Роскачество перед 8 марта выбрало лучшие розовые вина России

Роскачество в преддверии 8 марта назвало лидеров среди розовых вин России 2025 года

Tекст: Мария Иванова

В преддверии Международного женского дня эксперты «Винного гида России» составили рейтинг лучших розовых отечественных вин 2025 года, сообщает РИА «Новости». Лучшим сухим вином признано «Розе» от «Усадьбы Дивноморское», а среди полусухих лидером стало «Розе» от «Винодельни Романов». В категории фермерских сухих разовых вин победило «Пино Нуар» от Ferrum Winery из Ставропольского края.

В исследовании приняли участие 67 образцов от 51 торговой марки, что делает его одним из самых масштабных событий в этой области. Эксперты отметили, что более 86% исследованных вин набрали 78 и более баллов по 100-балльной шкале, а 65% из них получили более 81 балла. Современные виноделы стремятся не только создавать вина в традиционном стиле, но и экспериментировать, используя неожиданные сорта винограда и частичное применение дубовой бочки.

«Розовые вина составляют более 6% общего объема продаж российского вина», – подчеркнули в Роскачестве. В производстве используют 24 сорта винограда, включая как классические, так и редкие автохтоны. Олеся Латышева, руководитель «Винного гида России», отметила, что виноделы стремятся разнообразить стиль розовых вин, делая их более сложными и интересными для потребителей.

«Винный гид России» – ежегодное исследование, проводимое Роскачеством совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России.

Напомним, перед 23 февраля эксперты «Винного гида России» выбрали лучшие крепленые и сладкие вина российского производства, отметив «Портвейн Крымский» и Aroma.

С 1 апреля 2025 года российские власти планируют ввести обязательные квоты на отечественное вино в ресторанах и барах, чтобы поддержать местное производство и сократить импортные поставки.

Отметим, что в России за январь-октябрь 2024 года продали 16,3 млн декалитров игристых вин, что превысило прошлогодние показатели на 10,9% и стало одним из самых высоких темпов роста на алкогольном рынке.