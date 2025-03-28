Роскачество назвало лучшие оранжевые вина России

Tекст: Александра Юдина

В исследовании «Винного гида России» приняли участие 30 оранжевых вин от 22 торговых марок, передает РИА «Новости».

Вина представляли основные винодельческие регионы России, включая Кубань, Крым, Севастополь, долину Дона и Самару. Роскачество совместно с государственными и отраслевыми партнерами ежегодно проводит это исследование.

Эксперты отметили, что среди оранжевых вин наиболее распространен сорт ркацители. В тройке лидеров оказались вина из этого сорта. На втором месте – цитронный магарача. Виноделы также активно экспериментируют с сортами кокур белый, сибирьковый и различными мускатами.

Организация подчеркнула, что из 30 исследованных вин 29 преодолели высокую планку качества – 78 баллов по 100-балльной шкале. В пятерку лучших вошли вина, произведенные на Крымском полуострове, включая «Коктебель» Оранж. Ркацители и «Усадьба Перовских» Ркацители Оранж.

По словам директора департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеси Латышевой, «оранжевые» вина являются самостоятельным типом с уникальной технологией. Брожение сусла винограда белых сортов идет на кожице и косточках, что придает вину характерный оранжевый цвет и насыщенность.

Ранее сообщалось, что Россия ввезла рекордное количество грузинского вина. В 2024 году продажи игристых вин в России выросли на 8,6 процента.