Россия в 2024 году ввезла грузинского вина на 182,6 млн долларов

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», в 2024 году Россия импортировала грузинского вина на 182,6 млн долларов, что стало новым рекордом для двусторонней торговли. В количественном выражении это составило 66,7 тыс. тонн, увеличившись на 7% по сравнению с предыдущим годом.



Однако, несмотря на рост, объем импорта остался ниже исторического максимума 2022 года, когда в Россию было ввезено почти 70 тыс. тонн этого напитка. Россия продолжает оставаться основным покупателем грузинского вина, на ее долю приходится около двух третей всех грузинских поставок.

Следом за Россией в списке крупнейших импортеров грузинского вина идет Польша, которая увеличила закупки на 10,3% до 16,6 млн долларов. Украина же, напротив, сократила импорт на 14%, до 12,5 млн долларов. Также в пятерку крупнейших покупателей вошли Казахстан и Китай с объемами ввоза 10,7 млн и 9,2 млн долларов соответственно.

В общей сложности Грузия экспортировала 94,7 тыс. тонн вина в 2024 году, что стало вторым по величине показателем в новейшей истории страны. Общая стоимость экспорта составила почти 276 млн долларов, увеличившись на 6,5% по сравнению с предыдущим годом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель комитета парламента Грузии по внешним связям Николоз Самхарадзе обвинил Литву в двойных стандартах по вопросу введения санкций против России, подчеркнув, что Литва продавала в Россию больше вина, чем Грузия.

Россия за январь-ноябрь 2024 года закупила у Грузии вина на рекордные 176 млн долларов, что обеспечило две трети роста мирового спроса на грузинский алкоголь. Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявлял, что введение Грузией санкций против России по требованию внешних игроков и местной оппозиции могло бы привести к экономическому коллапсу и отставке властей.