В России решили установить квоты на отечественное вино в ресторанах

Минсельхоз решил обязать общепит включать не менее 20% российских вин в карты с 2025 года

Tекст: Дарья Григоренко

Как уточнили в пресс-службе, с 1 апреля 2025 года в российских ресторанах и барах будет действовать обязательная квота, согласно которой не менее 20% винных карт должны составлять позиции отечественных производителей. Минсельхоз объясняет это решение стремлением развить винную культуру в стране и создать альтернативу импортным напиткам, передает Ura.ru.

Эксперты считают, что нововведение может привести к сокращению ассортимента импортного алкоголя, доступного в России. Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин отметил, что ГОСТ на оформление винных карт, который вступит в силу в 2025 году, скорее носит маркетинговый характер и будет полезен для продвижения дорогих отечественных вин в специализированных бутиках и ресторанах.

«Для увеличения доли отечественной продукции на российском рынке виноделам нужно сдерживать цены и работать над качеством. Если посмотреть на ретейл, там доля отечественных вин уже превышает 60%, поскольку производители продают алкоголь дешевле импорта. Сейчас борьба за потребителя идет не между импортным и российским вином, а между российскими предприятиями», – пояснил Шапкин.

Вице-президент Российской ассоциации экспертов ретейла Александр Ставцев подчеркнул, что ГОСТ сейчас носит рекомендательный характер, однако в случае принятия закона о квотах станет обязательным. Это поднимет значимость отечественного вина в меню заведений, позволяя производителям использовать квоты как инструмент продвижения.

Экономисты, такие как профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Константин Лебедев, предупреждают о возможном перераспределении рынка в пользу российских производителей, что снизит риски для них, но может ограничить выбор потребителей.

Экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников добавляет, что для успешной реализации нужно улучшить качество отечественного продукта и снизить его цену, чтобы потребители выбирали его осознанно, а не из-за законодательных ограничений.

Накануне Минфин России сообщил о повышении минимальной розничной цены на алкоголь крепостью свыше 28% с 2025 года, что отразится на стоимости водки и коньяка.

Ранее Минздрав предложил ограничить выкладку алкоголя у касс, чтобы снизить его доступность и потребление. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о действенности запрета на скидки при продаже алкоголя для снижения его потребления в России.