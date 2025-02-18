Роскачество дало рекомендации по выбору качественных пельменей с мясом

Tекст: Мария Иванова

Роскачество представило рекомендации по выбору качественных пельменей. Эксперты советуют обращать внимание на состав: в пельменях должны быть мясо, лук, специи и мука, а не добавки в виде сои или растительных белков. Это позволяет избежать продуктов с удешевленной рецептурой и низким качеством, сообщает ТАСС.

Также важно, чтобы доля мяса в составе не опускалась ниже 50%. В премиальных продуктах она может достигать 80% и выше, тогда как в бюджетных она обычно ниже. Толщина теста, по ГОСТу, должна составлять не более двух миллиметров.

При выборе пельменей стоит оценивать их внешний вид: они должны быть ровно и плотно слеплены, без трещин и лишней муки. Наличие снежной пыли или слипшихся изделий в упаковке указывает на нарушения в хранении или транспортировке. Следует отдавать предпочтение продукции, изготовленной по ГОСТу, а не по техническим условиям производителей.

Роскачество также уточнило, что категория Б присваивается пельменям с массовой долей мышечной ткани от 60 до 80%. Категория В – от 40 до 60%. Категории А не предусмотрено, так как полностью мышечные пельмени будут сухими и безвкусными, что требует ввода пищевых добавок для улучшения вкуса.

Напомним в 2023 году Роскачество провело проверку пельменей 20 наиболее популярных торговых марок в России, в которых были обнаружены соя, перемолотые кости и патогенные бактерии.

Неправильно приготовленные пельмени могут стать источником проблем не только с фигурой, но и со здоровьем, заявила руководитель направления диетологии Европейского медицинского центра, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ксения Селезнева.



