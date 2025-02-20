Роскачество оценило лучшие российские вина

«Винный гид России» назвал лучшие крепленые и сладкие вина страны

Tекст: Дмитрий Зубарев

Эксперты «Винного гида России» объявили результаты исследования лучших отечественных крепленых и сладких вин, сообщает РИА «Новости».

Среди крепленых коллекционных вин лидером стал «Портвейн Крымский» от «Солнечной Долины», который получил одну из высших оценок в около 90 баллов. В категории марочных вин все три первых места заняла «Массандра», а лучшим сладким вином признано Aroma от «Винодельни Криница» с оценкой 89 баллов.

Исследование включало более 30 наименований крепленых и сладких вин из всех основных винодельческих регионов России, таких как Крым, Кубань, долина Дона и Дагестан. Все вина, участвовавшие в исследовании, соответствуют повышенным стандартам органолептики, принятым Роскачеством, и были оценены не ниже 78 баллов. В категории марочных крепленых вин были отмечены такие марки, как «Токай Массандра» и «Каберне Екатерины Десертное», а среди ординарных вин – «Коктебель. Мускат Янтарный».

По словам директора департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеси Латышевой, производство сладких вин в России возрождается благодаря развитию технологий и мастерства виноделов. Крепленые вина остаются важной частью классической винной школы России, тогда как сладкие вина позднего сбора возвращают себя на рынок после долгого перерыва.

Проект «Винный гид России», реализуемый Роскачеством совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов, направлен на определение лучших российских вин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскачество выявило нарушения в зефире «Лянеж» и «Белевский» в ходе исследования качества данного продукта. Также предупреждалось о рисках покупки «незамерзайки» на обочинах, так как это может быть небезопасно для использования. Роскачество давало рекомендации по выбору качественных пельменей, чтобы помочь потребителям сделать осознанный выбор.