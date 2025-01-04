Роскачество предупредило о рисках покупки «незамерзайки» на обочинах

Роскачество сообщило об опасности покупки «незамерзайки» с метанолом на обочинах

Tекст: Мария Иванова

Роскачество предупредило об опасности приобретения зимних стеклоомывающих жидкостей, известных как «незамерзайки», на обочинах дорог, сообщает ТАСС. В таких продуктах может содержаться метанол, использование которого в автомобильных жидкостях в России запрещено. Представители Роскачества отмечают, что метанол часто встречается в продукции, реализуемой нелегальными продавцами, что делает такие покупки потенциально опасными.

Обычно в «незамерзайках» используют изопропиловый спирт, но также могут встречаться жидкости с этиловым спиртом, который подлежит обязательному акцизу. Это делает их более дорогими по сравнению с аналогами на изопропиловом спирте. Роскачество подчеркивает, что очень дешевая «незамерзайка» почти всегда оказывается подделкой или содержит вредные компоненты. Качественный продукт не может стоить слишком дешево.

Эксперты советуют обращать внимание на указанный температурный диапазон на упаковке и проверять его корректность. Если жидкость густеет или замерзает при температуре выше указанной, это свидетельствует о плохом качестве товара. Роскачество также напоминает о важности отсутствия резкого химического запаха и наличия на этикетке полной информации о производителе и составе жидкости.

Кроме того, результаты исследований Роскачества показывают, что некоторые «незамерзайки» могут негативно влиять на дворники и лакокрасочное покрытие автомобиля. Несоответствующая жидкость может изменять физико-механические свойства резины или цвет покрытия. Чтобы избежать подобных проблем, рекомендуется выбирать жидкости, специально предназначенные для конкретных типов автомобилей и безопасные для пластиковых поверхностей.

В 2021 году правоохранительные органы Татарстана задержали предполагаемого владельца цеха по производству незамерзающей жидкости, в результате употребления которой произошло массовое отравление студентов сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Татарстану.

Между тем исследование омывающей жидкости, рассчитанной на использование в морозы, показало, что «незамерзайка» не только зачастую начинает замерзать при температуре выше заявленной, но и может повредить автомобиль – некоторые из образцов портили покрышки и лакокрасочное покрытие.