируют с сортами кокур белый, сибирьковый и различными мускатами.
Организация подчеркнула, что из 30 исследованных вин 29 преодолели высокую планку качества – 78 баллов по 100-балльной шкале. В пятерку лучших вошли вина, произведенные на Крымском полуострове, включая «Коктебель» Оранж. Ркацители и «Усадьба Перовских» Ркацители Оранж.
По словам директора департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеси Латышевой, «оранжевые» вина являются самостоятельным типом с уникальной технологией. Брожение сусла винограда белых сортов идет на кожице и косточках, что придает вину характерный оранжевый цвет и насыщенность.
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